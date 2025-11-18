НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Вы не разбираетесь в истории, если не ответите хотя бы на 7 из 10: тест для знатоков

Вы не разбираетесь в истории, если не ответите хотя бы на 7 из 10: тест для знатоков

Проверьте, сколько заданий окажутся вам по силам

262
Сколько ни переодевайся, а знание истории можно оценить, только пройдя наш тест | Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Сколько ни переодевайся, а знание истории можно оценить, только пройдя наш тест

Источник:

Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Говорят, кто не знает истории, рискует повторять ошибки прошлого. Чтобы не набить шишек на чужих промахах, мы решили освежить в памяти некоторые события разной степени давности. Из этого получился тест из 10 вопросов, который вы прямо сейчас и открыли. Как думаете, на сколько из них вы дадите правильный ответ?

Мы постарались взять не самые сложные вопросы, чтобы даже у новичков были шансы набрать больше правильных ответов. Но кто знает, насколько эти задания на самом деле окажутся легкими. Давайте проверять.

ТЕСТПройден 61 раз
1 / 10

В каком году крестили Русь?

  • В 812-м

  • В 854-м

  • В 988-м

  • В 1092-м

2 / 10

Что запрещал указ, который в 1726 году подписала Екатерина I?

  • Точить лясы

  • Бить баклуши

  • Переливать из пустого в порожнее

  • Пускать пыль в глаза

3 / 10

Какое изделие впервые выпустили в России в 1913 году?

  • Пирожное «Картошка»

  • Печенье «Юбилейное»

  • Безе «Павлова»

  • Торт «Наполеон»

4 / 10

Кому в России в 19-м веке воспрещалось ездить на империале — верхней площадке двухэтажного вагона конки?

  • Женщинам

  • Военнослужащим

  • Детям

  • Дворникам

5 / 10

На чьем приговоре Николай I собственноручно приписал: «Под строжайший надзор с запрещением писать и рисовать»?

  • Шевченко

  • Лермонтова

  • Пушкина

  • Тютчева

6 / 10

Какой, по утверждению очевидцев, стала на сутки вода в Москве-реке весной 1908 года?

  • Дистиллированной

  • Газированной

  • Сладкой

  • Коричневой

7 / 10

Какой врач первым в истории русской медицины применил гипсовую повязку?

  • Гавриил Илизаров

  • Евгений Боткин

  • Николай Пирогов

  • Николай Склифосовский

8 / 10

Зимой 1941 года с «Острова зверей» Московского зоопарка эвакуировали практически всех животных, кроме этого. Кого эвакуировать не стали?

  • Амурского тигра

  • Бурого медведя

  • Азиатского льва

  • Полярного волка

9 / 10

От чего Россия освободилась в 1480 году?

  • От предрассудков

  • От безграмотности

  • От крепостничества

  • От монголо-татарского ига

10 / 10

Стремление этого царя заполучить прибалтийские земли привело к затяжной войне против Литвы, Польши и Швеции. Одновременно началась война с Крымским ханством, которая закончилась тем, что Крымский хан осадил и сжег Москву. Захваченные в начале Ливонской войны прибалтийские земли пришлось вернуть, а самодержец, столкнувшись с недостатком средств, поднял налоги, что разорило сперва крестьян, а вслед за ними и дворян. Как звали царя?

  • Василий Тёмный

  • Василий Косой

  • Иван Грозный

  • Лжедмитрий I

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест Образование Знание Обучение История Развлечение
