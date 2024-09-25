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Образование «Нас поддержат»: под Ярославлем может появиться школа на 1100 мест

«Нас поддержат»: под Ярославлем может появиться школа на 1100 мест

Об этом рассказал губернатор Михаил Евраев

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Губернатор рассказал о строительстве новой школы

Под Ярославлем может появиться новая школа на 1100 мест. Об этом заявил губернатор Михаил Евраев на пресс-конференции с журналистами.

Речь идет про учебное учреждение в поселке Красный бор в Заволжском сельском поселении Ярославского района.

— Мы сейчас подали заявки. Очень рассчитываем, что нас поддержат. Я так аккуратно скажу, потому что федеральный бюджет еще не принят. <…> У нас большие основания считать, что нас поддержат по строительству школы в Красном бору на 1100 мест, которую очень ждут жители этих районов, — рассказал журналистам Михаил Евраев.

Напомним, о возможном строительстве школы в поселке Красный бор стало известно в январе 2024 года. Как ранее объясняли власти, здание будет не монолитным, а кирпичным, со сборными железобетонными конструкциями. Такая технология позволит не останавливать стройку зимой, что ускорит выполнение работ.

В самом Ярославле на данный момент строят две новые школы: на Большой Федоровской на 500 мест и на Московском проспекте на 1100 мест. С 1 сентября 2024 года после нескольких переносов начала работать школа на улице Пашуковская.

Ранее мы также публиковали, что построят в Ярославле до 2030 года.

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