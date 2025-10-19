Законны ли поборы денег с родителей? Спросили у директора школы, где бывал Путин

Сборы денег в школах зачастую незаконны Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Со сбором средств на ремонт класса, новые шторы или подарки учителям сталкивались многие родители. Директор самой большой школы в Архангельской области Илья Иванкин напомнил, что зачастую такие требования противозаконны. Он рассказал, как решаются подобные ситуации.

Илья Иванкин — выходец из учительской семьи. Он прошел путь от молодого педагога до министра образования, науки и культуры Архангельской области. Сейчас он возглавляет самую большую школу в Архангельской области — № 7. В декабре 2023-го Иванкин показывал новую школу Владимиру Путину.

— В школе должно быть всё бесплатно, за исключением питания и дополнительного образования. Учебники, лыжи для физкультуры (если у ученика их нет) — всё бесплатно. Нет никаких сборов на ремонт, туалетную бумагу и шторы. Первое, что я говорю учителям, — что если кого-то за таким поймаю, значит, работать в школе он не будет.

Один из классов начальной школы. Дети в ней сидят раздельно — каждый за своей партой Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

При желании, говорит директор, родители могут договориться о закупке каких-то вещей. Но если хоть один родитель откажется, принуждать его нельзя ни в коем случае.

— Если класс хочет какую-нибудь конкретную рабочую тетрадь использовать, то, пожалуйста, покупайте. Школа имеет право привлекать деньги, но это должно быть исключительно на добровольной основе. Если не хочешь, не даешь. Но, как правило, всем на добровольной основе договориться не получается, поэтому я предпочитаю не практиковать сбор денег.

Знаю, что, если в школе такое практикуют и кто-то отказывается сдавать деньги, потом начинаются проблемы с родительским комитетом. Многие этого опасаются. Илья Иванкин директор школы № 7, бывший министр образования Архангельской области

Впрочем, по словам Ильи, таких ситуаций и сборов в стране становится меньше.

— Сейчас родители знают свои права. Они идут жаловаться, и всё моментом решается. Любому директору дадут по рукам после такой жалобы.

