Из-за пандемии коронавируса школы в Ярославской области переводят в режим свободного посещения

В Ярославской области власти ввели изменения в формат работы учебных заведений из-за угрозы распространения коронавируса. Это должно послужить профилактикой и не дать инфекции распространиться среди молодёжи.
— С 17 марта школы и учреждения среднего профессионального образования переводятся в режим свободного посещения, — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Вузы также пересмотрят формат обучения.
Другими словами, студенты будут получать образование дистанционно, а школьники могут не ходить на уроки.
— Родители должны предупредить классного руководителя, что в семье приняли решение, что ребёнку не стоит ходить в школу, — объяснила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — В электронном дневнике можно будет смотреть, что дети проходили на уроках и какие задавали домашние задания.
Вопрос о переводе студентов вузов на дистанционное обучение решится в течение ближайших двух дней. Одни перейдут в такой режим работы уже завтра, другие — в ближайшие дни. Как заверил ректор ЯГМУ, решение приняли все в регионе высшие учебные заведения, включая негосударственные.
Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области запустил горячую линию, куда можно обратиться по всем вопросам, касающимся коронавирусной инфекции.
На данный момент в Ярославле официально нет подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Но 67 классов в школах Ярославской области закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ.
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