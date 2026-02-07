НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +21

0 м/c,

 756мм 73%
Подробнее
4 Пробки
USD 72,35
EUR 84,07
Массовая атака БПЛА
Здоровье под контролем
Нашли тело в реке
Как отметить свадьбу в Ярославле
Где бродят медведи
Закроют ли роддом
«Пир на Волге» переезжает
Из-за БПЛА выбило окна
Экономика Весеннее обновление пенсии: кто получит прибавку в марте

Весеннее обновление пенсии: кто получит прибавку в марте

Повезет не всем

902
До масштабной индексации выплат пожилым гражданам осталось недолго | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUДо масштабной индексации выплат пожилым гражданам осталось недолго | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

До масштабной индексации выплат пожилым гражданам осталось недолго

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

В марте 2026 года пройдет перерасчет пенсий для отдельных категорий граждан. Повышение коснется не всех пенсионеров, а только тех, чей статус изменился в предыдущем месяце — в феврале. Подробнее о том, кому положена прибавка, рассказали в нашем материале.

Кто получит прибавку

Увеличение фиксированной выплаты ожидает две основные группы:

  1. Пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в феврале 2026 года. Для них будет удвоена фиксированная выплата.

  2. Лица, которым в феврале 2026 года впервые установили I группу инвалидности. Им произведут такой же перерасчет. 

Фиксированная выплата (ФВ) — это гарантированная государством базовая часть страховой пенсии. Ее размер для большинства пенсионеров с 1 января 2026 года составляет 9584,69 рубля после индексации на 7,6%. Соответственно, после удвоения она будет составлять 19 169,38 рубля.

Важный нюанс: растет именно фиксированная часть, а не вся сумма пенсии. Также повышение происходит только один раз. Если у вас уже установлена инвалидность I группы, то получить вторую аналогичную надбавку по достижении 80 лет не получится. 

Кроме того, пенсионерам старше 80 лет полагается дополнительная ежемесячная надбавка за уход в размере 1413,86 рубля. Помогать при этом им может любой гражданин, необязательно родственник. 

Как и когда происходит повышение

Перерасчет производится  автоматически. Прибавку можно будет увидеть уже в мартовской пенсионной выплате. Обращаться с заявлением не требуется.

Для уточнения информации по вашей конкретной ситуации рекомендуется свериться с данными в личном кабинете на портале «Госуслуги» или в отделении Социального фонда России (СФР) по месту жительства.

Четыре категории пенсионеров получили прибавку в феврале. Она касалась 80-летних юбиляров, инвалидов, а также шахтеров и членов летных экипажей. В апреле же состоится масштабная индексация. Социальные пенсии вырастут на 6,8%. На кого это повлияет, мы рассказали в отдельном материале. А как будут меняться выплаты для пожилых граждан каждый месяц, можно почитать здесь.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Индексация пенсии Инвалидность Социальный фонд Выплаты и пособия
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
JayroslavMudryi

Достижения

Первая десятка

Первая десятка

Написать 10 комментариев

Первая сотка

Первая сотка

Написать 100 комментариев

На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

Написать 500 комментариев

7 февраля, 08:50
Весеннее обнуление пенсии
Гость
7 февраля, 09:32
Ну надо же, наконец-то прибавят дожившим до 80 лет и получившим 1 группу Инвалидности.. Вот новость, так новость !
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
«Срываемся и едим»: нутрициолог о том, как не получить проблем со здоровьем после мяса на мангале
Евгения Новикова
Мнение
«Выживут сильнейшие»: владелица салона красоты — о ситуации в бьюти-индустрии
Анастасия Кулачковская
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Рекомендуем