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Образование Выпускница сняла задания ЕГЭ на «умные очки». Теперь результаты аннулированы

Выпускница сняла задания ЕГЭ на «умные очки». Теперь результаты аннулированы

Почему проверяющие не заметили нарушение сразу

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7 комментариев
Выпускница сняла задания ЕГЭ на «умные очки». Теперь результаты аннулированы | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВыпускница сняла задания ЕГЭ на «умные очки». Теперь результаты аннулированы | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В одной из школ Всеволожского района Ленинградской области ученица во время ЕГЭ воспользовалась «умными очками», чтобы снять КИМы ЕГЭ по обществознанию и русскому языку. Об этом недавно «Фонтанке» рассказал читатель, приславший кадры в редакцию.

По его словам, видео снимали на «умные очки», а затем отправляли тем, кто помогал решать задания экзаменов, а ответы якобы поступали через наушник.

Источник:

читатель «Фонтанки»

Накануне кадры с КИМами ЕГЭ широко распространились в социальных сетях. Отметим, видео находились в распоряжении «Фонтанки» уже несколько дней, но редакция не публиковала их без проверки.

В комитете по образованию Ленинградской области в субботу, 7 июня, «Фонтанке» рассказали, что сейчас все результаты выпускника, снявшего задания, аннулированы, а пересдать ЕГЭ в резервные дни не получится.

«По факту съемки и размещения видео с заданиями уже приняты все меры: результаты этого выпускника аннулированы, пересдача в резервные дни не допускается. Мы достаточно строго и качественно пресекаем все нарушения», — сообщили «Фонтанке» в образовательном ведомстве Ленобласти.

Почему не заметили это нарушение? Внешне «умные очки» мало чем отличаются от обычных. Экзаменаторы могли понятия не иметь о них и явно были не готовы, чтобы обращать внимание на такой аксессуар. С точки зрения функционала они не требуют дополнительных девайсов: наушники встроены в дужку, и звук из них не слышен со стороны.

Известно, что в нынешнем году с ЕГЭ выгнали уже почти 500 выпускников. У половины из них были найдены шпаргалки.

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Федор ДаниловФедор Данилов
Федор Данилов
Корреспондент
ЕГЭ Удаление с ЕГЭ Нарушение на ЕГЭ Умные очки
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Комментарии
7
Гость
8 июня, 15:43
В ФСБ надо брать, без экзаменов.
Гость
8 июня, 16:34
а если она иноагент? и подрывает наш систему образования?
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