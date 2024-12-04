«Это пытка»: в Ярославле школьники устроили давку у раздевалки. Видео

Почему в коридоре собралась толпа из учеников Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com











В социальных сетях обсуждают видео, снятое, по словам автора, в одной из школ Ярославля. На записи толпа галдящих учеников теснится в коридоре. Дети прижимают друг друга и пытаются пробраться вперед. Судя по описанию, давка образовалась возле школьной раздевалки.

— Ярославские школьники недовольны. Как они сообщают, согласно новым правилам раздевалку не открывают без сопровождающего педагога или справки от него. Возникает толчея, — говорится в посте группы «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» во «Вконтакте», опубликованном вечером 3 декабря.

Школьники кричали и пытались забрать вещи Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

В комментариях под постом мнения жителей города по поводу произошедшего разделились. Кто-то говорит: подобные ограничения пойдут лишь на пользу ученикам. Мол, уберегут от воровства в раздевалках и прогулов.

— У меня дети учились в 80-й школе. Всегда в раздевалку приходили с учителем, а если один ученик, то с сопровождающим дежурным учителем. Ни воровства в раздевалке, ни не обоснованных прогулов уроков. Я считаю всё правильно, — написала Светлана Кропотова.

— Сделано в целях безопасности ваших личных вещей. Если может любой войти, у него полный доступ к вашим вещам. Поймите и подумайте, прежде чем поднимать шумиху! — высказал мнение Максим Косульников.

— У нас в школе ввели такое правило, когда мы в классе 8-9 были, чтобы старшеклассники курить не ходили на перемене и не уходили с уроков никто. Правда это было лет 20 назад, — рассказала Таня Красковская.

Но нашлись и те, кто считает, что запирать раздевалки — это неудобно.

— Да уж, помню, тоже такое было. Это пытка, домой не уйти, вещи валяются на полу, теряются. Дети друг друга физически давят, это кошмар, — написала Полина Власова.

— А то, что детям на внешкольные занятия надо, никого не волнует. Организацией нужно в школе заниматься, — написала Галина Ахметшина.

— Гардеробщиц надо сделать и номерки. Бардак устроили, нет гардеробщиц! — высказалась Ольга Петрова.

Тем временем в департаменте образования мэрии Ярославля сообщили, что руководители школ имеют полное право на введение подобных правил.

— В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации относится разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных актов. Пользование раздевалкой регламентируется школами в указанных правилах. Учитывая обязанность школ по созданию безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержанию, требование о сопровождении педагогом детей в раздевалке, а также запрет учащимся покидать школу во время образовательной деятельности без разрешения классного руководителя не противоречат закону, — пояснили 76.RU в городском департаменте образования.

В региональном Минобре тоже сообщили, что решение о правилах пользования раздевалкой руководители школ принимают сами.

— Порядок работы раздевалки в образовательной организации определяется локальными актами, регламентирующими внутренний распорядок учреждения. Данный порядок учитывает особенности конкретного образовательного учреждения, — пояснили власти порталу 76.RU.