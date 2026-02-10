Учителям приказали следить за аккаунтами школьников в соцсетях: что думают об этом педагоги, родители и депутаты

За аккаунтами школьников в соцсетях будут следить: что думают об этом учителя и депутаты Источник: Дарья Пона / 74.RU

В одном регионе России, Татарстане, родителям школьников начали раздавать соглашения на сбор сведений об аккаунтах их детей в соцсетях. Так учащихся хотят проверять на то, не попали ли они под деструктивное влияние. На вопрос, кому доверят контроль за жизнью детей в интернете, ответы расходятся.

Портал 116.RU указывает, что в Казани эксперимент доверят Республиканскому центру молодежных, инновационных и профилактических программ «Навигатор». Другие СМИ пишут, что дополнительная работа ляжет на плечи учителей.

И хотя нововведение появилось в Татарстане, оно вызвало обсуждение и в других городах. MSK1.RU рассказывает, что известно об эксперименте, а также что думают о нем учителя и депутаты.

Что случилось

В Татарстане родителям школьников начали раздавать бланки согласия на сбор данных о профилях их детей в социальных сетях и мессенджерах. В документах говорится, что школьников будут проверять на возможное «деструктивное влияние».

Речь идет о согласии на обработку персональных данных ребенка, включая номер телефона и аккаунты в соцсетях. Собранные сведения планируют передавать в республиканский центр «Навигатор», который курирует работу подростковых клубов, молодежных центров и центров психологической помощи. Telegram-канал Mash же заявил, что эта обязанность упадет на учителей. В прикрепленном сообщении от администрации школы указано, что педагоги также будут иметь доступ к данным школьников.

Форма согласия, которую распространяют в соцсетях Источник: Поборы в школах и детских садах. Новости мира / T.me

Ситуация вызвала вопросы у родителей. В чатах они обсуждают, обязаны ли подписывать такие документы и насколько безопасно передавать персональные данные детей.

Также некоторые родители сообщают, что им выдали дополнительные бланки, где говорится о полной ответственности за поведение и безопасность ребенка в школе и за ее пределами, а также о необходимости контролировать его личные вещи и онлайн-активность.

В республиканском Министерстве образования вскоре заявили, что данные будут собирать только на добровольной основе и исключительно с согласия родителей. Информация об аккаунтах детей, по словам чиновников, будет использоваться для анализа возможных рисков и подготовки рекомендаций по безопасному поведению в интернете. Мониторить будут соцсети только учеников 5–11 классов.

Министерство приложило список того, чего следует опасаться в социальных сетях:

кибербуллинга и травли, которые могут серьезно повлиять на самооценку ребенка;

депрессивных и суицидальных сообществ, внушающих опасные мысли и культивирующих негативное мировосприятие;

«групп вызова», побуждающих к рискованным и опасным действиям;

сообществ, пропагандирующих экстремизм, насилие или асоциальное поведение;

нежелательных контактов с незнакомцами, которые могут представлять реальную угрозу;

склонения к противоправным действиям под видом безобидных челленджей;

мошенничества и манипуляций, направленных на получение личных данных.

«Не эксперты по деструктивному контенту»: мнение учителя

Бывший учитель русского и литературы из Подмосковья по имени Андрей в разговоре с MSK1.RU отметил, что педагоги действительно должны интересоваться жизнью школьников и вовремя замечать проблемы. Но, по его словам, с этим не стоит перегибать.

«Я выслушивал детей, обращал внимание на конфликты, что-то знал про их семьи, но что у подростков в соцсетях — вот правда не до этого. Учителя не эксперты по деструктивному контенту, — поделился мнением бывший преподаватель. — Если бы мне приходилось следить за жизнью учеников в соцсетях, когда бы я работал? И так сидишь после рабочего дня, проверяешь тетради, готовишься к урокам. Каждый день новые проблемы, а тут еще и ВК детей мониторить?»

При этом он отмечает, что дети могут публиковать угрозы и прочий деструктивный контент в соцсетях. Если вовремя это заметить, то можно избежать трагедий. При этом, по его мнению, заниматься этим должны не учителя-предметники, а школьные психологи, у которых есть соответствующие навыки.

«Важно, чтобы не было принуждения»: мнение депутата

Похожего мнения придерживается академик Российской академии образования (РАО), доктор философских наук и депутат Госдумы Олег Смолин. В беседе с MSK1.RU он отметил, что в среднем по России учителя очень сильно перегружены.

«По-хорошему, если учителей собираются обеспечить дополнительной нагрузкой, то у них должна быть дополнительная оплата, — говорит Олег Смолин. — Это первое. Второе — что решение по поводу того, передавать или нет какие-то данные, должны принимать родители. Согласно действующему законодательству они являются законными представителями детей в возрасте до 18 лет. Поэтому, если родители такое решение примут, если они полагают, что сами они не в состоянии или не хотят отслеживать жизнь своих детей в интернете, это их право».

Важно, чтобы в данном случае не было принуждения. Олег Смолин депутат Госдумы

По словам депутата, к нему поступает довольно много обращений от родителей, которые как раз не хотят, чтобы их детей принуждали оставлять следы в интернете.

«Мы хорошо понимаем, что любое присутствие в информационном пространстве чревато утечкой этой информации, — заявил академик. — И недавно Наталья Касперская, один из главных экспертов в этой области, высказалась жестко по поводу того, что попытки перевести весь документооборот в соответствующие информационные ресурсы может привести к утрате необходимых персональных данных для людей. Поэтому при соблюдении принципа добровольности со стороны родителей и при дополнительной оплате учителей такая система возможна».

В противном случае родители будут жаловаться на принуждение, а учителя — перегрузки. Олег Смолин депутат Госдумы