Гороскоп на октябрь от Тамары Глобы: кого ждет успех и чего стоит опасаться

Сверьте свои грандиозные планы с астропрогнозом, чтобы точно всё удалось Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Согласно астрологии, октябрь — месяц Весов. Не из-за того, что представителям этого знака зодиака будет как-то особенно везти, а потому, что это период равновесия сил. Сама природа как будто переводит нас из одного состояния в другое. И в жизни человека это своеобразное время подведения итогов, время сделать выбор. Причем таким образом, чтобы не нарушить равновесия. А что конкретно ждет каждый знак зодиака в октябре, расказала астролог Тамара Глоба.

Овен

Овны в октябре много времени и внимания посвятят близким. Дела семьи будут волновать особенно в первую декаду октября. Вы займетесь вопросами ремонтов, обустройством жилья и, вполне возможно, эти вопросы будут касаться не только вашего персонального жилья.

— Вам потребуется внимание к людям, вашей семьи, к родителям, личным отношениям и здоровью, особенно в первой декаде октября, — говорит Тамара Глоба.

Начиная со второй половины октября придет период, когда вдали от дома вы будете чувствовать себя лучше всего. Это время возможностей, время начинаний. Нарастают новые события, появляются перемены, вы пересматриваете многие вопросы. Будьте готовы к тому, что появится возможность заработков.

— Будьте экономнее. Для Овна октябрь принесет период, когда многие партнеры, которые уже давно должны уйти из вашей жизни, покинут вас. И это период, который может принести и облегчение, и переживания. Поэтому смело смотрите в будущее, идите вперед, двигайтесь к своим новым берегам, — заключает астролог.

Телец

Тельцов в октябре ждут перемены на работе, в служебных отношениях, а также в интеллектуальной и творческой деятельности.

— Это период, когда возникнут спорные вопросы с коллегами, кто-то уйдет из вашего окружения, вам придется заниматься старыми проблемами, а также начинать новые дела, — говорит Тамара Глоба. — Но это уже во второй половине октября. В первой половине месяца будьте очень внимательны к личным партнерам, берегите их, поддерживайте. В этом вам помогут друзья, люди, которые всегда вам покровительствовали, помогали. Финансовая составляющая будет приходить от них. Также будут помогать и близкие люди, родственники, люди, которых вы любите, которые вас окружают. Кто-то из них подтолкнет вас к действиям, а кто-то, наоборот, потребует внимания к себе.

Но главным образом в течение всего месяца вас будут волновать вопросы, которые касаются заработков. Они никуда не уйдут, но придется приложить немало сил.

Близнецы

Близнецам октябрь принесет важные вопросы, связанные с творчеством. Из вашей жизни уйдут некоторые идеи и люди, которые окружали вас в последнее время. Вместе с тем возникнут новые возможности и идеи, касающиеся прежде всего работы.

— Женщины будут во всём поддерживать вас. Также вас поддержит ваш авторитет, ваши личные успехи и достижения, — говорит астролог. — Но в течение всего месяца необходимо беречь детей. Будьте внимательны к их проблемам. Ни в коем случае не упускайте их трудности и переживания из внимания. Участвуйте в их жизни, поддерживайте во всех начинаниях, берегите их от опасных связей.

Вторая половина октября принесет вам новые предложения по службе или рабочей деятельности. Они могут быть недолговечными, но урегулируют ваши отношения с руководством и финансовое положение. В конце месяца возникнут сложности с женщинами, и они могут касаться вопросов ревности и также вопросов деловых.

Рак

Раков в октябре будут волновать вопросы смены жилья и переездов, дела, которые касаются матери и проблемы дома.

— То, что относится к жилищным вопросам, претерпевает критические изменения, и в этом вам необходимо поучаствовать. Но при этом женщины и любящие вас люди будут вас поддерживать во всём, — говорит Тамара Глоба.

В первой половине месяца вас ждет творческий успех. Это время возможностей, время начинаний. Вы разовьете большую активность в течение месяца — успехи в спорте и личной деятельности.

— Во второй половине месяца придет удачное время для вопросов, связанных с обучением, а также для вопросов детей. Это время, когда вместе с любящими вас людьми вы откроете новые возможности и в делах, и в личной жизни. Хорошее время для доходов, покупок, прибыли и новых начинаний, — отмечает астролог.

Лев

Львам в октябре нужно обратить внимание на проблемы родственников.

— Берегите своих близких, а также людей, с которыми вы связаны личными отношениями, даже если это не союз, который является законным союзом, — обращает внимание Тамара Глоба. — Но тем не менее близкие отношения с друзьями, с людьми, которые почти как родные для вас, потребуют вашего участия и внимания, проявите заботу к тем, кто вам дорог.

Также астролог предупреждает, что Львам стоит быть очень внимательными в дороге, особенно в первой половине октября. Поездки могут выдаться довольно трудными. И только со второй половины октября появятся перспективы, связанные с творчеством, дорогами, успехами, которые принесут вам в личной жизни новые возможности.

— В октябре обратите внимание на жилищные вопросы. Займитесь обустройством жилья, поддерживайте близких, займитесь своим домом, ремонтом. Это время, когда вам потребуются силы на то, чтобы не браться за все дела сразу, а забот будет немало. Оценивайте свои возможности, — советует астролог.

Дева

Девы в октябре больше всего времени и внимания посвятят финансовым вопросам. Заработки и их источники несколько изменятся. Потребуется немало усилий для того, чтобы удержать возможности, связанные и с семейными доходами, и с личными.

— Это период, когда вам нужно заняться вопросами, связанными с родственными заботами. Родственные женщины будут вас поддерживать, — говорит Тамара Глоба. — Во второй половине месяца появятся деловые предложения, будет хорошая возможность для обучения, дороги будут удачными во второй половине октября. В конце месяца займитесь домашними вопросами, обустройством жилья, продумайте то, что вы можете продать, и какой период вам потребуется для того, чтобы улучшить свои жилищные вопросы.

Все ваши начинания будут стимулировать друзья. Они примут активное участие в ваших делах и помогут в деловых вопросах, а также в тех, что касаются быта и родственных отношений.

Весы

От Весов октябрь потребует повышенного внимания к здоровью. Если с ним возникнут трудности, эти вопросы нужно решать кардинально и сразу.

В то же время изменятся многие вопросы из прошлого: уйдет то, что когда-то тяготило, прежние отношения и прежние связи. Вам придется сделать выбор: с кем жить, как жить, чем заниматься и какой дорогой вы пойдете дальше.

— Но в первой декаде октября лучше избавьте себя от мучительного выбора. Обратите внимание, как складываются обстоятельства, — советует Тамара Глоба. — Во всём будут помогать любящие вас люди, друзья издалека и дальние родственники. Если возникнут критические вопросы, ни в коем случае не позволяйте другим решать за вас.

Во второй половине октября появятся хорошие возможности заработков. В это время вы сможете перестроиться на новую волну, устроить свои дела, заняться деловыми вопросами и заработать.

Скорпион

Скорпионам в октябре стоит обратить внимание на происходящее вокруг. Возможны кражи и потери — особенно в первую декаду октября.

— Это время, когда за спиной складываются сплетни, рождаются интриги, — предостерегает Тамара Глоба. — Постарайтесь не обращать внимания на тех, кто вокруг вас буквально создает коллективное поле, которое требует осуждения. Не участвуйте сами ни в каких интригах. Будьте внимательны к тому, что касается вашей личной жизни.

В то же время октябрь для Скорпионов — это период любви и внимания. На вас обращают внимание, ценят ваш творческий потенциал.

— Ваша личность интересует многих, поэтому со второй половины октября появятся хорошие возможности, связанные с обучением, интеллектуальные проекты, даже временные, но это будет успех и в заработках, и в делах, — говорит астролог.

Стрелец

Для Стрельцов октябрь — период, когда вы потеряете кого-то из друзей или близких. Из вашей жизни уйдут те, кем вы дорожили, или те, с кем стало довольно трудно делить кров или работу. Покровители, которые были в вашей жизни, тоже могут уйти в далекое прошлое.

— Будьте внимательны к тем, кем вы дорожите, постарайтесь понять и простить тех, кто, вполне возможно, не понимает вас сейчас, — советует астролог. — Позже вы будете благодарны себе за то, что смогли перетерпеть этот период и сделать шаг в будущее таким образом. Несмотря на это, очень внимательно относитесь к новым проектам. Ни в коем случае не идите с мошенниками одной дорогой, поскольку ошибки могут стоить очень дорого, особенно в первой половине октября.

В конце октября, начиная с третьей декады, проявят себя любящие люди. Это период, когда вас будут поддерживать, уделять время и внимание вашему обаянию, продвигать ваши проекты и помогать в вопросах, связанных с проектами, жильем, работой и учебой.

Козерог

Для Козерогов в октябре будут актуальны вопросы, связанные с карьерой. Изменятся отношения с руководством, вполне возможно, возникнут трудности на работе. Тем не менее деловые вопросы будут продолжать свой успешный ход.

— С начальством могут возникнуть трудности, может уйти кто-то из руководства, с кем-то отношения изменятся, и на определенный период, особенно в первой половине октября, ваши отношения дадут трещину. Впоследствии это изменит и сферу ваших интересов, — отмечает Тамара Глоба. — Но тем не менее дружественные женщины будут во всём помогать вам, и это будут хорошие возможности и для быта, и для финансовых поступлений, для учебы, для проектов, которые касаются родственных отношений, для интеллектуальных проектов, особенно во второй половине октября. Будьте внимательны к своим личным отношениям, поскольку в конце месяца из-за них могут возникнуть трения и проблемы на службе.

Водолей

От Водолеев октябрь потребует внимания в дальних дорогах. В первую очередь, будьте внимательны в поездках, переговорах с дальними партнерами, а также в финансовых отношениях.

— Первая половина октября в этом отношении сулит довольно значительные трудности, и лишь в конце первой недели возможны договоры, которые поддержат и вас, и ваших детей, и ваших любимых, — отмечает Тамара Глоба. — Вы получите сложные вести издалека, они касаются семьи, они касаются дальних родственников, но вы сможете преодолеть эти трудности, если проявите выдержку. Будьте внимательны также и к вопросам, которые касаются судебных историй. Ни в коем случае не идите на поводу авантюр.

Во второй половине октября вышестоящие поддержат вас в финансовых вопросах. Подруги помогут во всех делах, особенно в тех, что касаются личной жизни и женщин. Также октябрь для вас — это хорошее время для творчества.

Рыбы

Рыбам октябрь принесет изменения, касающиеся семьи и отношений в обществе. Вас будут волновать социальные и общественные вопросы — все, что происходят в мире и вокруг вашей семьи и близких. Октябрь потребует внимания к делам детей, в то же время от детей вы получите поддержку.

— Это время успехов в спорте, творчестве, делах, которые касаются дальних дорог. Во второй половине октября придут возможности, которые принесут вам дальние партнеры. Вдали от дома так же, как и в родных краях, вы сможете реализовать интересные проекты, связанные с работой с дальними партнерами, — говорит астролог.