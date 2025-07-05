Тест для начитанных: спорим, вы не ответите на 10 вопросов по роману «Преступление и наказание»

Многие уверены, что знают сюжет «Преступления и наказания» (16+) как свои пять пальцев, но читать — не значит знать. В день Достоевского мы предлагаем вам проверить свои знания о великом произведении. Готовы ли вы ответить на вопросы, которые заставят вас покопаться в глубинах памяти? Или вам по силам лишь вспомнить желтый билет? Давайте выясним, кто из вас настоящий знаток Достоевского.