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Эти слова путает каждый второй — а вы уверены, что правильно их употребляете?

Тест, составленный под эгидой словарей

1 963
8 комментариев
Листать учебник русского языка бессмысленно, придется положиться на собственные знания | Источник: Игорь До / E1.RUЛистать учебник русского языка бессмысленно, придется положиться на собственные знания | Источник: Игорь До / E1.RU

Листать учебник русского языка бессмысленно, придется положиться на собственные знания

Источник:

Игорь До / E1.RU

Иногда так хочется ввернуть умное словечко, чтобы собеседник оценил ваш интеллект и вмиг зауважал. Но, увы, почему-то иногда получается совсем наоборот. Слова, которые мы говорим каждый день, могут обозначать совсем не то, что мы привыкли. Подобное коварство раскрыли уже давно и даже сделали отдельное задание ЕГЭ, посвященное паронимам. Мы составили вопросы, подобные тем, на которые отвечают тысячи школьников каждый год, — как думаете, справитесь с ними?

ТЕСТПройден 131 раз
1 / 14

В каком предложении неправильно употреблено выделенное слово?

  • Его слова нашли горячий ОТКЛИК в сердцах зрителей.

  • В библиотеке НЕВЕЖДА толкнул пожилую женщину и даже не извинился.

  • На столе стоял ЛАКОВЫЙ поднос с изящным узором.

  • Его ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ вклад в проект помог команде достичь успеха.

  • Новый тарифный план позволит АБОНЕНТАМ экономить на звонках внутри сети.

ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Тест Русский язык ЕГЭ Школа Знания Школьные знания Развлечения
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Комментарии
8
Гость
7 апреля, 12:23
"Уровень комфорта в этом отеле нельзя СРАВНИТЬ с другими гостиницами города." Ну, нельзя такое вставлять в тест по русскому языку. "Уровень" с "гостиницами" нельзя сравнивать. Либо "по уровню комфорта этот отель нельзя сравнивать с гостиницами", либо "Уровень комфорта в этом отеле нельзя СРАВНИТЬ с уровнем других гостиниц..."
Гость
7 апреля, 12:48
12/14
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