Эти слова путает каждый второй — а вы уверены, что употребляете из правильно?

Иногда так хочется ввернуть умное словечко, чтобы собеседник оценил ваш интеллект и вмиг зауважал. Но, увы, почему-то иногда получается совсем наоборот. Слова, которые мы говорим каждый день, могут обозначать совсем не то, что мы привыкли. Подобное коварство раскрыли уже давно и даже сделали отдельное задание ЕГЭ, посвященное паронимам. Мы составили вопросы, подобные тем, на которые отвечают тысячи школьников каждый год, — как думаете, справитесь с ними?