28 сентября понедельник
СЕЙЧАС +14°С
usd 76.82
eur 89.66
Тема дняМассовое ДТП под Ярославлем. Есть погибшие

Все новости

Все новости

В Ярославле из-за вируса целую школу закрыли на карантин

Детей и педагогов отправили по домам до 5 октября

715
1Обсудить

Поделиться

Карантин должен остановить распространение заразы&nbsp;

Карантин должен остановить распространение заразы 

В Ярославле из-за вируса целую школу закрыли на карантин

В Ярославле на карантин полностью закрыли школу № 18. Правда, причиной стал не коронавирус, а ОРВИ.

— В образовательной организации зафиксирован рост заболевших. Школьники и педагоги ушли на карантин до 5 октября, — сообщила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — О переводе на дистанционное обучение речи не идет, это ограничительные меры, которые применяются при сезонном подъеме заболеваемости в целях разобщения детей и минимизации контактов. В учебную программу будут внесены поправки, чтобы скорректировать процесс. В образовательной организации будет проведена полная дезинфекция здания в противовирусном режиме с привлечением профильного предприятия.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

При этом, по данным департамента, из-за коронавируса на 28 сентября переведены на дистанционное обучение 19 классов в Ярославле, Рыбинске, Пошехонском, Некоузском, Переславском и Брейтовском районах. Также закрыты 6 групп в детских садах Ярославля и Рыбинска.

В департаменте напомнили, что все школы региона по-прежнему работают с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований — детям каждый день меряют температуру, устраивают влажные уборки, школьники учатся по особому графику и преимущественно в своем кабинете.

Напомним, в администрации Брейтовского района Ярославской области обнаружили коронавирус. Чиновников перевели на особый режим работы.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

школакоронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе.Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (1)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!