Эти слова путает каждый второй — а вы уверены, что правильно их употребляете?

Иногда так хочется ввернуть умное словечко, чтобы собеседник оценил ваш интеллект и вмиг зауважал. Но, увы, почему-то иногда получается совсем наоборот. Слова, которые мы говорим каждый день, могут обозначать совсем не то, что мы привыкли. Подобное коварство раскрыли уже давно и даже сделали отдельное задание ЕГЭ, посвященное паронимам. Мы составили вопросы, подобные тем, на которые отвечают тысячи школьников каждый год, — как думаете, справитесь с ними?
В каком предложении неправильно употреблено выделенное слово?
Его слова нашли горячий ОТКЛИК в сердцах зрителей.
В библиотеке НЕВЕЖДА толкнул пожилую женщину и даже не извинился.
На столе стоял ЛАКОВЫЙ поднос с изящным узором.
Его ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ вклад в проект помог команде достичь успеха.
Новый тарифный план позволит АБОНЕНТАМ экономить на звонках внутри сети.