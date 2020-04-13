В Ярославской области власти во время режима самоизоляции усиленно контролируют цены и запасы товаров в продуктовых магазинах. Сегодня чиновники доложили — ситуация стабильна.



- С 17 марта по 12 апреля наблюдалось традиционное во время Великого поста снижение розничных цен на говядину, свинину, колбасу сырокопченую (на 2,8-5,9 %). Снизились цены на рыбные консервы, масло подсолнечное, чай, печенье, макаронные изделия, детскую смесь (на 0,2-10 %), – рассказал директор департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области Евгений Сорокин.

