Тест для начитанных: спорим, вы не ответите на 10 вопросов по роману «Преступление и наказание»

Многие уверены, что знают сюжет «Преступления и наказания» (16+) как свои пять пальцев, но читать — не значит знать. В день Достоевского мы предлагаем вам проверить свои знания о великом произведении. Готовы ли вы ответить на вопросы, которые заставят вас покопаться в глубинах памяти? Или вам по силам лишь вспомнить желтый билет? Давайте выясним, кто из вас настоящий знаток Достоевского.
Какие строки выбрал автор для начала описания Петербурга в романе?
«Огромный город гремел стуками экипажей, звонкими голосами продавцов, криками мальчишек, шумом фабричных труб…»
«На улице жара стояла страшная, к тому же духота, толкотня, всюду известка, леса, кирпич, пыль и та особенная летняя вонь…»
«Город душит… Город гниет…»
«Тяжелый воздух наполнился испарениями улиц и переулков…»
Какой предмет послужил орудием преступления Раскольникова?
Нож
Топор
Трость
Шпага
Что заставило Раскольникова убить Алену Ивановну?
Любовь к ее сестре
Желание проверить свою теорию о людях необыкновенных
Стремление защитить мать от бедности
Месть за унижения семьи
Кого еще убил Раскольников, кроме старухи-процентщицы?
Брата старухи-процентщицы
Полицейского
Рабочего, который поднялся с другого этажа
Лизавету Ивановну — младшую сестру старухи-процентщицы
Чем занимался студент Разумихин после окончания университета?
Он безработный
Переводил книги в издательстве
Преподавал литературу
Открыл собственную юридическую контору
Какое было имя и отчество у Свидригайлова?
Петр Петрович
Семен Захарович
Аркадий Иванович
Федор Михайлович
За что Марфа Петровна выгнала Дуню с поста гувернантки?
Дуня ударила ребенка
Дуня украла дорогое украшение
Марфа Петровна решила, что у Дуни связь со Свидригайловым
Марфа Петровна посчитала Дуню слишком красивой
Кто был по званию отец Катерины Ивановны?
Коллежский секретарь
Тайный советник
Следователь
Статский полковник
Кому первому Раскольников рассказывает о своем преступлении?
Лужину
Разумихину
Соне Мармеладовой
Порфирию Петровичу
Что случилось с матерью Раскольникова после того, как тот отправился на каторгу?
Ее парализовало
Она помешалась, а потом умерла от горячки
Она потеряла память
Стала бродяжничать
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