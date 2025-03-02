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Образование тест На эти 10 вопросов по географии ответит любой школьник, но не вы. Докажете обратное?

На эти 10 вопросов по географии ответит любой школьник, но не вы. Докажете обратное?

Если вы прилежно слушали учителя и у вас хорошая память, то легко пройдете этот тест

96
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Тот момент, когда понял, что Париж&nbsp;— это не только столица Франции, но и село в Челябинской области | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUТот момент, когда понял, что Париж&nbsp;— это не только столица Франции, но и село в Челябинской области | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Тот момент, когда понял, что Париж — это не только столица Франции, но и село в Челябинской области

Источник:

Если вас разбудить среди ночи и спросить, где находится Гвинея-Бисау, сможете с ходу назвать часть света или сразу начнете рыдать? Не переживайте: география — штука хитрая и пройти наш тест сможет далеко не каждый. Сейчас мы выясним, вы в числе знатоков или будете блуждать пальцем по карте.

ТЕСТПройден 9 раз
1 / 10

Разомнем мозги: какая страна самая большая по площади после России?

  • США

  • Канада

  • Китай

  • Австралия

2 / 10

Какой водоем разделяет европейскую и азиатскую части Стамбула?

  • Мраморное море

  • Черное море

  • Босфор

  • Золотой Рог

3 / 10

Какое море считается самым соленым в мире?

  • Мертвое

  • Красное

  • Карибское

  • Балтийское

4 / 10

Усложним задачу. Какое море омывает Великобританию и Скандинавский полуостров?

  • Северное

  • Карское

  • Баренцево

  • Кельтское

5 / 10

Какая часть России включает в себя Камчатку и Чукотку?

  • Северо-Запад

  • Дальний Восток

  • Сибирь

  • Заполярье

6 / 10

Экватор пройден!

Саграда Фамилия — один из самых известных долгостроев. В какой стране он находится?

  • В Испании

  • В Италии

  • В Германии

  • В Великобритании

7 / 10

Какое пресное озеро самое большое в мире по площади?

  • Байкал

  • Каспийское море

  • Верхнее

  • Ладога

8 / 10

В какой горной системе находится самая высокая точка в России?

  • Уральские горы

  • Кавказ

  • Саяны

  • Алтай

9 / 10

Какая особенность у границы США и России?

  • Идет по суше на Чукотке.

  • Проходит по морю и разделяет острова в Беринговом проливе.

  • Страны не имеют общей границы.

  • Разделена мостом.

10 / 10

И последний вопрос: как называется самая северная островная территория, которая принадлежит России?

  • Кольский полуостров

  • Шпицберген

  • Сахалин

  • Земля Франца-Иосифа

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