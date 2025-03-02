На эти 10 вопросов по географии ответит любой школьник, но не вы. Докажете обратное?

Тот момент, когда понял, что Париж — это не только столица Франции, но и село в Челябинской области

Если вас разбудить среди ночи и спросить, где находится Гвинея-Бисау, сможете с ходу назвать часть света или сразу начнете рыдать? Не переживайте: география — штука хитрая и пройти наш тест сможет далеко не каждый. Сейчас мы выясним, вы в числе знатоков или будете блуждать пальцем по карте.