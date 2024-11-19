В Ярославской области две школы полностью закрыли на карантин из-за вспышки ОРВИ

Сколько школьников попали под карантин из-за ОРВИ Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославской области две школы полностью закрыли на карантин из-за ОРВИ. Речь идет о Мышкинской СОШ и школе № 7 в Угличе.

В двух учебных заведениях числится 1451 школьник. Такие данные приводят на сайте Министерства образования Ярославской области.

Указано, что помимо двух школ, в регионе есть две группы в детских садах (30 воспитанников), полностью закрытые на карантин по гриппу и ОРВИ, а также четыре класса в школах области (119 учеников).

Ранее министр образования Ярославской области Ирина Лобода у себя в социальных сетях просила обратить внимание на соблюдение правил, которые помогут предотвратить возможное распространение инфекции. В том числе она говорила о проведении «утренних фильтров» и измерении температуры детям.

— Необходимо контролировать температурный режим в помещениях, проводить регулярные уборки с использованием дезинфицирующих средств, обеспечивать безопасное проветривание помещений, — сообщала Ирина Лобода.

Также она просила родителей, чтобы те не приводили в детские сады и школы детей с признаками заболевания. Вместо этого нужно сообщить о недомогании педагогам и обратиться за помощью к медикам.