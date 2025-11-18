Вы не разбираетесь в истории, если не ответите хотя бы на 7 из 10: тест для знатоков

Говорят, кто не знает истории, рискует повторять ошибки прошлого. Чтобы не набить шишек на чужих промахах, мы решили освежить в памяти некоторые события разной степени давности. Из этого получился тест из 10 вопросов, который вы прямо сейчас и открыли. Как думаете, на сколько из них вы дадите правильный ответ?
Мы постарались взять не самые сложные вопросы, чтобы даже у новичков были шансы набрать больше правильных ответов. Но кто знает, насколько эти задания на самом деле окажутся легкими. Давайте проверять.
В каком году крестили Русь?
В 812-м
В 854-м
В 988-м
В 1092-м
Что запрещал указ, который в 1726 году подписала Екатерина I?
Точить лясы
Бить баклуши
Переливать из пустого в порожнее
Пускать пыль в глаза
Какое изделие впервые выпустили в России в 1913 году?
Пирожное «Картошка»
Печенье «Юбилейное»
Безе «Павлова»
Торт «Наполеон»
Кому в России в 19-м веке воспрещалось ездить на империале — верхней площадке двухэтажного вагона конки?
Женщинам
Военнослужащим
Детям
Дворникам
На чьем приговоре Николай I собственноручно приписал: «Под строжайший надзор с запрещением писать и рисовать»?
Шевченко
Лермонтова
Пушкина
Тютчева
Какой, по утверждению очевидцев, стала на сутки вода в Москве-реке весной 1908 года?
Дистиллированной
Газированной
Сладкой
Коричневой
Какой врач первым в истории русской медицины применил гипсовую повязку?
Гавриил Илизаров
Евгений Боткин
Николай Пирогов
Николай Склифосовский
Зимой 1941 года с «Острова зверей» Московского зоопарка эвакуировали практически всех животных, кроме этого. Кого эвакуировать не стали?
Амурского тигра
Бурого медведя
Азиатского льва
Полярного волка
От чего Россия освободилась в 1480 году?
От предрассудков
От безграмотности
От крепостничества
От монголо-татарского ига
Стремление этого царя заполучить прибалтийские земли привело к затяжной войне против Литвы, Польши и Швеции. Одновременно началась война с Крымским ханством, которая закончилась тем, что Крымский хан осадил и сжег Москву. Захваченные в начале Ливонской войны прибалтийские земли пришлось вернуть, а самодержец, столкнувшись с недостатком средств, поднял налоги, что разорило сперва крестьян, а вслед за ними и дворян. Как звали царя?
Василий Тёмный
Василий Косой
Иван Грозный
Лжедмитрий I