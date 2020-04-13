В Ярославской области власти во время режима самоизоляции усиленно контролируют цены и запасы товаров в продуктовых магазинах. Сегодня чиновники доложили — ситуация стабильна.
- С 17 марта по 12 апреля наблюдалось традиционное во время Великого поста снижение розничных цен на говядину, свинину, колбасу сырокопченую (на 2,8-5,9 %). Снизились цены на рыбные консервы, масло подсолнечное, чай, печенье, макаронные изделия, детскую смесь (на 0,2-10 %), – рассказал директор департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области Евгений Сорокин.
При этом в магазинах на фрукты и овощи, молочные продукты и яйца (в пределах 2 %). Ранее резко подскочили цены на лимоны и имбирь, но уже пошли на спад.
- Ажиотажного спроса не отмечается, - добавил Евгений Сорокин. - Товарные запасы не снижаются: обеспеченность розничной торговли запасами – 54 дня.
По данным правительства Ярославской области, стоимость минимального набора продуктов питания по Ярославской области в апреле составила 4022 рубля, что на 4,2 % ниже средней стоимости по Российской Федерации и на 7,7 % ниже средней стоимости по Центральному федеральному округу.