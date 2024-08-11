От родины Калашникова до горы Синюхи — топ лучших мест для отдыха в Алтайском крае

На фото — Бийск с высоты птичьего полета. И в этом городе есть что посмотреть. Например, архитектуру на Советской улице Источник: geliophoto.ru / Степанов Слава











Говорим об отдыхе на Алтае, представляем себе заснеженные горы, густые сосны и ели, чистейшие озера и бурные реки. Но край большой и нужно на чем-то сосредоточиться. Доктор географических наук Александр Дунец поделился с NGS22.RU подборкой любопытных мест. Локации придутся по душе и тем, кто любит курортный отдых, и тем, кому на месте не сидится.

Аптека времен Демидова

Источник: фотобанк geliophoto.ru / Степанов Слава











Большая часть путешествий по Алтаю начинается в Барнауле, но в этом городе туристы часто не задерживаются. А зря, считает эксперт:



— Точно стоит посетить места, связанные со старым городом.

Источник: Мария Романова / Городские порталы











Начать прогулку Александр Николаевич советует с Нагорного парка — там открывается лучший вид на Барнаул. Затем можно отправиться на улицу Мало-Тобольскую — насладиться архитектурой, подкрепиться в ресторане и дойти до Горной аптеки — музея истории аптечного дела. Он расположен в уникальном кирпичном здании, построенном еще в XVIII веке, во времена горнорудных заводов Акинфия Демидова.

— Еще улица Ползунова замечательная, — отмечает Дунец.

Он советует, прогуливаясь по ней, обратить внимание на здание филармонии, остановиться у Народного дома — ныне концертного зала. До революции тут был центр общественно-культурной жизни, здание построено в соответствии с традициями древнерусского зодчества. И еще, по мнению Александра Николаевича, стоит посмотреть на Главную чертежную — красивый голубой дом.

— На площади Свободы похоронен изобретатель паровых двигателей Ползунов, — отмечает эксперт.

Покататься на лошадях, поползать по пещерам и заглянуть в гости к пчелам

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Дунец говорит, что большая часть туристов выбирает для отдыха предгорье — места в долине реки Катуни: в селе Алтайском, на озере Ая и дальше — в сторону города Белокурихи. Но много развлечений можно найти и по всему берегу самой Катуни:

— Есть и бассейны, и центры для семейного отдыха. Много ресторанов и кафе. Кони, квадроциклы, сплавы и дискотеки для молодежи.



Недалеко от любимых у туристов достопримечательностей открываются новые смотровые площадки и арт-объекты. Например, рядом с усадьбой «Сокол» появился каменный лабиринт. На Айском тракте, между реками Устюбой и Тавдушкой, разместилась экстрим-трасса «Виа феррата». А для любителей пеших прогулок открылись тропы у Тавдинских пещер. Кроме того, в честь 150-летия художника и философа Николая Рериха рядом с гротом Ихтиандра создали парк его имени.

— Есть и глэмпинги, и продолжается поток на пасеку на «Бирюзовой Катуни». Люди с удовольствием едут и знакомятся с пчелами. Появляются новые объекты размещения, недавно открыли базу для мини-гольфа. Весь левый берег — это место для спокойного отдыха.



Район нижнего течения реки Катунь эксперт называет локацией с максимальной концентрацией туристической инфраструктуры.



По следам древнего человека

И конечно, Александр Николаевич советует посетить город-курорт Белокуриху и его окрестности. Например, села Солоновка и Новотырышкино. Недавно прибавилась «Белокуриха-2 Горная» — новая зона для отдыха, где уже функционируют базы отдыха и санатории. Среди развлечений — поездка в историко-архитектурный комплекс «Андреевская слобода», трекинговые маршруты на гору Церковку, скалы Огородчики, Амбарчики и Сухая Грива и сотни километров терренкуров (специально оборудованных с медицинской точки зрения троп для спортивной ходьбы. — Прим. ред.) и туристических маршрутов в природном парке «Предгорье Алтая».

— Раньше на курорте было больше тех, кто приехал на лечение. А сейчас множество людей, прибывших на отдых. Все больше развивается семейный туризм, рассчитанный в том числе и на молодежь, — отмечает Дунец.



Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











К набирающим популярность направлениям относится Солонешное. Значимость локации — в близости к Денисовой пещере и водопадам на реке Шинок.



— Ехал от Денисовой пещеры до равнины через Солонешное и вечером встретил девять косуль. Здесь много диких животных, хорошо сохранилась естественная природа, — улыбается Александр Николаевич.



Саму Денисову пещеру доктор наук тоже относит к местам, обязательным для посещения. Ее окрестности в предгорьях Алтая представляют собой уникальный исторический и природный комплекс, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь обнаружили следы обитания древнего человека, что делает пещеру особо ценным памятником культуры народов РФ на Алтае.

Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы











Родина Калашникова, Синюха и Ревнюха

Не менее интересным туристическим кластером можно назвать Алтай горнодобывающий. Самый большой город этого района, Змеиногорск, хранит историю местного производства. В музее можно узнать, как Алтай стал отдельной административной единицей. А с вершины горы Змеиной, богатейшего месторождения серебра и золота, открывается величественный вид на окрестности.



Особенно интересна Горная Колывань.

Горная Колывань — низкогорный массив Колыванского хребта, высшая точка — Синюха (1210 м). С севера и запада ограничен предгорными степями с поселком Колывань, озером Белым. Тут скалы соседствуют с озерами и лесами.

— В Горной Колывани можно прикоснуться к древней истории появления русских на Алтае. И все это сочетается с живописной природой — горой Синюхой, тайгой, Колыванским озером, — рассказывает Дунец.



Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы











К Колыванскому озеру идет дорога из села Курья — родины великого конструктора Михаила Калашникова.

— Там чистейшая вода, вокруг уютные туристские базы — нескончаемые просторы для палаточных лагерей. Уединение с природой, — отмечает эксперт.

Активным туристам Александр Николаевич советует подняться на гору Ревнюху и высшую точку Колыванского хребта — Синюху.



В какую сумму обойдется отдых?

Рассматриваем стоимость за сутки. Самые дешевые двухместные номера в Белокурихе — от 1500 рублей. Для семейного отдыха с детьми рекомендуются гостиницы среднего класса. Они — от 3000–4000. Если ищете полноценный отдых с лечебными процедурами, то за стандартный номер с трехразовым питанием и комплексом медицинских процедур придется заплатить от 5850 рублей.

На «Бирюзовой Катуни» отдых выйдет дороже: стандартные номера в гостинице стоят от 10 тысяч рублей. При этом бронирование доступно только от двух дней.



Дешевле всего остановиться в селе Солонешном: здесь недорогие гостевые дома предлагают комнаты за 600 рублей. Спелеотур с посещением Денисовой пещеры обойдется в 1500 рублей за человека. Экскурсия по краеведческому музею в Солонешном — 100 рублей. Экскурсия из ближайших поселков в пещеру — 500.



По оценке руководителя управления по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края Евгения Казанцева, за последний год отдых в Алтайском крае подорожал на 5%.



Что еще нужно знать об отдыхе на Алтае?

Когда мы говорим о поездках на Алтай, то имеем в виду два региона: Алтайский край и Республику Алтай. При планировании отпуска важно понимать разницу между ними: любителям горных походов и сплавов больше понравится в Республике.



О достопримечательностях того и другого региона можно почитать по ссылке. Но и для тех, кто уже везде бывал, но вновь хочет на Алтай, приготовили путеводитель по нетривиальным местам. В нем найдете места, куда почти не ступала нога туриста, и точки, которые коренные местные жители называют местами силы.