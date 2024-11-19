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Образование подробности В Ярославской области две школы полностью закрыли на карантин из-за вспышки ОРВИ

В Ярославской области две школы полностью закрыли на карантин из-за вспышки ОРВИ

Сколько детей не посещают учебные заведения

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3 комментария

Сколько школьников попали под карантин из-за ОРВИ

В Ярославской области две школы полностью закрыли на карантин из-за ОРВИ. Речь идет о Мышкинской СОШ и школе № 7 в Угличе.

В двух учебных заведениях числится 1451 школьник. Такие данные приводят на сайте Министерства образования Ярославской области.

Указано, что помимо двух школ, в регионе есть две группы в детских садах (30 воспитанников), полностью закрытые на карантин по гриппу и ОРВИ, а также четыре класса в школах области (119 учеников).

Ранее министр образования Ярославской области Ирина Лобода у себя в социальных сетях просила обратить внимание на соблюдение правил, которые помогут предотвратить возможное распространение инфекции. В том числе она говорила о проведении «утренних фильтров» и измерении температуры детям.

— Необходимо контролировать температурный режим в помещениях, проводить регулярные уборки с использованием дезинфицирующих средств, обеспечивать безопасное проветривание помещений, — сообщала Ирина Лобода.

Также она просила родителей, чтобы те не приводили в детские сады и школы детей с признаками заболевания. Вместо этого нужно сообщить о недомогании педагогам и обратиться за помощью к медикам.

В регионе недавно появилась горячая линия из-за случаев заболевания россиянами вирусом коксаки. Туристы привозят его из Турции. Мы публиковали симптомы заболевания.

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Комментарии
3
Гость
45 минут
Раньше ничего не закрывали.. Учились и учились... А сейчас из-за соплей портят детям образование
Гость
40 минут
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