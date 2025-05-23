В России стартовал основной период ЕГЭ: расписание экзаменов и когда ждать результатов

Темой ЕГЭ активно пользуются мошенники Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ. Ровно в 10:00 по местному времени одиннадцатиклассники в 89 регионах России приступят к написанию экзамена.

Начался он с трех предметов по выбору: история, литература и химия. Всего в 2025 году сдавать единый государственный экзамен планируют более 716 тысяч школьников, сообщили в Министерстве просвещения Российской Федерации.

На ЕГЭ по химии участникам предлагается выполнить 34 задания: 28 с кратким ответом и 6 с развернутым. При отсутствии ошибок максимальное количество первичных баллов составляет 56.

Экзамен по литературе состоит из двух частей. Максимальный первичный балл — 48.

ЕГЭ по истории включает в себя 21 задание: 12 с кратким ответом и 9 с развернутым. Максимально возможное количество первичных баллов — 42.

Официальное объявление результатов ЕГЭ, которые пройдут 23 мая, состоится до 6 июня.

Когда пройдут экзамены Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы

Резервные дни пройдут с 16 по 20 июня и 23 июня. Дополнительные сроки пересдачи одного из предметов — 3–4 июля.

Списать на экзамене не получится. Чтобы выпускники школ не могли воспользоваться телефонами или микронаушниками будет использоваться около 11,5 тысячи устройств для подавления сигнала сотовой связи, сообщил ТАСС замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский. Однако регионы сами решают, использовать ли глушилки.

И так волнующую пору экзаменов используют в своих целях мошенники, чтобы получить доступ к аккаунтам россиян в мессенджерах и банковских приложениях, рассказали эксперты ГК «Солар».