«За год начали подготовку». Во сколько обходятся сборы в школу и как на этом сэкономить — советы родителей

Родители выбирают разные способы выгодно подготовиться к новому учебному году Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











До начала учебного года осталось меньше двух недель, родители вовсю штурмуют торговые центры, специализированные магазины и маркетплейсы в поисках нужных товаров для школы. Цены на них уже взлетели: рост составил от 10% до 20%. Независимый финансовый эксперт Александр Патешман подсчитал, что на сборы придется потратить от 25 тысяч рублей. В эту сумму входит покупка костюма-тройки (от 4000), обуви и спортивной одежды (от 10000), канцелярии и учебников (около 6000), рюкзака (от 5000).

Он также рассказал Городским порталам и о возможности сэкономить на подготовке к школе. Но читатели со всех уголков России решили поделиться своими лайфхаками, как сберечь деньги. О том, сколько реально уходит на покупку всего необходимого, как собрать ребенка дешевле и на что можно потратить меньше — в комментариях.

Сколько уходит денег?

— Костюм-тройка за 4 тысячи? Я на выходных ездил, сыну покупал пиджак — 3800, брюки примерно 2000, несколько рубашек по 1500–1700, нужно еще несколько брюк, рубашек, поло, футболок и на физкультуру. Я уже не говорю про обувь, смотрели несколько вариантов, цены от 5 до 10 тыс., а нужно уличная + сменка, — подсчитал свои траты читатель NGS.RU из Новосибирска.



— 13 тысяч рублей собрать ребенка в школу. Это огромная сумма, — заявляет пользователь 59.RU из Перми.



— 7500 рублей — более или менее нормального качества брюки, жилет и белая блуза, — делится своими подсчетами читатель 45.RU из Кургана.



— В первый класс собирать ребёнка дорого. Один только рюкзак от 6 тыс., пенал 500 р., мешок для обуви от 500 и до 1000, это всё более или менее хорошего качества. Обувь кожаная от 3000, сарафан 3000, блузки от 1000, а их штуки три надо. Колготки, кофты, носки, кроссовки, спортивная форма, у нас 1-й класс обошелся около 30 тыс, — рассуждает житель 74.RU из Челябинска.



— Я не понимаю ажиотажа по поводу школьной формы и принадлежностей. Зачем покупать кучу одежды, покупать дорогие рюкзаки? Для мальчика в первый класс достаточно купить брюки (2000), жилет (1500), галстук-бабочку на линейку (300), рубашку белую на «выход» (1700), белую водолазку на каждый день (700). Зачем рюкзак покупать за 5000? — задается вопросом пользователь NGS.RU из Новосибирска.



— Ручка, карандаш, пластилин за 40 рублей, акварель 35 рублей, рюкзак 700 руб. Форму распрекрасную на маркетплейсе купить, тетради в магазинах низких цен, — подмечает читатель Е1.RU из Екатеринбурга.



Как можно потратить меньше?

— Если все вещи для ребенка покупать с «рук», то получится около 10 тысяч рублей. А если в магазине, то в два раза дороже. Одни кроссовки порядка 1200–1500 будут. И рюкзак, похоже, нужно покупать просто тканевый за такие деньги, — недоволен ценами читатель 76.RU из Ярославля.



— Одежду покупаю сам, вне зависимости от наличия формы. Итого 7000 рублей. Рюкзак на маркетплейсе 2000 рублей, канцелярия 2000, учебники — 0, спортивная форма, обувь — 7000, итого: 18 000. У меня трое. Но я раскидываю на три месяца, сначала необходимое, потом другое, — пишет читатель NGS.RU.



— Если покупать на «Озоне», «Авито» и других площадках и искать всё это заранее, то всё может обойтись гораздо дешевле. Кроме того, адекватные родительские комитеты собирают деньги в мае и закупают необходимое на весь класс сразу, — делится своим опытом читатель 76.RU из Ярославля.



— Ручка, тетрадь, пакет, целые носки. Всё. Остальное сам добудет, если надо, — подмечает пользователь NGS.RU из Новосибирска.

Как выгодно собрать ребенка в школу?

— Всегда всё заранее (весной) по акциям покупаю, ранец с ортопедической спинкой около 2600, максимум 3000 рублей на маркетплейсе. А мебель для первоклассника купили за один-два года, заранее, чтобы распределить равномерно расходы, — делится лайфхаком пользователь NGS.RU из Новосибирска.



— Мы тоже за год начали подготовку. Взяли всё качественное. Всё практически к школе готово. Покупали постепенно, по месяцам, — поддерживает пользователь Е1.RU из Екатеринбурга.



— Пойдем в школу в 2025 году. Канцелярию и рюкзак уже купили. В этом году будем готовить комнату для школьника и перед школой купим обувь и одежду. Нам не накладно. Надо заранее всё продумывать, — рекомендует его земляк.



— Искать надо, прицениваться, а не хватать подороже первое попавшееся, а потом говорить, как дорого всё купили, — подмечает читатель 72.RU из Тюмени.



— Экономить надо еще летом начинать, — рекомендует читатель NGS.RU из Новосибирска.



— Ау, на дворе первая декада августа! Вы куда торопитесь?! Не понимаю ажиотажа, все покупаем за день в выходные перед 1 сентября, дефицита сейчас ни в чем нет, смысл за месяц начинать участие в этом безумии? — удивляется комментатор 72.RU из Тюмени.