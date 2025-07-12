Учитель сдала ЕГЭ вместе с учениками: какие выводы она сделала, сколько баллов получила и почему подает апелляцию

Елена Николаевна как никто иной понимает выпускников Источник: Министерство образования Архангельской области, Артём Устюжанин / MSK1.RU

Учитель географии и биологии из города Вельска Архангельской области Елена Николаевна Шубина вместе со своими учениками села за парту и сдала ЕГЭ по своему предмету. Зачем педагогу c 35-летним стажем такая проверка своих знаний и при чём здесь любовь к детям? Почему, несмотря на высокие баллы, у педагога есть вопросы к объективности экзамена? Наши коллеги из 29.RU поговорили с учительницей об изнанке испытания, которое коснулось выпускников всей страны, а также о ее принципах работы в образовательной системе.

«Знать предмет и сдать хорошо ЕГЭ — это разные вещи»

В выпускном классе Елены Шубиной — 23 ученика. Для сдачи ЕГЭ биологию выбрали больше десяти человек, почти столько же — географию. Оба экзамена прошли в один день, 5 июня. Поддержать своих ребят и лучше разобраться в процедуре ЕГЭ учитель Елена Шубина решила необычным способом — сама сдала географию в резервный день, 16 июня.

— Семь лет назад я уже сдавала ЕГЭ — тогда был 100-балльный результат. Сейчас получила 95. Не зачли одно задание с аргументацией, — рассказывает Елена.

Она признаётся: времени для решения экзамена не хватило. В основном потому, что требуется много ресурсов на задания с рассуждениями. Таких за последние годы, как заметила педагог, стало больше.

— Я и сама знала, где рисковала, переживала за три ответа. Если бы не зачли их все, было бы 85 баллов, — говорит она. — Я не считаю, что там ошибка мною сделана, поэтому мне очень интересно разобраться. Я подам на апелляцию. Хочется узнать, как происходит этот процесс, как всё будут доказывать и объяснять. Это издержки ЕГЭ: надо «попасть в чужую голову», написать аргументы автора вопросов, а не свои.

В интернете периодически спорят: должны ли учителя сдавать ЕГЭ, чтобы подтвердить свою квалификацию. Елена пожимает плечами — для нее это странный вопрос:

— Знать предмет и сдать хорошо ЕГЭ — это разные вещи, будем честны.

В этом году самый высокий балл за ЕГЭ по географии среди учеников Елены Николаевны — 90 баллов. Девушке, которая их получила, не зачли два ответа. По словам педагога, старшеклассница даже готовилась к апелляции, но не смогла на нее попасть: дата выпала на следующий день после выпускного.

По биологии в этом году высший балл среди учеников Елены Шубиной — 91.

К слову, апелляции для школы, где преподает Елена, не в новинку. Как говорит она сама, когда ЕГЭ еще только появился, ученики подавали заявки и оспаривали свои результаты. Сегодня, со слов педагога, ее коллеги нередко останавливают одиннадцатиклассников от такой процедуры.

— Им довольно строго говорят: «Не подавайте апелляцию, вам могут еще снять баллы». То есть такая пугательная интонация. Меня не устраивает, когда дети боятся. Я их успокаиваю: раз уж проверили работу, значит, вряд ли понизят балл. На моей практике такого не было, — говорит учительница.

Про систему ЕГЭ: «Не понимаю, зачем это делается»

Елена Шубина открыто и с аргументами рассуждает о недостатках системы ЕГЭ. Один из главных — вопросы, которые выходят за рамки школьной программы.

— Того вопроса, на который я, как они считают, дала не тот ответ, — его в программе школьной нет. Мы не изучаем глубоко явление снежных лавин. Особенно, конечно, в биологии ужас что творят. Там такие вопросы задают, на которые очень сложно школьникам отвечать.

Не понимаю, зачем это делается, для чего, чтобы что? Чтобы найти вундеркиндов среди детей? Ну, я считаю, что тогда есть система олимпиад, через нее ищите. Елена Шубина учитель географии и биологии из города Вельска Архангельской области

Еще одна проблема — неравные условия. Елена говорит, что одному ученику на русском языке может попасться эссе про доброту, другому — про интеллигентность и интеллект. По ее словам, успех на ЕГЭ зависит не только от знаний, но и от везения. Еще один недостаток ЕГЭ, со слов педагога, — разная система оценивания в каждом предмете.

— Главное, что мне не нравится в ЕГЭ, — он дискредитирует школьное образование. Я как школьный учитель, переживающий за школу, за школьные знания, вижу, что некоторые предметы общие детям не нужны. Они если выбрали, например, химию и хотят поступить в медицинский, то они не учат географию, литературу и так далее по списку, — заметила Елена.

Еще учительница отметила, что не только подготовка у детей занимает много времени, но и сам экзамен. За два часа до ЕГЭ школьники собираются у своей школы, идут вместе в другую, а потом ждут, пока их запустят в кабинет. По мнению Елены Шубиной, это лишь доставляет стресс детям и отнимает время у педагогов, которые должны следить за проведением экзаменов даже у чужих учеников.

Кроме того, как утверждает наша собеседница, формат ЕГЭ не спасает от списывания, что тоже ставит под сомнение итоги.

— Большинство ребята идут честно сдавать, а кто-то при этом списывает. Я понимаю это, но мне обидно за ребят честных, справедливых, которые трудятся годами, готовятся, — говорит Елена Шубина.

Последний звонок и любимый класс, в конце — сама Елена Источник: из архива Елены Шубиной

Год за годом учительница дает выпускникам два основных совета перед экзаменами. Первый — быть честным и спокойным, второй — учить теорию и прорешивать задания.

«Пример для подражания»

Новость о том, что Елена сама сдала ЕГЭ, причем успешно и уже не первый раз, активно комментируют в соцсетях.

— Это очень решительный шаг, в России не помню таких даже! 95, по математическим законам от 90 округление идет до 100! — пишет в поддержку житель Архангельской области.

Многие сходятся во мнении, что Елена Шубина подает прекрасный пример ученикам и педагогам.

Источник: скриншот из сообщества «Министерство образования Архангельской области» / Vk.com

— Пример для всех педагогов. Думаю если педагог, который сам прошел этот экзамен, будет понимать как добиться результата, и помогать своим ученикам, — комментирует еще одна жительница региона.

Она считает, что для детей — счастье иметь такого педагога, как Елена Шубина. Многие пишут, что даже неважно, сколько баллов Елена набрала. То, что она решилась на испытание, не побоялась потерять авторитет, поддержала учеников, — это уже здорово.

— Действительно, учитель по призванию! — делает вывод еще один пользователь соцсети.

«Дети — большие романтики»

По призванию — в точку. Елена Шубина стала учителем неспроста. Ее мама и папа работали педагогами в Вельске. Вдохновившись родителями, она сама поступила в Архангельский государственный педагогический институт, получила образование учителя географии и биологии. А потом — вернулась в родной город. Учить детей. Своих у нее нет, и она всю себя отдает ученикам.

— Сейчас я советую ребятам: идите в образование, это очень нескучная профессия. Здесь каждый день что-то новое приносит, — рассуждает Елена Шубина. — Я считаю, что педагог — это профессия, как говорится, главная на Земле. Я понимаю, что мы формируем детские души, я вижу смысл в этом.

Преподавать — важнейшая работа. За каждым словом, за каждым движением надо очень внимательно следить, потому что зернышко может прорасти. Елена Шубина учитель географии и биологии из города Вельска Архангельской области

Выпускники, впрочем, вдохновляются опытом уже самой Елены Шубиной и тоже нередко связывают жизнь с географией и биологией. Одни учатся в МГУ и МГИМО, другие уже работают картографами, гидрографами, экологами и биологами.

Елена ведет туристический кружок, она большая любительница походов Источник: из архива Елены Шубиной

Во многом такие успехи — результат уникального подхода Елены Шубиной к преподаванию. Она готовит детей к олимпиадам — по ее мнению, даже более сложному испытанию, чем ЕГЭ. Ведет кружок занимательной географии и туристический кружок, с которым занимает призовые места на турслетах.

Нужные знания Елена дает детям и в походах — пеших, велосипедных, байдарочных. Это такой способ показать школьникам, что знания — не абстрактные параграфы, а то, что действительно помогает в жизни.

— Дети — это большие романтики. Ну а нам, романтикам, где еще пожить такой свободной, полностью самостоятельной жизнью, как не в походе? Они понимают, что всё зависит только от них. Я это всё развиваю, поддерживаю, — говорит учительница.

Ученики часто ходят с Еленой в походы Источник: из архива Елены Шубиной

Походы бывают весьма сложные, отчасти уже профессиональные. Один из любимых маршрутов самой Елены — четырехдневный переход от Верховажья Вологодской области до Вельска вдоль реки Ваги. Здесь она принципиально не вмешивается в организацию процесса:

— В походе есть командир, который по карте и компасу прокладывает маршрут и ведет всю нашу компанию за собой. Я двигаюсь сзади, не помогая ориентироваться вообще никак, — объясняет педагог.

Маршрут безопасен, уверяет учительница: с одной стороны река, с другой — трасса М-8. Но между ними — буреломы, болота и полная свобода выбора пути. Этот путь, только разными тропами, Елена прошла с детьми уже пять раз.

— С классом, который сейчас выпускается, случилась история: когда они должны были уже, как понимал командир, выйти к нужной точке, оказалось, что он ошибся. Он стал промерять, смотреть, и поняли все… что надо еще десять километров идти. Это формирование характера — ой, какое! Никаких истерик, ничего. Ребенок после шестого класса испытывает такие эмоции. Вот примерно так. Впоследствии, конечно, они сами могут управляться с картой.

Походы учат всему. Дружить, друг к другу правильно относиться. Люди, прошедшие эту школу, и в жизни надежные очень. Елена Шубина учитель географии и биологии из города Вельска Архангельской области

Своим выпускникам 2025 года Елена дала напутствие отнюдь не об экзаменах и науках: быть требовательным к себе и добрым и внимательным к людям.