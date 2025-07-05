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Образование Тест Тест для начитанных: спорим, вы не ответите на 10 вопросов по роману «Преступление и наказание»

Тест для начитанных: спорим, вы не ответите на 10 вопросов по роману «Преступление и наказание»

Тварь вы дрожащая или рискнете пройти наш тест?

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1 комментарий
Достоевский придумал наказание для Раскольникова, но не для тех, кто не прошел тест | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаДостоевский придумал наказание для Раскольникова, но не для тех, кто не прошел тест | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Достоевский придумал наказание для Раскольникова, но не для тех, кто не прошел тест

Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Многие уверены, что знают сюжет «Преступления и наказания» (16+) как свои пять пальцев, но читать — не значит знать. В день Достоевского мы предлагаем вам проверить свои знания о великом произведении. Готовы ли вы ответить на вопросы, которые заставят вас покопаться в глубинах памяти? Или вам по силам лишь вспомнить желтый билет? Давайте выясним, кто из вас настоящий знаток Достоевского.

ТЕСТПройден 15 раз
1 / 10

Какие строки выбрал автор для начала описания Петербурга в романе?

  • «Огромный город гремел стуками экипажей, звонкими голосами продавцов, криками мальчишек, шумом фабричных труб…»

  • «На улице жара стояла страшная, к тому же духота, толкотня, всюду известка, леса, кирпич, пыль и та особенная летняя вонь…»

  • «Город душит… Город гниет…»

  • «Тяжелый воздух наполнился испарениями улиц и переулков…»

2 / 10

Какой предмет послужил орудием преступления Раскольникова?

  • Нож

  • Топор

  • Трость

  • Шпага

3 / 10

Что заставило Раскольникова убить Алену Ивановну?

  • Любовь к ее сестре

  • Желание проверить свою теорию о людях необыкновенных

  • Стремление защитить мать от бедности

  • Месть за унижения семьи

4 / 10

Кого еще убил Раскольников, кроме старухи-процентщицы?

  • Брата старухи-процентщицы

  • Полицейского

  • Рабочего, который поднялся с другого этажа

  • Лизавету Ивановну — младшую сестру старухи-процентщицы

5 / 10

Чем занимался студент Разумихин после окончания университета?

  • Он безработный

  • Переводил книги в издательстве

  • Преподавал литературу

  • Открыл собственную юридическую контору

6 / 10

Какое было имя и отчество у Свидригайлова?

  • Петр Петрович

  • Семен Захарович

  • Аркадий Иванович

  • Федор Михайлович

7 / 10

За что Марфа Петровна выгнала Дуню с поста гувернантки?

  • Дуня ударила ребенка

  • Дуня украла дорогое украшение

  • Марфа Петровна решила, что у Дуни связь со Свидригайловым

  • Марфа Петровна посчитала Дуню слишком красивой

8 / 10

Кто был по званию отец Катерины Ивановны?

  • Коллежский секретарь

  • Тайный советник

  • Следователь

  • Статский полковник

9 / 10

Кому первому Раскольников рассказывает о своем преступлении?

  • Лужину

  • Разумихину

  • Соне Мармеладовой

  • Порфирию Петровичу

10 / 10

Что случилось с матерью Раскольникова после того, как тот отправился на каторгу?

  • Ее парализовало

  • Она помешалась, а потом умерла от горячки

  • Она потеряла память

  • Стала бродяжничать

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ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Преступление и наказание Классическая литература Книга Роман Федор Достоевский
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Комментарии
1
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