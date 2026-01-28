Ваш диплом скоро станет другим: что задумало Минобрнауки

В дипломах новой модели хотят указывать только конкретные профессии Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Министерство науки и высшего образования РФ обсуждает возможность исключить из дипломов упоминание общих квалификаций. В документе предлагают указывать только конкретные специальности.

«При переходе на новую модель высшего образования рассматривается отказ от фиксации в дипломах общих квалификаций, не обозначающих направление и профиль подготовки выпускника. В дипломах, получивших базовое высшее и специализированное высшее образование в рамках пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования, будут указываться конкретные, понятные работодателю квалификации», — сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Профессии в документе будут выглядеть примерно так: «химик-эксперт», «химик-исследователь», «преподаватель химии», «горный инженер», «инженер-металлург» и так далее. Таким образом, работодатели будут лучше понимать, кого они нанимают.

По информации Минобрнауки, президент России подписал указ о расширении пилотного проекта. Теперь правительство будет утверждать не только список специальностей, по которым можно учиться, но также профессии, которые будут присваивать выпускникам.

Бакалаврам и магистрам, которые уже закончили обучение, переживать о нововведениях не стоит. Их дипломы сохранят свой статус документов о высшем образовании.

Но это не все изменения в системе образования. Вузы также ожидают перемены, связанные с количеством мест. Например, по инженерным, сельскохозяйственным, медицинским, математическим и естественно-научным специальностям число бюджетных мест хотят увеличить. А вот по гуманитарным наукам, искусству и культуре сократить.

По платным программам обучения и вовсе предложили запретить прием в вузы при ЕГЭ ниже 50 баллов.