Только для богачей и эскортниц? Разбираем главные заблуждения об отдыхе в Дубае

Рассказываем, какие убеждения об ОАЭ являются правдой, а какие — мифами Источник: Полина Краснопевцева / Филипп Сапегин / E1.RU











Когда речь идет об отдыхе в Арабских Эмиратах, многие представляют себе элитные суперкары, роскошные апартаменты и шопинг в дорогих бутиках. Журналист Е1.RU провела отпуск в ОАЭ и проверила, совпадают ли ожидания с реальностью. Выводы — в авторской колонке от первого лица.

Приехал в Дубай — купаешься в золоте

Дешевые старые иномарки тут, конечно, редко встретишь, но и на Porsche катается не каждый Источник: Полина Краснопевцева / E1.RU

Вероятно, самый распространенный миф об Арабских Эмиратах — местные жители купаются в роскоши и богатстве. Действительно, коренные арабы — люди состоятельные. Но, согласно последней переписи населения, таких здесь чуть больше 11%. Остальные — трудовые мигранты и бизнесмены, приехавшие в поисках лучшей жизни.

ОАЭ состоит из семи эмиратов, небольших регионов, когда-то существовавших в качестве отдельных государств. Чем богаче этот регион, тем дороже и благополучнее жизнь в нем. Поэтому в Абу-Даби или Дубае встретить нищету довольно сложно.

Но если вы сядете в автомобиль и проедете пару часов, например в сторону Аджмана, то поймете, что бедность всё это время была рядом. Например, в этом октябре я побывала в Шардже, соседнем от Дубая эмирате. Через исторический центр этого города протекает лагуна, вдоль которой располагается набережная. Место облагорожено, увешано огнями и излюблено туристами. Если долго идти прямо, можно прийти к стоянке рыболовных судов.

Там рядом с симпатичными новыми кораблями стоят деревянные лодки с потрескавшейся краской. Тротуары завалены рыболовными сетями, рядом то и дело снуют индийцы в неопрятной одежде. В воде плавают окурки и прочий мусор.

Приехавшие на заработки мигранты ночуют там же, где работают — прямо на борту (к слову, кают и кроватей для них не предусмотрено — матрасы кладут прямо на деревянные возвышенности).

Так живут многие, но далеко не все приезжие. Как и в любой стране мира, в Эмиратах есть нищета — она прячется от глаз туристов за зеркальными высотками.

Даже уборщикам готовы платить миллионы

Кстати, в ближайшие годы арабы планируют построить здание, которое будет на 100 метров выше Бурдж-Халифы Источник: Полина Краснопевцева / E1.RU

По пути в аэропорт мы разговорились с одним таксистом. Он рассказал, что в сравнении с его родиной — Египтом — жизнь и работа в Эмиратах сказка. Среди главных плюсов — отсутствие налога на доход физических лиц и зарплаты от пяти тысяч дирхамов (примерно 130 тысяч рублей).

Справедливо предполагать, что в стране с высокими зарплатами придется больше платить за еду, транспорт и ЖКУ. Мне показалось, что жить в ОАЭ действительно дороже, но не значительно.

Например, проезд в метро стоит от 4 до 8,5 дирхама (от 100 до 215 рублей), аренда самой дешевой квартиры — от одной тысячи дирхамов в месяц (25 тысяч рублей), рис с курицей в недорогом кафе — от 10 дирхамов (250 рублей), литр 95-го бензина — 2,7 дирхама (67,5 рубля).

Такие цены встречаются в Шардже и Аджмане. В более богатых регионах — Дубае и Абу-Даби — за те же товары и услуги придется заплатить в полтора-два раза больше.

Приезжих судят по их паспортам

Один из самых частых вопросов, который мне задавали знакомые, когда вернулась на родину, — много ли русских в ОАЭ и как к ним относятся местные? Достоверную статистику по приезжим не собирала, но, исходя из личных наблюдений, могу сказать, что русскоговорящих достаточно много. Причем как среди туристов, так и среди резидентов страны.

В Шардже мы останавливались в отеле, где жили исключительно русские и белорусы. Для приезжих здесь перевели все надписи, а филиппинки на ресепшене заучили популярные фразы на русском. Если в ОАЭ и есть дискриминация людей по национальности, то к россиянам она не относится.

Не существует официальных данных на этот счет, однако несложно заметить, что всю низкооплачиваемую работу в Эмиратах выполняют индийцы, пакистанцы и африканцы. На должностях чуть более престижных встречаются египтяне и филиппинцы, интеллектуальным трудом занимаются европейцы, а политика, бизнес и наука остаются коренным арабам.

При этом на одной и той же должности европейцы и приезжие из Азии могут получать совершенно разные зарплаты: первым готовы платить почти в два раза больше.

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Огромные штрафы за любую провинность

По моим наблюдениям, больше всего российских обывателей пугают строгие законы Арабских Эмиратов. Мол, за любую провинность — огромные штрафы, а то и тюрьма.

Невозможно отрицать, что ограничений в стране действительно много. В общественных местах нельзя оголять руки и ноги — даже в жару +50 градусов. Запрещено курить, пить алкоголь, есть, употреблять жвачку, обниматься и целоваться в общественных местах. Признаться честно, поначалу это казалось диким, но идти в чужой монастырь со своим уставом не хотелось.

Затем я поняла, что под арабским палящим солнцем и без запретов не походишь в открытой одежде — кожа моментально покроется ожогами. Запрет на табак и выпивку избавляет общество от пьяниц на улице, а те, кому уж очень хочется, могут выпить и покурить в немногочисленных местах, где это разрешено.

Штрафы за эти провинности я тоже не могу назвать большими. Покурить в вагоне метро стоит 200 дирхамов (5 тысяч рублей), поесть и попить — 100 дирхамов (2,5 тысячи рублей). За нарушения посерьезнее придется выложить более крупные суммы, но и они не кажутся неподъемными.

Есть только высотки и торговые центры

Арабские Эмираты знамениты футуристическими пейзажами, и многим кажется, что кроме этого в стране нечего смотреть, но это совсем не так. Арабы бережно хранят память о прошлом, заботятся об исторических зданиях и восстанавливают артефакты исламской цивилизации.

В любом городе ОАЭ вы найдете целые районы с аутентичными домами. Вот, например, как такие кварталы выглядят в Дубае. Чтобы не портить местный колорит, даже станцию метро и лифты замаскировали под исторические постройки.

Если такая культурная программа вас не впечатляет, всегда можно отправиться в пустыню на сафари. Этот вид досуга очень распространен в Эмиратах, его стоимость — от 20 долларов с человека.

Уверена, что Арабские Эмираты — это та страна, куда можно много раз возвращаться и всякий раз открывать для себя что-то новое.

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