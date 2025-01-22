На бесплатное обучение по президентской программе уже зарегистрировалось рекордное число участников

Прием заявок на участие в программе закроется через 3 дня Источник: программа «Время героев»











Более 20 тысяч человек зарегистрировались на дополнительный набор в программу «Время героев». Общее число заявок на отбор составило почти 65 тысяч.

Дополнительная регистрация завершится 25 января в 12:00 по московскому времени. До этого времени кандидатам — участникам или ветеранам СВО — нужно успеть пройти тестирование в пункте дистанционной оценки. Результаты отбора станут известны после обработки всех результатов.

Уже известно, что вслед за федеральной программой «Время героев» аналогичные проекты стартуют во всех российских регионах.



— Темпы регистрации на программу «Время героев» говорят сами за себя. Программа востребована и очень актуальна. Президент поручил нам распространить эту работу на все регионы России. Мы готовы делиться с коллегами и передавать им все методики и лучшие практики, которые применялись на федеральном уровне, — отметил ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.