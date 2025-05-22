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Образование Вплоть до отчисления: как новые оценки повлияют на школьников

Вплоть до отчисления: как новые оценки повлияют на школьников

Новые правила начнут действовать уже в сентябре

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33 комментария
Школьникам придется не только хорошо учиться | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUШкольникам придется не только хорошо учиться | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Школьникам придется не только хорошо учиться

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В России с 1 сентября стартует пилотный проект по введению отметок за поведение. Сейчас рассматриваются критерии, по которым будут оценивать школьников. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что если неудовлетворительную оценку не исправили, то это должно стать поводом для исключения ученика. 

«Я считаю, и, похоже, министерство [просвещения] тоже придерживается такой точки зрения, что наказание за неисправляемое дурное поведение должно быть очень серьезным — вплоть до исключения из школы», — сказал Фадеев в кулуарах Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) в беседе с ТАСС. 

Пилотный проект по введению оценок за поведение пройдет в Новгородской, Ярославской и Тульской областях, Луганской Народной Республике, Чеченской Республике и Республике Мордовия. До 1 июля должен появиться перечень школ для участия в эксперименте. Как сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, их будет по 10 в каждом регионе, а до 1 августа школы должны разработать локальные нормативные правовые акты. 

В Минпросвещения еще не определились, как будут оценивать школьников. Есть три варианта — обычная пятибалльная система, трехбалльная или зачет/незачет.

Тему оценок за поведение подняли еще в 2024 году. Президент России Владимир Путин заявил, что это надо обсудить с родителями и специалистами. В случае возвращения такого оценивания это должно на что-то влиять, иметь какой-то результат.

Оценки за поведение раньше было обычным делом. В 1943 году были утверждены «Правила для учащихся». Пятерка ставилась «за безупречное поведение», тройка — «за серьезное нарушение», а двойка — при решении вопроса об исключении из школы.

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Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
33
Гость
22 мая, 12:51
Будет ли считаться дисциплинарным проступком отказ ребёнка участвовать в организованном администрацией школы политическом мероприятии? В субботнике? Ездить в колхоз "на картошку"? А если ребёнок откажется стучать на родителей? Это плохое поведение? В СССР всё это считалось плохим.
Гость
22 мая, 13:13
Должен быть четкий работающий механизм отчисления из школы за систематические нарушения порядка или неуспеваемость
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