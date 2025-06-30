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Образование Без репетиторов: как единственная в России школьница сдала ЕГЭ на 400 баллов — видео

Без репетиторов: как единственная в России школьница сдала ЕГЭ на 400 баллов — видео

Надежда Яшмолкина из Москвы рассказала, как готовилась к экзаменам

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1 комментарий
Источник:

Городские медиа

Надежда Яшмолкина из Москвы набрала 400 баллов по четырем предметам на ЕГЭ. Она сдавала математику, информатику, физику и русский язык. Это лучший результат по России в 2025 году.

В интервью с MSK1.RU выпускница рассказала, как и сколько она готовилась к ЕГЭ, куда планирует поступать и что советует будущим выпускникам.

Скромная школьница не кичится своими результатами, скорее напротив: будто не придает им особого значения.

— Честно, я не ставила себе таких целей, — рассказывает Надежда о своем рекорде. — Просто старалась готовиться к экзаменам, делать всё возможное, заранее не ожидать чего-то.

Максимальные баллы и красный аттестат дают Надежде безоговорочное преимущество при поступлении — ее оторвут с руками и ногами в любом вузе. Сейчас выпускница выбирает между лучшими вузами столицы.

Надежда призналась, что больше всего ей нравятся математика и информатика, поэтому в приоритете она рассматривает направление «Прикладная математика и информатика» в Высшей школе экономики и факультет «Вычислительной математики и кибернетики» в МГУ и Бауманке.

Учителя 400-балльницы также поделились своим мнением о том, как «вырастить» 100-балльников. Подробнее — в коротком видео чуть выше.

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Иван БогдановИван Богданов
Иван Богданов
журналист MSK1.RU
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Комментарии
1
Гость
1 час
на Кавказе больше всех стобальников с красными дипломами
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