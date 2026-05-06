В Москве дороже, чем в Оксфорде. Цены на учебу в России перегнали США и Европу

Считаем, где учиться дешевле Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Университеты в очередной раз повысили цены на учебу — теперь стоимость года образования в Москве уверенно переваливает за миллион рублей. «Фонтанка» разбиралась, где высшее образование обходится дешевле — в России или за рубежом — и почему ответ не так очевиден, как кажется.

Уже более миллиона в год. Сколько стоит учеба в Москве и Петербурге

Московские университеты опубликовали цены на обучение — родители уже успели прикинуть, что вместо первого года образования ребенка в целом можно купить автомобиль.

МГИМО — самый минимум — 710 тыс. в год («социология цифровых коммуникаций»). Максимум — 1,346 млн рублей («международные финансы и управление инвестициями»);

МФТИ — программ дешевле миллиона нет. Самый минимум — 1,014 млн — «математика», «программная инженерия», «информатика и вычислительная техника». Самые дорогие — программы Физтех-школы бизнеса высоких технологий по всем направлениям подготовки: их стоимость достигает 2 млн рублей в год;

ВШЭ — «прикладная математика и информатика» или «экономика» стоит 1 млн рублей, «управление бизнесом», «бизнес-информатика», «кинопроизводство» и «маркетинг и рыночная аналитика» — 1,1 млн. Более миллиона за год придется отдать и за учебу на «рекламе и связях с общественностью» или «дизайне»;

РУДН — от 345 тыс. рублей («религиоведение», «философия», «искусства и гуманитарные науки») до 890 тыс. рублей в год («стоматология»).

МГУ, РАНХиГС, МИФИ, МГТУ им. Баумана, МГМУ им. Сеченова, РЭУ им. Плеханова и МАИ пока не опубликовали цены на 2026/2027 учебный год. Тем временем в НИУ ВШЭ пересмотрели систему скидок для договорной основы обучения: если раньше первокурсники, показавшие хорошие результаты на вступительных испытаниях, могли получить скидку до 70% от стоимости учебы, то теперь — максимум 25%.

Большинство вузов Петербурга цены на будущий год пока не публиковали, так что будем ориентироваться на цифры 2025–2026 годов. В среднем учиться в университете города стоит порядка 350 тыс. рублей. В СПбГУ в том году стоимость учебы выросла в среднем на 8–10%. Для сравнения — год назад вуз поднимал цены на 4–5%. Например, на «юриспруденции» цена поднялась с 415 до 448 тыс., на «стоматологии» — с 371 до 431 тыс., на «международных отношениях» — с 390 до 430 тыс.

Как выросли цены на учебу в прошлом году:

на 5–6% подорожала учеба в экономическом СПбГЭУ — теперь обучение на «экономике» стоит 312 тыс., на «рекламе и связях с общественностью» — 370 тыс.;

еще сильнее выросли цены в РАНХиГСе — на 15–20% в среднем. За 298 тыс. в вузе будут готовить менеджеров, экономистов и психологов, за 305 — бизнес-аналитиков;

в петербургском кампусе «Вышки» цены подняли на 6–10% в среднем: учеба в престижном вузе обойдется минимум в 420 тыс. в год. За эту сумму можно выучиться на физика, филолога, историка, социолога и управленца в госсекторе;

в ИТМО учеба подорожала в среднем на 15% — на «прикладной информатике» с 419 до 459 тыс., на «инноватике» — с 359 до 399 тыс.;

в Политехе на большинстве направлений цены подняли на 8%, на туризме, гостиничном деле, рекламе, издательском деле, психологии и лингвистике — на 20–30%.

В лидерах по стоимости традиционно остаются Высшая школа экономики, СПбГУ и Горный университет. В последнем впервые с 2023 года повысили цены на 33% — теперь учеба на каждом направлении, от экономики и менеджмента до машиностроения и геодезии, стоит 800 тыс. рублей в год. За четыре года учебы это 3,2 млн рублей. Источник: «Фонтанка.ру»

При этом прогнозы на предстоящий прием нерадужные: ранее «Фонтанка» со ссылкой на источники сообщала, что в 2026 году университеты могут не просто проиндексировать цены, а кратно повысить стоимость учебы. Дело в том, что реформа платного приема, нацеленная на формирование нужных государству кадров, может серьезно ударить по экономике самих университетов в 2026 году. Часть вузов Петербурга уже отчиталась об объеме платного приема на будущий год — и о снижении до 40%, по подсчетам «Фонтанки».

Если очень хочется учиться подешевле, стоит обратить внимание на частные университеты и непрофильные специальности в вузах, где цены обычно существенно ниже. Источник: «Фонтанка.ру»

Оксфорд по цене ВШЭ. Сколько стоит учеба в лучших вузах мира

Чтобы проверить, действительно ли учиться за рубежом стоит дешевле, чем в топовых вузах Москвы и Петербурга, «Фонтанка» проанализировала приказы об утверждении стоимости обучения на будущий учебный год топ-25 вузов мира по версии QS World University Rankings 2026.

Оговоримся, что мы не учитывали варианты скидок, материальной помощи или грантов — в конце концов, в российских вузах тоже есть бюджетные места и льготы при поступлении. В таблице указаны цены для граждан указанных стран — суть сравнения в том, какую сумму придется выложить местным. Тем более что в России образование для иностранцев тоже в два-три раза дороже. В случае если в университете цена обучения отличается в зависимости направления подготовки, мы брали среднюю цену по программам бакалавриата.

Желтым выделены те университеты, где цены на обучение на уровне топовых московских вузов, голубым — петербургских, зеленым — где учиться сильно дешевле, чем в России.

Стэнфордский*, Йельский** и Калифорнийский университет*** признаны Минюстом нежелательными Источник: «Фонтанка.ру»

Самое дорогое образование в США — с ценами в Массачусетском технологическом, Стэнфорде* или Гарварде не может тягаться ни МГИМО, ни ВШЭ, ни МФТИ им. Баумана. Самый бюджетный вариант из первой двадцатки — Калифорнийский университет***, однако чуть меньше 17 тыс. долларов в год платят только местные (не просто американцы, а именно резиденты Калифорнии). И только за учебу. С учетом всех взносов, оплаты учебных материалов и общежития набегает все 45 353 долларов (3,4 млн рублей). Для поступающих из других штатов и стран — 39 270 долларов только за учебу и 84 623 долларов — за всё-всё. Или 3,4 и 6,3 млн рублей соответственно.

На многих сайтах университетов есть оговорка — это далеко не всё, что вам предстоит оплатить, чтобы учиться в вузе. Вот, например, подсчеты от топ-1 — MIT: жилье — до 14,090 долларов. При этом все студенты обязаны жить на территории университетского кампуса;

книги, учебные материалы, материалы и оборудование — 930 долларов;

плата за студенческую жизнь — 420 долларов. «Эта плата покрывает студенческие клубы и организации, в которые вы можете вступить, а также помещения, в которых они работают», — поясняют на сайте. Итого — еще более 1,1 млн рублей сверху. А вот расчеты и дополнительные статьи расходов для студента Станфорда: плата за медицинское обслуживание кампуса — 281 долларов;

медстраховка — 2,936 долларов;

платеж за документы и ваш будущий диплом — 250 долларов;

плата за студенческие мероприятия — 69 долларов;

обязательный взнос за почту — 44 долларов;

обязательный взнос за связь на территории общежития — 95 долларов. Большинство из них, в том числе дорогая медицинская страховка, ежеквартальные. Итого за год учебы набегает еще 13 107 долларов, или 981 тыс. рублей.

Внезапно бюджетным образование оказалось в Оксфорде — дешевле миллиона и многих программ московских вузов. Но и тут есть загвоздка: политика университета заключается в том, чтобы взимать плату на уровне установленного государством лимита с граждан Великобритании, а иностранцев ждут шокирующие 62 820 евро в год — или 6,4 млн рублей. За эти деньги в именитом московском вузе можно выучиться сразу на магистра.

Недорогая учеба в Швейцарии — даже для иностранцев чуть больше 400 тыс. в год. Однако, как ранее уже рассказывала «Фонтанка», проблема тут не в цене на образование, а в стоимости жизни. Даже если за учебу в менее рейтинговом вузе платить попросят по-божески — до 800 евро (70 тыс. рублей), то само проживание будет стоить от 1,9 до 2,2 тыс. евро в месяц (от 165 до 190 тыс. рублей). Та же история с Австралией.

Зато бюджетным остается Китай — для местных абитуриентов в самых титулованных вузах учеба в среднем стоит в районе 30 тыс. юаней, для иностранцев — немногим больше.

От Кореи до Африки и Пакистана

Но то были лучшие из лучших — опустимся на пару сотен строк ниже, до, к примеру, СПбГУ (375-е место) и возьмем десятку вузов над ним. Здесь и география шире, и разброс цен интереснее.

В QS World University Rankings 2026 из российских вузов лидируют МГУ (105-е место), МГТУ им. Н. Э. Баумана (320-е место) и РУДН (367-е). На четвертом месте СПбГУ (375 место), на пятом — ВШЭ (440-е). Также в топ-10 МФТИ (447), Казанский федеральный университет (450), Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (461), Томский государственный университет (499) и УрФУ (519). Петербургский Политех на 609-м месте, ИТМО — на 711-м.

Красным выделены вузы, где учеба значительно дороже, чем в Москве или Петербурге, желтым — сопоставимые с московскими, голубым — с петербургскими. В Китае, ЮАР, Эстонии и Пакистане учеба кратно дешевле. **** Университет Джорджа Вашингтона признан в России нежелательной организацией. Источник: «Фонтанка.ру»

В каких странах принимают студентов из России и сколько это будет стоить

При этом координаторы агентств по поступлению за рубеж предупреждают: тезис «учиться за границей дешевле, чем в России» неверен как минимум по той причине, что учеба даже на платной основе в родном городе — это совершенно другие деньги.

Есть страны, где образование в государственных университетах бесплатное для всех. Например, Германия — платить нужно только студенческие взносы размером в 500–700 евро в год. Но опять же — сразу после школы попасть на первый курс вуза в Германии невозможно. Нужно год отучиться в стране, сдать немецкую версию ЕГЭ и уже по ней подаваться в университет. Кроме того, чтобы получить саму студенческую визу, нужно открыть в стране счет и разом послать туда почти 12 тыс. евро — предполагается, что на эти деньги студент будет жить в течение года, рассказала «Фонтанке» Анастасия Кольвайс, исполнительный директор агентства международного образования «Инсайт-Лингва».

Сейчас самое дешевое из бесплатного — это Словакия, раньше похожая ситуация была с Чехией. Нужно пройти программу и выучить язык, стоимость жизни в стране — от 3 до 5 тыс. евро в год (263–439 тыс. рублей в год. — Прим. ред.). Анастасия Кольвайс исполнительный директор агентства международного образования «Инсайт-Лингва»

Кроме того, в Словакии с удовольствием нанимают на подработки, так что студенты смогут сами себя обеспечивать.

Самые дорогие страны для поступления — Великобритания, США и Австралия, рассказали «Фонтанке» эксперты.

Однако если сравнивать, например, студента из региона, который поступает в Москву или Петербург, с переездом за границу и обучением на платной основе в топовых университетах, то тогда речь идет о сопоставимых деньгах. Например, если перебираться в Венгрию, Италию или Словению. Последние годы у российских абитуриентов пользуются спросом Сербия и Турция.

* Стэнфордский университет в Калифорнии признан в России нежелательной организацией.

** Йельский университет признан в России нежелательной организацией.

*** Калифорнийский университет в Беркли признан в России нежелательной организацией.