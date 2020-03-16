Из-за пандемии коронавируса школы в Ярославской области переводят в режим свободного посещения

Школьники, как и студенты, смогут получать образование самостоятельно, сидя дома Фото: Александра Савельева

В Ярославской области власти ввели изменения в формат работы учебных заведений из-за угрозы распространения коронавируса. Это должно послужить профилактикой и не дать инфекции распространиться среди молодёжи.

— С 17 марта школы и учреждения среднего профессионального образования переводятся в режим свободного посещения, — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Вузы также пересмотрят формат обучения.



Другими словами, студенты будут получать образование дистанционно, а школьники могут не ходить на уроки.



— Родители должны предупредить классного руководителя, что в семье приняли решение, что ребёнку не стоит ходить в школу, — объяснила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — В электронном дневнике можно будет смотреть, что дети проходили на уроках и какие задавали домашние задания.



Такое объявление повесили в ярославской школе № 33 Фото: читатель 76.RU