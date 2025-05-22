Вплоть до отчисления: как новые оценки повлияют на школьников

Школьникам придется не только хорошо учиться Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В России с 1 сентября стартует пилотный проект по введению отметок за поведение. Сейчас рассматриваются критерии, по которым будут оценивать школьников. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что если неудовлетворительную оценку не исправили, то это должно стать поводом для исключения ученика.

«Я считаю, и, похоже, министерство [просвещения] тоже придерживается такой точки зрения, что наказание за неисправляемое дурное поведение должно быть очень серьезным — вплоть до исключения из школы», — сказал Фадеев в кулуарах Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) в беседе с ТАСС.

Пилотный проект по введению оценок за поведение пройдет в Новгородской, Ярославской и Тульской областях, Луганской Народной Республике, Чеченской Республике и Республике Мордовия. До 1 июля должен появиться перечень школ для участия в эксперименте. Как сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, их будет по 10 в каждом регионе, а до 1 августа школы должны разработать локальные нормативные правовые акты.

В Минпросвещения еще не определились, как будут оценивать школьников. Есть три варианта — обычная пятибалльная система, трехбалльная или зачет/незачет.

Тему оценок за поведение подняли еще в 2024 году. Президент России Владимир Путин заявил, что это надо обсудить с родителями и специалистами. В случае возвращения такого оценивания это должно на что-то влиять, иметь какой-то результат.