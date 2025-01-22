На бесплатное обучение по президентской программе уже зарегистрировалось рекордное число участников

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Более 20 тысяч человек подали заявки на дополнительный набор

191
2 комментария

Прием заявок на участие в программе закроется через 3 дня

Источник:

Более 20 тысяч человек зарегистрировались на дополнительный набор в программу «Время героев». Общее число заявок на отбор составило почти 65 тысяч.

Дополнительная регистрация завершится 25 января в 12:00 по московскому времени. До этого времени кандидатам — участникам или ветеранам СВО — нужно успеть пройти тестирование в пункте дистанционной оценки. Результаты отбора станут известны после обработки всех результатов.

Уже известно, что вслед за федеральной программой «Время героев» аналогичные проекты стартуют во всех российских регионах.

— Темпы регистрации на программу «Время героев» говорят сами за себя. Программа востребована и очень актуальна. Президент поручил нам распространить эту работу на все регионы России. Мы готовы делиться с коллегами и передавать им все методики и лучшие практики, которые применялись на федеральном уровне, — отметил ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

В программе «Время героев» могут участвовать военнослужащие, которые хотят в дальнейшем работать в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкомпаниях. Новые должности уже получили 18 участников первого потока. Среди них — полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения Первых» Артур Орлов и сенатор РФ Алексей Кондратьев.

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Комментарии
2
Гость
26 минут
теперь они в кадровом резерве Таврического и их будущее безоблачно!
Гость
11 минут
Лишь бы руками не работать. Без них и так дармоедов и начальников полно.
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