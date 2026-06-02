Образование В университетах — новый предмет, а в школах — изменение программы. Путин рассказал о реформе системы образования

Главные заявления президента

Сейчас русский язык и литература почти нигде не имеют собственного факультета

Президент РФ Владимир Путин предложил создать в федеральных университетах отдельные факультеты русского языка. Об этом он заявил в ходе Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и народов России.

Сейчас во многих российских вузах русский язык и литература не имеют собственного факультета, отметил он. Русская, немецкая и английская филология на равных входят в один филологический факультет. По его мнению, это противоречит представлению о русском языке как об одной из ключевых ценностей современной России.

В качестве положительного примера президент привел Крымский федеральный университет имени Вернадского. В прошлом году там уже создали самостоятельный факультет русского языка и литературы.

«И рассчитываю, что примеру крымчан последуют и другие федеральные вузы», — сказал Путин.

Кроме того, он предложил увеличить количество часов на изучение русского языка и литературы для учителей начальной школы. Путин обратил внимание, что эти предметы прямо влияют на формирование общей речевой культуры будущих учителей, их эстетических представлений, что в конечном итоге сказывается на воспитании и обучении детей.

Еще президент предложил запустить в детских оздоровительных лагерях тематические смены, посвященные русскому языку и отечественной литературе. Он попросил Минпросвещения и Росмолодежь подключиться к реализации этой идеи.

Путин попросил доложить, как идет подготовка единых государственных учебников по русскому языку и литературе для системы среднего образования. Он отметил, что задача совершенствования системы русского языка и литературы в образовательных учреждениях не случайно отнесена к приоритетам государственной языковой политики.

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин Русский язык Литература Вуз Факультет
Комментарии
7
Гость
1 час
Какая по счету за 26 лет? а всё сводится как всегда к запретам, вычищению неудобного и послушанию
Гость
1 час
с каждой реформой по плану получить гарантированное Конституцией право на бесплатное обучение и лечение становится практически маловероятно
Рекомендуем