Из-за роста больных COVID-19 Москва отправила школьников на длительные каникулы

Кроме того, на период каникул приостановят работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации (садики работать продолжат). Отдых детей будет полноценным — дистанта в эти дни не будет. Родителей мэр Москвы попросил объяснить детям, что каникулы следует провести дома или на даче, а гулять только в ближайших парках, а не в торговых центрах.



Будут ли приняты аналогичные меры в регионах — пока не известно, каждый регион самостоятельно принимает решение о том, необходимы ли они, в зависимости от эпидситуации.



Добавим, что с понедельника в столице действует ряд коронавирусных ограничений: людям старше 65 лет, страдающим хроническими заболеваниями и беременным рекомендовано соблюдать самоизоляцию. Работодателям власти посоветовали перевести сотрудников на удаленку.



В Ярославле школьников на дистант или очень долгие каникулы не отправляют. Много было разговоров о том, что это произойдёт с 20 сентября, но слухи оказались слухами.Правда из-за ковида на карантин уже закрываются целые школы.

