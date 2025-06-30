Без репетиторов: как единственная в России школьница сдала ЕГЭ на 400 баллов — видео

Источник: Городские медиа

Надежда Яшмолкина из Москвы набрала 400 баллов по четырем предметам на ЕГЭ. Она сдавала математику, информатику, физику и русский язык. Это лучший результат по России в 2025 году.

В интервью с MSK1.RU выпускница рассказала, как и сколько она готовилась к ЕГЭ, куда планирует поступать и что советует будущим выпускникам.

Скромная школьница не кичится своими результатами, скорее напротив: будто не придает им особого значения.

— Честно, я не ставила себе таких целей, — рассказывает Надежда о своем рекорде. — Просто старалась готовиться к экзаменам, делать всё возможное, заранее не ожидать чего-то.

Максимальные баллы и красный аттестат дают Надежде безоговорочное преимущество при поступлении — ее оторвут с руками и ногами в любом вузе. Сейчас выпускница выбирает между лучшими вузами столицы.

Надежда призналась, что больше всего ей нравятся математика и информатика, поэтому в приоритете она рассматривает направление «Прикладная математика и информатика» в Высшей школе экономики и факультет «Вычислительной математики и кибернетики» в МГУ и Бауманке.