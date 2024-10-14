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Развлечения Знаток был в замешательстве: ярославец выиграл 100 тысяч рублей за вопрос в «Что? Где? Когда?»

Знаток был в замешательстве: ярославец выиграл 100 тысяч рублей за вопрос в «Что? Где? Когда?»

Попробуйте догадаться, что загадал земляк

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2 комментария

Ярославец выиграл 100 тысяч рублей, задав вопрос знатокам «ЧГК»

Ярославец Сергей Венецкий выиграл 100 тысяч рублей за вопрос в телепередачу Первого канала «Что? Где? Когда?» (0+). Молодой человек поставил знатоков в тупик во второй игре осенней серии, которая вышла в эфир 13 октября.

Вопрос из Ярославля выпал команде обладателя бриллиантовой совы Дениса Элькиса во время суперблица.

Суперблиц — раунд, состоящий из трех коротких вопросов. Играет один знаток. На размышления дается по 20 секунд. Чтобы одержать победу в этом раунде, нужно ответить на три вопроса подряд.

За столом остался менеджер проектов из Санкт-Петербурга Дмитрий Филиппов. На протяжении игры знаток в леопардовой бабочке был активен и предлагал разные версии.

На вопрос ярославцы отвечал знаток Дмитрий Филиппов

— По-японски «хана» — это цветок, «би» — огонь. Сергей Венецкий спрашивает: «как с японского переводится „ханаби“», — озвучил вопрос ведущий Борис Крюк.

Знаток погрузился в размышления и дал ответ только после сигнала.

— Хочется, чтобы это был либо оранжевый, либо желтый цветок. Я цветов знаю мало, но знаю подсолнух. Может быть, подсолнух. Подсолнух — желтый цветок, — выпалил Дмитрий Филиппов.

По-японски «хана» — это цветок, «би» — огонь. Сергей Венецкий спрашивает: «Как с японского переводится „ханаби“?»
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«Ханаби» — фейерверк

Ведущий обратил внимание, что знаток упустил важную деталь, в слове должен быть отражен огонь.

— А теперь, внимание, правильный ответ. Сергей Вильнецкий из Ярославля задавал вам вопрос о фейерверке. «Ханаби» — фейерверк, огонь и цветок. 4:1 в пользу команды телезрителей, — прозвучал ответ.

Победа в раунде принесла ярославцу сто тысяч рублей.

Отметим, что в финале игры команда сравняла счет до 5:5, до победы не хватало одного балла. Последним выпал вопрос про название площади в Твери. Телезритель Сергей Штейн спросил:

— В 1960-х прошлого века город Тверь, тогда он еще назывался Калинин, активно развивался. Строились новые промышленные предприятия, а также планировались новые жилые микрорайоны, такие как Первомайский, Южный, Чайка, в котором мы сейчас с вами и находимся. Вот в этом пятиэтажном доме № 78 по проспекту Победы я как раз и вырос. В 900 метрах отсюда находится центральный въезд в микрорайон, который начинается с красивой площади. Внимание, вопрос: «В честь кого названа эта площадь?»

Команда обсуждала два варианта: площадь, по их мнению, могла носить имя Валентины Терешковой или Юрия Гагарина. Отвечающий выбрал последний вариант и проиграл.

— Позывной первой женщины-космонавта и дал название микрорайону Чайка, поэтому неслучайно, что и главная площадь микрорайона носит имя Валентины Терешковой, — прозвучал ответ.

В июне 1963 года ярославна Валентина Терешкова совершила полет в космос. Первая в мире женщина-космонавт носила позывной «Чайка».

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Комментарии
3
с++
1 минута
Мне казалось, что Нana-bi ( Фейерверк ) Такеши Китано все смотрели... Но нет) Отличный кстати фильм, канский лев и пр.
Гость
29 минут
Лёгкий вопрос, если поменять местами, будет "хибана" - искра.
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