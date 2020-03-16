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Из-за пандемии коронавируса школы в Ярославской области переводят в режим свободного посещения

В региональном департаменте образования рассказали, как это будет работать

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Школьники, как и студенты, смогут получать образование самостоятельно, сидя дома

Школьники, как и студенты, смогут получать образование самостоятельно, сидя дома

В Ярославской области власти ввели изменения в формат работы учебных заведений из-за угрозы распространения коронавируса. Это должно послужить профилактикой и не дать инфекции распространиться среди молодёжи.

— С 17 марта школы и учреждения среднего профессионального образования переводятся в режим свободного посещения, — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Вузы также пересмотрят формат обучения.

Другими словами, студенты будут получать образование дистанционно, а школьники могут не ходить на уроки.

— Родители должны предупредить классного руководителя, что в семье приняли решение, что ребёнку не стоит ходить в школу, — объяснила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — В электронном дневнике можно будет смотреть, что дети проходили на уроках и какие задавали домашние задания.

Такое объявление повесили в ярославской школе № 33

Такое объявление повесили в ярославской школе № 33

Вопрос о переводе студентов вузов на дистанционное обучение решится в течение ближайших двух дней. Одни перейдут в такой режим работы уже завтра, другие — в ближайшие дни. Как заверил ректор ЯГМУ, решение приняли все в регионе высшие учебные заведения, включая негосударственные.

Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области запустил горячую линию, куда можно обратиться по всем вопросам, касающимся коронавирусной инфекции.

На данный момент в Ярославле официально нет подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Но 67 классов в школах Ярославской области закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ.

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образованиешколакоронавирус
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КОММЕНТАРИИ (9)

гость
16 мар 2020 в 18:18

священник который пропаведует что убивать грех воровать грех алкоголь и наркотики грех попадает в рай

Алина
16 мар 2020 в 18:10

А колледжи тоже на свободном посещении работают?? Или только школы и вузы?

ваш господин
16 мар 2020 в 17:20

ура ! в школу не пойду ! 😁