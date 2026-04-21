Подрезали крылья? Почему в России сокращается производство куриного мяса

Куриное мясо дешевеет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Производство мяса в России сократилось по итогам первого квартала на 2,7%. Производители жалуются на рост издержек и цен. Кроме того, с куриным мясом по цене активно конкурирует свинина. «Фонтанка» выясняла, стоит ли ожидать смены пищевых привычек и перехода россиян на свинину вместо курицы.

В первом квартале текущего года российские птицеводы сократили объемы производства куриного мяса на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — до 1,63 млн тонн, подсчитал Росстат. Заметнее всего производство просело в Ставропольском крае — на 10,5, до 74 тыс. тонн, Тамбовской области — на 12,4%, до 88 тыс. тонн, и в Ленинградской области — на 9,5%, до 68,9 тыс. тонн.

Свинская конкуренция

Основная причина снижения производства мяса птицы — это сокращение рентабельности, говорят представители компании «Рексофт Консалтинг». Им вторят и другие аналитики.

Посмотрите на цены на куриное мясо, они снижались практически весь первый квартал и сейчас вообще находятся на уровне 2024 года. Многие птицеводы закончили первый квартал с нулевой рентабельностью, а рост затрат на электричество, логистику и так далее никуда не делся. Сергей Юшин глава Национальной мясной ассоциации

«Помимо себестоимости, другие глобальные проблемы — это отсутствие льготных кредитов и кадровый голод; как его ликвидировать, пока непонятно», — говорит генеральный директор ООО «Конкорд» Аслан Тумов.

«Ситуация действительно тяжелая, и плюс ко всему уже перечисленному нам грозят введением цифровой маркировки. Это по сути новый налог. Да, считается, что затраты на ее внедрение будут не слишком большими, например в нашей компании это будет несколько миллионов рублей. Но и они лишними не бывают», — жалуется Дмитрий Баймашев, генеральный директор Анагарской птицефабрики (входит в ГК «Янта»).

Кроме того, с куриным мясом активно конкурирует свинина, эти продукты взаимозаменяемы. Потребитель же в первую очередь выбирает, ориентируясь на цену, отмечает председатель совета директоров компании «Саянский бройлер» Владислав Буханов.

Пока часть производителей жалуется на жизнь, другая часть активно инвестирует в расширение, оставляя жалобы при себе. Например, группа «Черкизово» за прошлый год приросла на 5,5% за счет ввода шести новых птичников в Алтайском крае. Как сообщили в пресс-службе компании, инвестиции в проект составили 6,2 млрд рублей. «Черкизово» также завершило модернизацию бройлерных площадок в Челябинской области за 4,2 млрд рублей. Кроме того, продолжилась трехлетняя программа модернизации предприятий по убою бройлеров в Челябинской области и Башкирии.

«По итогам 2026 года „Черкизово“ рассчитывает также увеличить объемы производства мяса бройлеров, видя хорошие перспективы роста продаж брендированной продукции с высокой добавленной стоимостью. Также компания ожидает дальнейшего развития экспортных поставок и роста объемов реализации для клиентов из канала общественного питания», — добавили в пресс-службе «Черкизово».

Что с ценами

Как пишет аналитическая компания «АБ-Центр» со ссылкой Росстат, средние оптовые цены на мясо птицы в феврале 2026 года составили 160 тыс. рублей за тонну. К марту они снизились на 1,9%. По данным Росстата, цены в рознице на мороженую и охлажденную курицу на 16 марта составили 231 рубль за кило, это на 1,5% ниже, чем на 16 февраля.

Как подсчитал Росстат, в апреле в среднем 1 кг куриного мяса стоит 228 рублей. Наиболее высокие цены обнаружились в Сахалинской области — 382 рубля за кило.

Как дорожало куриное мясо в РФ Источник: «Фонтанка.ру», Росстат

Заметнее всего в апреле куриное мясо подорожало в Башкортостане — почти на 16% год к году. Кроме того, росли цены в Орловской, Воронежской областях, Крыму. Есть и регионы, где курятина подешевела: Курганская область (на 1,5% год к году), Дагестан (на 3,2% год к году), в Коми (на 6,2%).

В каких регионах дорожало и дешевело куриное мясо Источник: «Фонтанка.ру», Росстат

Всего в России, по данным Минсельхоза, в прошлом году было произведено 7,3 млн тонн мяса птицы. Крупнейший производитель — группа «Черкизово», далее идут ГАП «Ресурс», «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева», «Белгранкорм», Северная птицефабрика, «Мираторг», «Продо». По СПАРК, суммарная выручка 20 крупных производителей в 2025 году составила 256 млрд рублей против 246 млрд рублей в 2024 году. Чистая прибыль птицефабрик за 2025 год составила 15,7 млрд рублей против почти 30 млрд в 2024 году.

Как поясняет коммерческий директор АО «Эссойла» Иван Кузнецов, в свое время инвестиций в создание и развитие бройлерных птицефабрик было довольно много, поскольку в конце прошлого века разведение птицы считалось малозатратным. Расходы на электричество и корма были небольшими, оборачиваемость составляла всего около 2 месяцев — за это время обычно бройлер вырастает до товарного веса и размера. Это намного меньше, чем в животноводстве. Например, оборачиваемость средств в свиноводстве составляет полгода, в производстве говядины — полтора года. Но затем расходы на производство куриного мяса резко выросли, в частности, из-за логистики. И теперь ситуация в отрасли действительно сложная, прибыльность предприятий падает.

Прибыльных все меньше

О том, что в секторе все не очень здорово, говорят и другие показатели. По данным Сергея Юшина, число прибыльных предприятий в животноводстве за 2025 год сократилось с 85% до 79,5%. Суммарно прибыль птицефабрик за прошлый год снизилась на 54%, компании недополучили 85 млрд рублей. Кредиторская задолженность в секторе выросла на 23%, констатирует он.

«Сейчас ситуация для развития птицеводства неблагоприятна. Если корректировки цен не произойдет, инвестпроцесс в отрасли будет затруднен», — говорит Сергей Юшин.

Получается, в воздухе носится идея, что птицеводы в ближайшее время могут повысить цены, но отраслевые союзы озвучивать эту мысль не стремятся. Впрочем, о том, что по итогам марта — мая возможна корректировка цен (в сторону увеличения), говорят эксперты «АБ-Центра».

Что касается дальнейшей динамики в секторе выращивания бройлеров, то летом бывает небольшой сезонный спад производства, и нужно учитывать этот фактор, напоминает генеральный директор компании «Агрифуд Стретеджис» Альберт Давлеев: «Тем не менее некоторые птицеводы уже думают о том, чтобы притормозить расширение или же вовсе сократить поголовье».

Китай наступает

Параллельно на российский рынок мяса птицы давит быстрорастущий импорт из Китая. Казалось бы, поставки оттуда могут повлиять только на восточную часть России. Однако все немного сложнее.

«Во-первых, импорт растет очень и очень быстро. В прошлом году было поставлено 118 тыс. тонн из Китая, это на 56 с лишним процентов больше, чем в 2024 году. 118 тыс. тонн — это больше, чем производит в год та же Северная птицефабрика. Это заметный объем», — оценивает Альберт Давлеев. Причем поставки продолжат расти, поскольку в Китае цены на куриное мясо экстремально низкие — около одного доллара за кило, добавляет он.

Китайская курятина ввозится в Россию даже сверх квот, и все равно она остается более дешевой, чем отечественное мясо. «Кстати, китайское мясо куриц уже продается и в Москве, и в Петербурге», — отмечает Сергей Юшин.

В принципе, одним из реальных вариантов спасения отрасли может стать экспорт. Но он будет интересным при ослаблении рубля, говорит Сергей Юшин. В прошлом году из России было экспортировано почти 430 тыс. тонн куриного мяса.

«Пока этого экспорта совсем мало, и он не может глобально повлиять на рынок», — отмечает Владислав Буханов. По его мнению, важнее предоставлять птицефабрикам льготные кредиты, это было бы более эффективным механизмом поддержки.

Поддержкой для рынка остается экспорт, за 2025 год он хорошо прибавил, но его пока недостаточно, чтобы полностью компенсировать зрелость внутреннего рынка. Дмитрий Краснов управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг»