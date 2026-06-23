Красотка-выпускница из небольшого города набрала 200 баллов на ЕГЭ. В чём секрет ее успеха

К главным экзаменам школьница начала готовиться несколько лет назад Источник: Марина Батурина / Vk.com

После появления результатов ЕГЭ по четырем предметам в Свердловской области отличились три выпускника, набравшие 200 баллов. Одной из мультибалльниц стала Марина Батурина из 19-й школы Каменска-Уральского, максимальный результат она показала по русскому языку и по литературе.

Марина рассказала E1.RU о том, сколько усилий вложила в подготовку к экзаменам, оставалось ли при этом время на что-то, кроме учебы, а также о том, рассчитывала ли она сдать сразу два предмета на максимальный балл.

«ЕГЭ — это просто вопрос амбиций»

История Марины — пример того, что легких путей на ЕГЭ не бывает. К экзаменам она начала готовиться еще несколько лет назад.

«Готовилась я довольно долго, литературой начала заниматься с восьмого класса. С девятого готовилась к ОГЭ, сдала его на максимальный балл. В десятом занималась в онлайн-школе и с учителем в школе, и в одиннадцатом классе точно так же, поэтому по литературе мне хотелось получить хороший балл.

А русским языком я занималась на олимпиадном уровне, поэтому специально к ЕГЭ готовилась довольно мало, прорешала только сборник составителя и выполняла домашние задания. Школьной подготовки мне хватило, и за это спасибо моему классному руководителю — Надежде Николаевне Баландиной », — признаётся Марина.

Надежда Николаевна преподает русский и литературу в 19-й школе, и именно ей Марина благодарна за свои успехи Источник: предоставлено Надеждой Баландиной

Марина говорит, что любовь к литературе не связана с какой-то конкретной книгой или автором. Просто в пятом классе она увлеклась предметом, стала показывать хорошие результаты и участвовать в олимпиадах. Когда всё получалось, интерес только рос. В восьмом классе школьница уже решила, что точно будет сдавать литературу на экзаменах, поэтому стала активнее готовиться и больше читать.

До получения 200 баллов на едином госэкзамене Марина уже становилась победительницей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе и трехкратным призером регионального этапа олимпиады по русскому языку. Выпускница говорит, что всё это заслуга школы, где на высоком уровне преподавали предметы и дали хорошую базу. Сами олимпиады, по ее словам, — это отличный способ подготовиться к ЕГЭ как в плане знаний, так и морально.

«Гарантии на ЕГЭ никогда никакой нет. Я считаю, что те, кто готовится на 90 баллов и выше, а потом так и сдает, они такие же стобалльники, просто им в чём-то не повезло. Но очень важно пробовать участвовать в олимпиадах. Все думают, что это сложно и им не под силу, но их пишут такие же люди. Вполне возможно взять там призовое место и этим себя подстраховать — даже если потом что-то не удастся на ЕГЭ, олимпиада может дать дополнительные баллы или придать уверенности, что всё будет хорошо, несмотря на результат», — советует двухсотбалльница.

Олимпиада — это очень хороший рецепт, как снять стресс перед экзаменом и проверить свои возможности. Марина Батурина набрала 200 баллов на ЕГЭ

Родители Марины очень гордятся тем, как их дочь показала себя на ЕГЭ. Сама же девушка старалась не афишировать свои результаты, но после появления данных по русскому языку скрывать это было уже невозможно — имена и фото двухсотбалльников в своих соцсетях опубликовал губернатор, а после они появились во всех СМИ.

«Я старалась не нагнетать и не давить своими результатами, ничего не говорила до того момента, пока меня не спрашивали. Одноклассники сейчас меня поздравляют. Я им старалась тоже в чём-то помогать, если меня спрашивали. Но всё равно держалась скорее обособленно, чтобы их стресс на себя не перенимать и свои амбиции на них не проецировать», — говорит Марина.

Основной интерес Марины — литература, ее она усиленно изучала с восьмого класса Источник: Марина Батурина / Vk.com

При этом выпускница признаётся, что цели сдать экзамены на 100 баллов у нее не было. Опять же благодаря олимпиадам у Марины была уверенность в поступлении, поэтому на ЕГЭ она шла без нервов.

«На самом деле к ста баллам я не стремилась ни по литературе, ни по русскому языку . Меня очень спасло, что я поступаю по олимпиаде „Изумруд“, поэтому ЕГЭ для меня был своеобразной игрой. Это мне помогло решать задания на холодную голову и не делать глупых ошибок. Была довольно приятная атмосфера и в школе, и в семье, и в кругу друзей. Я понимала, что поступление у меня решено олимпиадой, поэтому ЕГЭ — это просто вопрос амбиций, который моей жизни не решал. Думаю, благодаря этому у меня получилось собраться и не нервничать, решить всё спокойно», — считает выпускница.

«Уверенности в 100 баллах не может быть»

Хотя после самих экзаменов Марина прекрасно понимала, что справилась хорошо, до появления результатов не была уверена в максимальном балле. Дело в специфике самих заданий.

«Наверное, уверенности на экзамене никогда быть не может, тем более что русский и литература — это такие предметы, в которых очень большая развернутая часть. Там всегда можно ошибиться в формулировке, допустить какую-то неточность. Но сами варианты мне попались довольно хорошие. Я, когда их увидела, сразу поняла, что мне повезло. С другими вариантами, возможно, был бы другой результат. Конечно, где-то я сомневалась, но, когда вышла с экзамена, проверила себя и поняла, что всё хорошо. Но уверенности в 100 баллах, конечно, не может быть, потому что всё зависит от экспертной оценки развернутой части », — объясняет двухсотбалльница.

Девушка не стремилась получить максимальные баллы, и это помогло ей не нервничать на ЕГЭ Источник: Марина Батурина / Vk.com

Помимо русского языка и литературы Марина сдавала обществознание и математику на базовом уровне. Впереди — экзамен по истории. Основной поток сдал этот предмет 1 июня, и со всей области максимальный балл получили только семь выпускников. На 100 баллов по истории Марина тоже не рассчитывает.

«Математику я сдавала базовую. Пока результатов нет, но я думаю, что справилась хорошо, с математикой у меня проблем никогда не было. Задачи, которые в базовом уровне, я решать могу, для меня это не сложно. У меня никогда не было репетиторов, но никогда не было и двоек по математике. В более сложные [задачи] я не вникала, да от меня этого и не требовалось.

Историю сдаю 23 июня, потому что история и литература были в один день, и если так получается, то один предмет сдают в резервный день. К экзамену по истории я отношусь философски. Для меня было важно ее выучить как для будущего гуманитария, чтобы уметь поддерживать разговор, понимать отсылки. Я этой цели добилась, а какой будет балл — это уже вторичный вопрос. Но, конечно, хотелось бы, чтобы был хороший результат», — признаётся Марина.

«Можно подготовиться и за год»

Единственный нюанс — в том, что многолетняя усиленная подготовка к экзаменам оставила мало времени на отдых и развлечения. Но и здесь Марина нашла хобби, которое получилось прекрасно совместить с учебой, да и сами занятия превратить в увлечение.

«Со свободным временем действительно всегда были проблемы: я медалистка и олимпиадница. Для меня хобби были конкурсы — стихов, сочинений. Когда я делаю что-то не на оценку, а именно для себя, для своих интересов. Еще в последние годы я увлеклась алмазной мозаикой. Это интересно делать под вебинары в онлайн-школах, мне так удобнее слушать. У меня уже собралось довольно много картин, так что это теперь мое хобби», — говорит выпускница.

Поступать двухсотбалльница будет в УрФУ, на факультет отечественной филологии, чтобы и дальше изучать предметы, которые ей так понравились в школе.

«Планирую поступать на филфак и дальше работать с русским языком и литературой. Как конкретно и в какой сфере — еще не решила. Пока рассматриваю репетиторство и копирайтинг, но дальше будет видно. В прошлом году проходной балл на мою специальность был 285, но было значительно меньше бюджетных мест. В этом году количество мест увеличили — теперь их 30, поэтому, я думаю, проходной балл будет ниже», — делится будущая студентка.

Выпускница планирует поступать на филологический факультет в УрФУ Источник: Марина Батурина / Vk.com

Мы также спросили у Марины, когда, по ее мнению, стоит начинать готовиться к ЕГЭ и есть ли шанс на 100 баллов у тех, кто решил взяться за голову только в одиннадцатом классе.