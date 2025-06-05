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Образование Проблема «Это абсурд!» Учителя нашли подвох в одном из заданий ЕГЭ по русскому языку

«Это абсурд!» Учителя нашли подвох в одном из заданий ЕГЭ по русскому языку

Самое обидное, что подать апелляцию на спорное упражнение практически нереально

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1 комментарий
В одном из заданий на ЕГЭ по русскому языку оказалось два правильных ответа (но кодификатор засчитает только один из них) | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUВ одном из заданий на ЕГЭ по русскому языку оказалось два правильных ответа (но кодификатор засчитает только один из них) | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В одном из заданий на ЕГЭ по русскому языку оказалось два правильных ответа (но кодификатор засчитает только один из них)

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Учителя из Екатеринбурга нашли подвох в одном из заданий на ЕГЭ по русскому языку. Для школьников это настоящая подстава, уверены педагоги. Подробности — в материале наших коллег из E1.RU.

Речь идет о задании № 20, в котором дети должны были правильно расставить запятые. Приводим его целиком.

«Видно было (1) что кустик переехали колесом (2) и уже после он поднялся (3) и потому стоял боком (4) но всё-таки стоял».

По правилам ЕГЭ, в первой части экзамена можно написать лишь один правильный ответ. В случае с этим предложением — поставить запятую в местах 1 и 4.

На самом деле, если ребенок поставил запятые в местах 1, 2 и 4, это тоже верное решение, уверены учителя.

«В ЕГЭ по русскому не должны присутствовать примеры, которые допускают двоякую трактовку и, как следствие, двоякую пунктуацию. Однако на вчерашнем ЕГЭ моей ученице попался такой пример, — поделился с E1.RU Артем, преподаватель и репетитор. — Задания придумываются для того, чтобы проверить уровень знаний учащихся, а по итогу проверяется уровень некомпетентности составителей, допускающих такие примеры».

Естественно, тестовая часть не апеллируется, и это абсурд!

Артем

учитель, репетитор по русскому языку и литературе

«Ситуация скользкая»

Задание по русскому поставило в тупик даже опытных учителей | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUЗадание по русскому поставило в тупик даже опытных учителей | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Задание по русскому поставило в тупик даже опытных учителей

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Спорное задание мы показали учителю русского языка и литературы Татьяне Сычевой, которая занимается подготовкой к ЕГЭ в репетиторском центре ИП Певневой Н. С.

Педагог подтвердила, что в данном предложении возможны два варианта расстановки запятых. Понять то, как правильно обособить части предложения, можно было лишь с помощью контекста (которого в задании нет).

«Во-первых, я абсолютно согласна с коллегами, что запятую нужно ставить на цифре 2, потому что первая часть предложения показывает одно содержание, один смысл, а вторая часть — другой смысл. Если нет контекста, эти смыслы трудно уловить, — объяснила Татьяна Сычева. — Говоря проще, там разделяются микросмыслы в одном предложении. Если существует контекст, следующий за предложением, который подтверждает это, тогда однозначно стоит запятая. Если идти четко по правилу, без контекста, тогда ответ — 1 и 4».

Ситуация скользкая. Это такие подводные камни, из-за которых дети могут вообще не сообразить, какой ответ верный.

Татьяна Сычева

учитель русского языка и литературы

Что делать тем, кому попалось это задание?

Конечно, ребенок может подать жалобу. Всего существует два основания для подачи заявления на апелляцию, объяснила E1.RU Людмила Золотницкая, ​председатель Свердловского родительского комитета и руководитель Национальной родительской ассоциации.

  1. Несогласие с выставленными баллами. Если школьник уверен, что его работа заслуживает более высокой оценки, он имеет право запросить пересмотр результатов. При этом баллы за тестовую часть обычно не пересматриваются, за исключением случаев, когда компьютер неправильно распознал или прочитал ответ.

    Заявление можно подать в течение двух рабочих дней со дня официального объявления результатов ЕГЭ по этому предмету в региональный центр обработки информации (РЦОИ). Если апелляцию удовлетворят, количество баллов могут пересчитать как в большую, так и в меньшую сторону (если комиссия найдет ошибки).

  2. Несоблюдение правил проведения экзамена, например если что-то помешало ученикам увидеть или услышать задания. Чаще всего речь идет о шуме в аудитории, технических ошибках или плохой работе динамика во время аудирования.

Все эти правила регламентирует приказ Минпросвещения России от 4 апреля 2023 года № 232/551/551 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования».

Пожаловаться на содержание экзамена, а именно контрольно-измерительных материалов (КИМ), можно и напрямую в Рособрнадзор.

До этого школьники пожаловались, что ЕГЭ по профильной математике на Урале было сложнее, чем в Москве. Мы проверили эту теорию заговора вместе с учителем.

В прошлом году российские школьники массово жаловались на ЕГЭ по русскому языку. Им попались сразу два сложных варианта: в одном из них нужно было написать сочинение по тексту писателя Валентина Распутина, во втором — журналиста Евгения Богата. Мы разбирали скандальное сочинение с учителем (и оно действительно оказалось непростым).

Прочитайте, в каких условиях учителя проверяют ОГЭ и ЕГЭ. Не поверите, но за каждую просмотренную работу педагогам платят всего по 50 рублей.

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Елена АносоваЕлена Аносова
Елена Аносова
Редактор раздела «Образование»
ЕГЭ Русский язык ЕГЭ по русскому языку Учитель Апелляция
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Комментарии
1
Гость
15 минут
Такие вопросы просто казуистика и издевательство. Избыточные, совершенно неприменимые, ненужные мертвые задания..
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