«Подумала, почему бы и нет». Школьница сама выучила китайский и по приколу сдала по нему ЕГЭ

Женя после пятого класса ушла на дистанционное образование, а еще у Евгении очень неординарная семья Источник: Евгения Гливинская











Евгения Гливинская из города Березовского Свердловской области сдала ЕГЭ по китайскому языку. Впрочем, школьница могла и вовсе не писать экзамен, ведь она уже поступила в Нанкинский университет финансов и экономики в провинции Цзянсу (Китай). Одаренная выпускница рассказала E1.RU, как готовилась к экзамену и откуда у нее такая тяга к Азии.

Евгения выросла в необычной семье. Ее мама Мария — байкерша и блогерша, которую в родном городе прозвали «мотоматушкой». А папа Владимир Гливинский — священник, настоятель храма Ксении Петербургской в Екатеринбурге.

При этом Женя после пятого класса перевелась на домашнее обучение, поэтому не ходила в школу.

«Хотела собрать весь букет китайских экзаменов»

— Почему ты выбрала именно китайский?

— Меня увлекали страны Азии, потом я решила выбрать Китай, потому что сейчас у нас развивается направление Россия — Китай, мировая политика в эту сторону движется.

И у меня есть друзья-китайцы. И мне с ними в плане общения очень комфортно. Поэтому я подумала, почему бы и нет.

— А как ты подружилась с китайцами? И как вы изначально общались, на английском?

— Сначала нет, они приезжали в Екатеринбург по обмену. И они со мной как-то разговаривали на русском, но потом я стала усиленно учить китайский.

У Жени много друзей из Китая, поэтому она выбрала этот язык для изучения Источник: Евгения Гливинская











— А язык ты учила сама или ходила на курсы? Он же очень сложный.

— На первый взгляд, любой язык покажется сложным. Иероглифы изначально для нас необычные слова.

Я начинала заниматься с репетитором, та девочка взяла учеников для того, чтобы самой продвинуть свой уровень. В итоге я продолжила учить язык сама. Потом мне нужна была разговорная практика.

И мне нужна была конкуренция, потому что в условиях конкуренции ты видишь свои сильные и слабые стороны. Евгения Гливинская сдала ЕГЭ по китайскому языку

Поэтому я записалась на онлайн-курсы в институт Конфуция в УрФУ. Потом решила, что мне это не нужно, потому что у меня есть друзья — носители языка, с которыми я могу практиковать свой китайский.

— А как ты готовилась к ЕГЭ? Все-таки на экзамене нужно понимать, какие будут задания, что будут спрашивать, какое сочинение писать. Нужно понимать всю механику. Да и к экзаменам на своем языке бы подготовиться успеть.

— Для поступления в университет я сдавала экзамен четвертого уровня по китайскому языку, а для ЕГЭ изначально выбирала английский.

Потом увидела возможность выбора языка и позвонила завучу в школе, спросила, можно ли мне выбрать китайский как предмет. И она говорит: «Подожди, мне нужно в Министерство образования позвонить, узнать». Перезвонила, говорит: «Да, можно». И я думаю, вот круто, буду сдавать китайский.

Больше двух лет школьница учит китайский язык, в основном сама Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Посмотрела задания. Сам экзамен идентичен английскому, только всё на китайском. И поэтому я была морально готова, мой уровень предполагает умение написания иероглифов, мне было, в принципе, несложно.

— Четвертый уровень — это высокий или начальный? Что это значит?

— Есть шесть уровней знания китайского языка, шестой — самый сложный. Я планировала сдать пятый, но на пятый уже записалось много людей, и поэтому я пролетела с выбором и мне пришлось сдавать четвертый.

— Как проходит сам экзамен? Также аудирование, письменная часть?

— Да, сначала нужно послушать и ответить на вопрос. Во второй части нужно вставлять пропущенные отрывки, слова в текст. И третья часть — это письменная, нужно написать эссе.

Первое эссе у меня было на тему «Письмо другу». Второе эссе было связано с компьютерами.

На самом деле Жене можно было и вовсе не сдавать ЕГЭ по китайскому Источник: Евгения Гливинская

— Какие ощущения, думаешь, справилась с экзаменом?

— Немножко странные, потому что я в последнее время долго не практиковала написание иероглифов от руки, больше печатала их.

В любом компьютере в настройках можно выбрать кириллицу и писать транскрипцию иероглифов. Ты просто пишешь звучание, а там набирается сразу несколько иероглифов.

В китайском есть такая фишка, что многие иероглифы звучат одинаково, хоть и пишутся по-разному. Евгения Гливинская сдала ЕГЭ по китайскому языку

И на глаз я помню, как они выглядят, а рука не привыкла писать. Нужно было больше тренировок. Потому что по чертам я что-то помнила, а когда брала в руки ручку, что-то вылетало из головы.

— Ты была одна в аудитории?

— Да, я была одна в аудитории. И была удивлена, потому что некоторые ребята сдавали немецкий. Так странно всех рассадили. Нас в школе было шесть человек: четыре в одной аудитории, еще один — в другой, и я одна в третьей.

— Не страшно было сидеть один на один с наблюдателем?

— Нет, хотя, конечно, меня посадили очень близко. Я сидела прямо за первой партой.

Думаю, какие-то баллы мне вычтут за сочинение. Мне кажется, что я черты в иероглифах какие-то упустила. А в остальном первая часть была легкая для меня. Там не было ничего такого, чего бы я не знала.

— Как тебе удалось поступить в китайский вуз еще до того, как ты сдала ЕГЭ?

— Для поступления в вуз нужен средний балл аттестата, у меня он достаточно высокий. И нужно знание китайского. Я подавала заявку на грант, а чтобы сделать это, ты должен знать китайский язык на определенном уровне. Именно для этого я сдавала экзамен на уровень владения языком.

Подача документов там происходит раньше. Этой весной мне пришло приглашение, первый год будет льготным, а дальше мне можно подать на грант на более выгодную сумму.

В Китае Евгения хочет открыть свой бизнес Источник: Евгения Гливинская











— То есть это не совсем бюджет?

— Грант покрывает расходы на обучение, проживание, а питание и всё остальное уже на мне. Но я считаю, что это уже неплохо. Я буду поступать на специальность «международная торговля».

— Тебе же можно было вообще не сдавать ЕГЭ? Почему ты решила попробовать?

— Я хотела собрать весь букет китайских экзаменов. Я в следующем году буду уже в Китае сдавать экзамен на следующий уровень.

Если я буду давать уроки китайского, у меня подтверждение, что я сдавала экзамены и в России, и в Китае. То есть я знаю, как к каждому экзамену готовиться. Евгения Гливинская сдала ЕГЭ по китайскому языку

Из ЕГЭ я еще сдавала русский язык и базовую математику.

— Есть какие-то принципиальные отличия между китайским вузом и российским? Может быть, друзья уже что-то об этом рассказывали?

— Я знаю, что различия есть в общении между преподавателями и учениками. В российских вузах общение с профессорами происходит достаточно близко. Они могут что-то дополнительно объяснить, подсказать. В Китае с профессором отношения сугубо деловые, общение только на уроке.

— Не страшно ехать в чужую страну?

— Я выбрала город Нанкин (столица провинции Цзянсу в Восточном Китае, бывшая столица Китая)) и вокруг меня, в близких мне провинциях, живут мои китайские друзья. Поэтому мне не особо страшно.

И я поеду на месяц раньше, чтобы прощупать почву, освоиться. Мне кажется, как начнется учеба, у меня уже не получится ни погулять, ни еще что-то.

Евгения будет учиться в Нанкинском университете финансов и экономики в провинции Цзянсу Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











— Родители поддержали такой выбор?

— Они знают, что я всё время куда-то езжу. Хотела в Америку грин-карту выиграть, поехать учиться. Потом вот в Китай.

Они были настроены на то, что после одиннадцатого класса я точно куда-нибудь поступлю и уеду из Екатеринбурга. Поэтому они морально готовы. Евгения Гливинская сдала ЕГЭ по китайскому языку

— Планируешь остаться в Китае навсегда?

— Есть желание заниматься каким-то своим делом либо в Китае что-то открыть. С мамой мы когда-то занимались продажей скутеров из Китая. Поэтому есть желание что-то открыть там что-то. Правда, я так далеко не заглядывала.

— Чем ты занимаешься в свободное время, как отдыхаешь?

— Вообще я пою, у меня папа — священник, а я пою в его храме. В Екатеринбурге есть гуманитарный центр, мы всей семьей часто бываем там, выдаем продуктовые наборы. Благотворительностью занимаемся.