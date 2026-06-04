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Экономика ПМЭФ-2026 Что сейчас творится с российской экономикой — разбор от российских министров

Что сейчас творится с российской экономикой — разбор от российских министров

Собрали всё, что известно

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Министр финансов заявил, что Россия скоро полностью погасит свой внешний долг | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUМинистр финансов заявил, что Россия скоро полностью погасит свой внешний долг | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Министр финансов заявил, что Россия скоро полностью погасит свой внешний долг

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Как быть с санкциями, есть ли провал в экономике, а что будет с рублем и процентными ставками — все это обсудили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026). В дискуссии участвовали заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, министр финансов России Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Решетников. Все заявления собрали в одном материале.

Старый мир не вернется

России необходимо отходить от оборонительной модели в отношениях с западными странами. Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин заявил, что старый мир не вернется.

«Надо отходить от исключительно оборонительной модели. Надо не ждать, что что-то вернется старое, что отменятся санкции…тот мир, который был 10, 20 лет назад — его уже никогда не будет. Мир другой…баланс между обороной и атакой должен сдвигаться в атакующую сторону», — ответил он на вопрос, нужно ли России реагировать на санкции или действовать на опережение.

Российская экономика за три года прибавила более 10%, при этом европейская экономика за этот же период выросла всего на 3%. Орешкин подчеркнул, что российский бизнес занимал ниши, оставленные западными компаниями, что привело к росту экономики. По его словам, не все компании воспользовались этим, но такая возможность была использована и эту тенденцию стоит продолжить.

Члены БРИКС сегодня обеспечивают 50% глобального роста экономики, тогда как G7 — только 20%», — отметил он в рамках ПМЭФ.

На сегодняшний день в экономике России провалов нет. Министр финансов Антон Силуанов считает, что несмотря на неблагоприятные внешние условия Россия сохранила независимость в финансовой и экономической политике — ее надо беречь. Он уверен, что страна живет сегодня без внешних источников инвестиций и рассчитывает только на себя.

«Россия скоро полностью погасит свой внешний долг», — отметил Силуанов.

Вместе с этим министр экономического развития Максим Решетников сформулировал контур, в котором предстоит работать российской экономике.

«Это более крепкий рубль, чем многим бы хотелось. Это чуть более высокие процентные ставки, потому что есть вопросы с бюджетным дефицитом и Центральный банк на это реагирует», — отметил он.

По его мнению, сейчас в России есть ресурсы, и они будут накапливаться. Одновременно с этим закрыт отток капитала, что давит на валютный рынок.

Что с курсом рубля

Курс рубля должен учитывать интересы и импортеров, и экспортеров, а скорректированное бюджетное правило поможет выровнять ситуацию, считает министр финансов РФ. По его словам, нынешний курс рубля «не совсем комфортен» для российских экспортеров.

«Рубль нужен такой, чтобы импортные товары и технологии были доступны для бизнеса, а с другой стороны — чтобы экспорт для экспортеров был рентабельным. Нужно найти баланс между потребностями одних секторов экономики и других. А бюджет получит свои налоги от экономики. Найдем», — заявил Силуанов на полях ПМЭФ.

Министр добавил, что корректировка бюджетного правила позволит сделать ситуацию более предсказуемой и выровнять текущий курс рубля.

Налоги и доходы

За 5 месяцев показатели исполнения бюджета РФ говорят о том, что правительство не перегнуло палку с налогами. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Несмотря на два пакета налоговых изменений… И были риски того, что мы можем где-то перегнуть планку. Нет, не перегнули. Показатели исполнения бюджета за 5 месяцев об этом красноречиво свидетельствуют», — сказал он.

Также он обратил внимание на рост российской экономики и указал, что основным показателем этой тенденции является снижение ключевой ставки Центробанка.

Кроме того, за последние три года реальные доходы людей выросли больше чем на 24%. Такая динамика является одним из ключевых показателей устойчивости экономического роста и эффективности проводимой бюджетной и социально-экономической политики. По словам Силуанова, рост реальных доходов отражает как повышение заработных плат и социальных выплат, так и меры по сдерживанию инфляции и поддержке занятости.

Безработицы больше нет

Экономический рост повлек за собой возможность активно и эффективно работать. Орешкин добавил, что за несколько лет удалось вовлечь большое количество россиян на рынок труда и благодаря этому уровень безработицы в России самый низкий в мире.

По его словам, экономический рост обеспечили оборонный сектор и цифровые платформы.

«У нас инвестиции за несколько лет выросли больше, чем на 30%. Да, в прошлом году было минус 2%. Максим Геннадьевич [Решетников — глава Минкэкономразвития] сказал про очень плохие цифры первого квартала, это действительно не очень хорошо, но это эффект очень высокой базы», — заявил заместитель руководителя администрации президента России.

Зарплаты россиян должны быть более высокие для такого уровня развития.

«Для стран нашего уровня развития у нас доля фонда оплаты труда в ВВП достаточно низкая. Это значит, что у нас есть какой-то запас, когда рост наших зарплат может и должен опережать рост производительности труда. Это как раз та самая логика высоких заработных плат, о которых говорил президент», — подытожил глава Минэкономразвития Решетников.

Все главные события первого дня ПМЭФ мы рассказываем в онлайн-репортаже. Главные новости с форума мы собираем в одном сюжете, он доступен по ссылке.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
ПМЭФ Экономика Антон Силуанов Максим Орешкин Максим Решетников Курс рубля Налог Доход Безработица
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Странно, что люди, которые убеждены в своем величии и умении руководить страной и экономикой, жалуются на какие-то проблемы... Позвольте спросить: а кто эти проблемы создал? Перелетные боевые комары или, может, инопланетяне вредным излучением?
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