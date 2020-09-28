В Ярославле из-за вируса целую школу закрыли на карантин

В Ярославле на карантин полностью закрыли школу № 18. Правда, причиной стал не коронавирус, а ОРВИ.



— В образовательной организации зафиксирован рост заболевших. Школьники и педагоги ушли на карантин до 5 октября, — сообщила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — О переводе на дистанционное обучение речи не идет, это ограничительные меры, которые применяются при сезонном подъеме заболеваемости в целях разобщения детей и минимизации контактов. В учебную программу будут внесены поправки, чтобы скорректировать процесс. В образовательной организации будет проведена полная дезинфекция здания в противовирусном режиме с привлечением профильного предприятия.

