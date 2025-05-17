НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +9

0 м/c,

штиль.

 753мм 93%
Подробнее
1 Пробки
USD 80,77
EUR 90,71
Финал плей-офф
Запустят скоростные теплоходы
Продают «Лабаз»
«Ночь музеев» в Ярославле: афиша
Переговоры в Турции
Переговоры в Турции
Платная хоккейная фан-зона
График отключения горячей воды
Новые оценки в школах
Что с баром в центре
Образование Тест Эти слова путает каждый второй — а вы уверены, что употребляете из правильно?

Эти слова путает каждый второй — а вы уверены, что употребляете из правильно?

Тест, составленный под эгидой словарей

2 991
8 комментариев
Листать учебник русского языка бессмысленно, придется положиться на собственные знания | Источник: Игорь До / E1.RUЛистать учебник русского языка бессмысленно, придется положиться на собственные знания | Источник: Игорь До / E1.RU

Листать учебник русского языка бессмысленно, придется положиться на собственные знания

Источник:

Игорь До / E1.RU

Иногда так хочется ввернуть умное словечко, чтобы собеседник оценил ваш интеллект и вмиг зауважал. Но, увы, почему-то иногда получается совсем наоборот. Слова, которые мы говорим каждый день, могут обозначать совсем не то, что мы привыкли. Подобное коварство раскрыли уже давно и даже сделали отдельное задание ЕГЭ, посвященное паронимам. Мы составили вопросы, подобные тем, на которые отвечают тысячи школьников каждый год, — как думаете, справитесь с ними?

ТЕСТПройден 160 раз
1 / 14

В каком предложении неправильно употреблено выделенное слово?

  • Его слова нашли горячий ОТКЛИК в сердцах зрителей.

  • В библиотеке НЕВЕЖДА толкнул пожилую женщину и даже не извинился.

  • На столе стоял ЛАКОВЫЙ поднос с изящным узором.

  • Его ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ вклад в проект помог команде достичь успеха.

  • Новый тарифный план позволит АБОНЕНТАМ экономить на звонках внутри сети.

Попробуйте также пройти наш тест на эрудицию.

ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Русский язык ЕГЭ Школа Школьная программа Знания Школьные знания
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
7 апреля, 12:23
"Уровень комфорта в этом отеле нельзя СРАВНИТЬ с другими гостиницами города." Ну, нельзя такое вставлять в тест по русскому языку. "Уровень" с "гостиницами" нельзя сравнивать. Либо "по уровню комфорта этот отель нельзя сравнивать с гостиницами", либо "Уровень комфорта в этом отеле нельзя СРАВНИТЬ с уровнем других гостиниц..."
Гость
7 апреля, 12:48
12/14
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Вижу любой развод за версту»: эксперт рассказал, как спастись от мошенников, охотящихся за «Госуслугами»
Дмитрий Ларионов
Мнение
От альтушки до чиназес. Мама составила словарь, чтобы понимать дочь-подростка
Нина Жабреева
Блогер
Мнение
«Превращает рейс в аттракцион». Бортпроводник назвал топ худших стюардесс
Кирилл Фрош
Мнение
«Ноги колесом, бешеные цены и тысяча падений». Инструктор развеяла мифы о конном спорте
Лина Гордеева
Мнение
«Магазин связывал поколения»: арт-директор Textil высказалась о продаже «Лабаза» в Ярославле
Юлия Кривцова
Создательница проекта Textil
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление