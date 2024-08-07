«Высвобождают места для кого-то важного»: как престижный российский вуз отказался от олимпиадников, но предложил поступать за деньги

На фото две красноярские абитуриентки, которые решили подать апелляцию Источник: предоставлены Натальей Крыловой, Сеченовский университет











Десять абитуриентов-олимпиадников из Красноярска пожаловались на Первый Московский государственный медицинский университет, который отказал им в зачислении по льготе БВИ, то есть без вступительных испытаний.

О том, что они не прошли на бюджет, абитуриенты узнали поздно и были вынуждены спешно переносить оригиналы документов в другие, менее статусные вузы. Две выпускницы всё-таки решили побороться за право поступления и подали апелляционную жалобу. Подробности NGS24.RU рассказала мама одной из абитуриенток.

— У моей дочери золотая медаль первой степени за отличия в учебе, красный аттестат. Она победительница двух олимпиад. Плюс к этому у нее отличные результаты по сдаче ЕГЭ. Кристина мечтала поступить в первый медицинский вуз страны, поступала на «лечебное дело», очень хотела стать хирургом, — рассказывает мама девушки Наталья Крылова. — В предыдущие годы университет Сеченова брал всех студентов БВИ. В этом году у них что-то пошло не так. Они не стали брать всех, а каким-то непонятным для нас образом их отранжировали. Почему-то на бюджет прошел ребенок, у которого меньше баллов по ЕГЭ, чем у наших детей. У еще одного фактически уже студента нет каких-либо индивидуальных достижений и олимпиад.

По словам собеседницы, в Сеченовском университете, помимо квоты для инвалидов и детей участников СВО, часть бюджетных мест, на которые могли претендовать олимпиадники, была забронирована еще под некую категорию.

— Когда высчитываешь эти бюджетные места, за минусом квот, должно было остаться еще 150 мест. Они мне сказали, что на эти 150 мест есть какой-то закрытый список абитуриентов, который они не разглашают, — говорит Крылова. — Причем там скандал не только с олимпиадниками. Целевиков тоже повыбрасывали. Уверена, есть пострадавшие и в других регионах. Мы просто все оказались обмануты первым медвузом страны.

После того как красноярские абитуриенты-олимпиадники не поступили в Первый Московский государственный медицинский университет, они вынуждены были повторно приехать за своими оригиналами документов в Москву, чтобы отнести их в другие вузы: Российский национальный исследовательский медуниверситет имени Пирогова, Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова и Красноярский государственный медицинский университет.

Помимо апелляционной жалобы, красноярцы обратились в московскую прокуратуру, администрацию президента и Федеральный комитет по контролю и борьбе с коррупцией.

— Я считаю, всё это делается, разумеется, за деньги. Высвобождаются места для кого-то более нужного и более важного, чем красноярские студенты, — считает Наталья Крылова.

Красноярец Григорий Тютимов до сих пор не понимает критерии отбора БВИ в Сеченовку. Он рассказал о поступлении в первый московский медвуз и о том, как после пришлось переориентироваться на другой университет.



— У меня в копилке пять школьных олимпиад. Три за 10-й класс и две за 11-й. Я призер регионального этапа ВСОШ по химии, который дает при поступлении в Сеченова два дополнительных балла. Кроме того, за серебряную медаль они мне должны были засчитать три балла, но почему-то отказались. Этих трех баллов как раз и не хватило для поступления на бюджет. А на сайте Сеченовского университета даже не сказано, как будет проводиться ранжирование в случае конкурса между бэвэишниками, — рассказывает он. — Это первый случай в истории, когда в Сеченовку не принимают бэвэишников! У меня была цель поступить именно в этот университет, и я потратил на нее два года. Когда я получил отказ без внятных объяснений причин, понятно, что это было очень тяжело эмоционально. В итоге они мне сказали: «Мы вас с радостью примем на платное обучение».



Григорий — один из тех, кто подал копии документов в другие вузы: Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, Российский университет дружбы народов и Красноярский государственный медицинский университет. Это его спасло. Несмотря на то, что он потерял возможность поступить в вуз по льготе БВИ (это можно сделать только единожды), он сумел обойти сотни абитуриентов и поступил на бюджет в Пироговку.



— В Пирогова на лечебное дело было зачислено 323 человека по общему конкурсу, а заявлений было в районе 4 тысяч. То есть конкурс туда — где-то 14 человек на место, — рассказал Григорий.



Среди поступающих были и те, кто попытался отстоять свое право на поступление по льготе БВИ (без вступительных испытаний) в Сеченовку, но безуспешно. Олимпиадницы Кристина Крылова и Полина Борисенко подали апелляционные жалобы на итоги приемной кампании, однако оперативно их не рассмотрели.



— Никаких ответов от вуза на нашу апелляцию мы лично так и не получили. Наверное, они пришлют ответ в установленные законом сроки. Им нет смысла нам оперативно отвечать, а у нас уже нет смысла ждать. Моя дочь подала оригиналы документов в другой вуз — медуниверситет имени Пирогова. Там вообще никаких проблем не возникло! Они, во-первых, всех бэвэишников взяли, никого ни в чём не ограничивали. Ну и в Пирогова мы пошли уже не по БВИ, поскольку эта возможность у нас уже была использована, а ее можно использовать только единожды. Нам пришлось поступать в общем конкурсе. Следовательно, туда мы уже пошли по баллам единого государственного экзамена, — рассказала NGS24.RU мама Кристины Наталья Крылова.



После скандала с Сеченовкой несколько абитуриентов из Красноярска поступили в Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, еще одна девушка прошла по общему конкурсу на бюджет в РУДН.



— Проблема в том, что есть дети, которые не знали о том, что будет ограничено количество мест по БВИ в Сеченовку. Они сделали ставку на первый медицинский вуз, никуда больше документы не подавали, и вот они действительно попали в крайне неприятную ситуацию, — говорит Наталья Крылова.



В приемной комиссии Сеченовского университета журналистам NGS24.RU подтвердили, что из 250 олимпиадников на «лечебное дело» было зачислено только 140 человек, остальные оказались за бортом.



Если раньше в Сеченовку брали всех олимпиадников, в этом году среди них неожиданно образовался конкурс. Как объяснили в вузе, ситуация действительно сложилась уникальная, и олимпиадников оказалось больше, чем заложенных под них бюджетных мест. После скандала абитуриенты были вынуждены поступать в другие вузы на общих основаниях, рассматривать платную форму обучения, а кто-то будет вынужден поступать только в следующем году.

— К сожалению, в этом году очень много БВИ, а места в университете ограничены. В связи с этим не смогли набрать всех. Поэтому прием ранжировали изначально по олимпиадам, брали в первую очередь победителей, а потом уже призеров. Кроме того, смотрели, у кого есть приоритетное право зачисления: это инвалиды, дети-сироты и дети участников СВО, которые поступают в рамках общего конкурса. Далее уже смотрели на общую сумму баллов ЕГЭ. Конечно, сейчас к нам поступают звонки недовольных результатами приемной кампании, но мы не можем из воздуха набрать места, — так прокомментировали ситуацию на горячей линии вуза.



Добавим, что помимо льготы БВИ в Сеченовском университете выделены бюджетные места для категорий, которые поступают по отдельной квоте: абитуриенты с инвалидностью, дети участников СВО, дети-сироты.

Сеченовский университет — старейший и самый крупный медицинский вуз России. Его учредила императрица Елизавета в 1755 году — изначально как медицинский факультет Императорского Московского университета (будущего МГУ). В 1930-м его вывели в самостоятельный вуз. Среди выпускников — драматург и врач Антон Чехов, хирург Николай Склифосовский, физиолог Иван Сеченов, эпидемиолог Валентин Покровский и так далее. В рейтинге лучших вузов Forbes в 2024 году он занимает 20-е место.

Кстати

3 августа завершился прием оригиналов школьных аттестатов для поступающих в вузы. К сожалению, ситуация, схожая с Сеченовским университетом сложилась и в других вузах.



Несмотря на их приоритетное право поступления, выпускников оповестили об отказе от зачисления на бюджет прямо перед датой окончания приема оригиналов документов. Они были вынуждены спешно переносить оригиналы документов в другие, менее статусные вузы.



Похожее положение дел образовалось, например, в главном вузе для будущих физиков-ядерщиков: НИЯУ МИФИ. Как сообщает Shot, абитуриента Виталия, поступающего по целевой квоте, сначала внесли в приказ о зачислении, а на следующий день вычеркнули. Теперь он может надеяться только на обучение на коммерческой основе.



— Проблема возникла в связи с несоответствием количества мест, которые были выделены Минобрнауки, — так в МИФИ пояснили, что были вынуждены скорректировать итоги приема, потому что абитуриент не смог бы заключить договор на целевое обучение.