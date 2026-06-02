В университетах — новый предмет, а в школах — изменение программы. Путин рассказал о реформе системы образования

Президент РФ Владимир Путин предложил создать в федеральных университетах отдельные факультеты русского языка. Об этом он заявил в ходе Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и народов России.

Сейчас во многих российских вузах русский язык и литература не имеют собственного факультета, отметил он. Русская, немецкая и английская филология на равных входят в один филологический факультет. По его мнению, это противоречит представлению о русском языке как об одной из ключевых ценностей современной России.

В качестве положительного примера президент привел Крымский федеральный университет имени Вернадского. В прошлом году там уже создали самостоятельный факультет русского языка и литературы.

«И рассчитываю, что примеру крымчан последуют и другие федеральные вузы», — сказал Путин.

Кроме того, он предложил увеличить количество часов на изучение русского языка и литературы для учителей начальной школы. Путин обратил внимание, что эти предметы прямо влияют на формирование общей речевой культуры будущих учителей, их эстетических представлений, что в конечном итоге сказывается на воспитании и обучении детей.

Еще президент предложил запустить в детских оздоровительных лагерях тематические смены, посвященные русскому языку и отечественной литературе. Он попросил Минпросвещения и Росмолодежь подключиться к реализации этой идеи.