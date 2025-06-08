Выпускница сняла задания ЕГЭ на «умные очки». Теперь результаты аннулированы

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В одной из школ Всеволожского района Ленинградской области ученица во время ЕГЭ воспользовалась «умными очками», чтобы снять КИМы ЕГЭ по обществознанию и русскому языку. Об этом недавно «Фонтанке» рассказал читатель, приславший кадры в редакцию.

По его словам, видео снимали на «умные очки», а затем отправляли тем, кто помогал решать задания экзаменов, а ответы якобы поступали через наушник.

Источник: читатель «Фонтанки»

Накануне кадры с КИМами ЕГЭ широко распространились в социальных сетях. Отметим, видео находились в распоряжении «Фонтанки» уже несколько дней, но редакция не публиковала их без проверки.

В комитете по образованию Ленинградской области в субботу, 7 июня, «Фонтанке» рассказали, что сейчас все результаты выпускника, снявшего задания, аннулированы, а пересдать ЕГЭ в резервные дни не получится.

«По факту съемки и размещения видео с заданиями уже приняты все меры: результаты этого выпускника аннулированы, пересдача в резервные дни не допускается. Мы достаточно строго и качественно пресекаем все нарушения», — сообщили «Фонтанке» в образовательном ведомстве Ленобласти.

Почему не заметили это нарушение? Внешне «умные очки» мало чем отличаются от обычных. Экзаменаторы могли понятия не иметь о них и явно были не готовы, чтобы обращать внимание на такой аксессуар. С точки зрения функционала они не требуют дополнительных девайсов: наушники встроены в дужку, и звук из них не слышен со стороны.