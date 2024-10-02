Голландец бросил жену и родину ради избушки на Сахалине — что его здесь держит

Питер нашел свое призвание на востоке России Источник: vanderwolfpeter / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Некоторые люди всю жизнь ищут свое место под солнцем. Нидерландец Питер ван дер Вольф провел юность, разъезжая по разным уголкам мира. И только в России решил задержаться сначала на полгода, а затем — и на оставшуюся жизнь. Даже когда он лишился работы, а супруга улетела на родину, Питер не покинул Сахалин — ведь за эти годы нашел свое призвание и место, где он нужен.

Источник: Городские порталы

«Я свою лошадь не могу взять в рюкзак»

Питер ван дер Вольф родился на юге Нидерландов. В молодости мужчина работал в центре спасения диких животных на родине, где познакомился с супругой Лисой. Вместе с ней они исколесили полмира: от Южной Африки и Канады до Колумбии и Карибских островов.

В 2003 году одна нефтегазовая компания предложила Лисе полгода поработать на Сахалине по программе наблюдения за серыми китами — нужно было соблюсти экологические нормы перед тем, как начинать добычу. Питер оказался несказанно рад такой возможности едва ли не больше жены — ведь еще работая в Германии, он увлекся белоплечими орланами, занимаясь их реабилитацией и тренировкой. На месте, пока супруга следила за морскими обитателями, мужчина занялся птицами. Сначала обучал сотрудников компании тому, что нужно делать с ними на случай разлива нефти, затем стал руководить наблюдением за китами и другими животными, которые могут пострадать от добычи нефти и газа.

Источник: vanderwolfpeter / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Также Питер стал бесплатно помогать местному зоопарку. Там он нашел свое новое увлечение — лошадей.

— Мою самую первую лошадь я получил, когда работал волонтером в зоопарке, — вспоминал Питер. — Я ее забрал, потому что жалко — знать, что лошадь просто отдадут на мясо.

Источник: Конюшня «ХРИСТОФОРОВКА» / Vk.com











Вскоре Питер ван дер Вольф своими руками построил конюшню и стал спасать животных: вытаскивал лошадей из зоопарков, цирков и от нерадивых хозяев, которые хотели избавиться от заболевших питомцев.

На конюшню уходила почти вся солидная зарплата Питера: по его признанию, в лучшие годы в России он зарабатывал до полумиллиона рублей в месяц.

Но со временем работы прекратились: сначала ударил коронавирус, затем началась спецоперация, и компания, в которой работали Питер и Лиса, свернула производство в России. Жена предложила мужчине вернуться на родину, но тот наотрез отказался.

— Я сказал — а я не улетаю, а я не ухожу, — заявил мужчина. — Я свою лошадь не могу взять в рюкзак. Мне хорошо здесь.

Из эколога — в конюхи

Оставшись без работы, Питер выкручивался как мог. Основной доход он стал получать со своей конюшни: устраивал экскурсии, сдавал лошадей в прокат, продавал навоз на удобрения.

— Надо быть готовым к изменениям и импровизировать, — рассуждал Питер. — Если где-то к концу месяца получается заработать 50 тысяч рублей, это уже хорошо.

Источник: Конюшня «ХРИСТОФОРОВКА» / Vk.com











Сегодня Питера хорошо знают все местные, и когда ему требуется помощь, соседи не оставляют его в беде. Например, когда в январе 2024 года на Сахалине случился сильный циклон, и Питер не смог в одиночку справиться с расчисткой территории, он опубликовал пост об этом в соцсетях, и десятки человек пришли к нему на помощь.

— На мою просьбу о помощи быстро откликнулись добровольные помощники. Была масса телефонных звонков. Целая бригада, более 30 человек, включилась в работу, — рассказывал Питер. — К циклону я заранее заготовил некоторый запас продуктов. Но когда мои помощники привезли угощение, я был очень рад. Домашние блинчики, свежий хлеб, сыр… Они показались мне очень вкусными, и я благодарен всем!

Источник: vanderwolfpeter / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Кроме лошадей, Питер также продолжает заниматься спасением косаток. Мужчина собрал обученную группу добровольцев и со своей командой регулярно отправляется в море на помощь животным.

— Я эколог, и практически всю свою жизнь я занимался спасением животных: китов, косаток, тюленей, — рассказал мужчина. — Здесь, на Сахалине, в море плавает очень много сетей, веревок, мусора, который выбрасывают с проходящих кораблей. Животные могут в этом запутаться и застрять. Приходится часто их оттуда вырезать, чтобы освободить.

Помимо лошадей, дома Питера ждут еще и 16 собак. Мужчина помогает устроить их соседям по острову. Некоторые специально подбрасывают мужчине щенков, за которыми не могут уследить, — они знают, что Питер никого не бросит в беде.

— Моя мечта — это большая конюшня, может, даже на 80 лошадей, чуть более комфортный дом и место, где я мог бы заниматься реабилитацией животных, — признался Питер.

«Здесь просторно, здесь дышать можно»

Вот уже 21 год Питер живет на Сахалине и не собирается уезжать. По его признанию, он объездил весь земной шар, но только здесь почувствовал себя как дома.

— Раньше я жил больше как турист, — признается Питер. — А здесь начал жить прямо на своем месте.

Источник: Конюшня «ХРИСТОФОРОВКА» / Vk.com











Мужчина неплохо говорит на русском языке. Первое время учиться выговаривать все звуки было тяжело, но Питер справился. Сложнее было только разобраться с русским матом.

— Надо ловить, понимать и не принимать это близко к себе, потому что мат везде, — рассказал Питер. — Как будто масло, чтобы легко поговорить, можно мат использовать.

Почти всё свое время Питер тратит на помощь животным. А когда у него остается пару часов свободного времени — берется клеить модельки военной техники.

— У меня хобби — я очень люблю модельки. Я должен быть взрослым человеком — у меня много ответственности, — признается Питер. — Мне нужно что-то, чтобы чувствовать себя мальчиком.

Источник: Питер ван дер Вольф / Vk.com











Мужчина не собирается возвращаться на родину и остается жить в России.