На эти 10 вопросов по географии ответит любой школьник, но не вы. Докажете обратное?

Если вас разбудить среди ночи и спросить, где находится Гвинея-Бисау, сможете с ходу назвать часть света или сразу начнете рыдать? Не переживайте: география — штука хитрая и пройти наш тест сможет далеко не каждый. Сейчас мы выясним, вы в числе знатоков или будете блуждать пальцем по карте.
Разомнем мозги: какая страна самая большая по площади после России?
США
Канада
Китай
Австралия
Какой водоем разделяет европейскую и азиатскую части Стамбула?
Мраморное море
Черное море
Босфор
Золотой Рог
Какое море считается самым соленым в мире?
Мертвое
Красное
Карибское
Балтийское
Усложним задачу. Какое море омывает Великобританию и Скандинавский полуостров?
Северное
Карское
Баренцево
Кельтское
Какая часть России включает в себя Камчатку и Чукотку?
Северо-Запад
Дальний Восток
Сибирь
Заполярье
Экватор пройден!
Саграда Фамилия — один из самых известных долгостроев. В какой стране он находится?
В Испании
В Италии
В Германии
В Великобритании
Какое пресное озеро самое большое в мире по площади?
Байкал
Каспийское море
Верхнее
Ладога
В какой горной системе находится самая высокая точка в России?
Уральские горы
Кавказ
Саяны
Алтай
Какая особенность у границы США и России?
Идет по суше на Чукотке.
Проходит по морю и разделяет острова в Беринговом проливе.
Страны не имеют общей границы.
Разделена мостом.
И последний вопрос: как называется самая северная островная территория, которая принадлежит России?
Кольский полуостров
Шпицберген
Сахалин
Земля Франца-Иосифа