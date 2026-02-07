Весеннее обновление пенсии: кто получит прибавку в марте

В марте 2026 года пройдет перерасчет пенсий для отдельных категорий граждан. Повышение коснется не всех пенсионеров, а только тех, чей статус изменился в предыдущем месяце — в феврале. Подробнее о том, кому положена прибавка, рассказали в нашем материале.

Кто получит прибавку

Увеличение фиксированной выплаты ожидает две основные группы:

Пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в феврале 2026 года. Для них будет удвоена фиксированная выплата. Лица, которым в феврале 2026 года впервые установили I группу инвалидности. Им произведут такой же перерасчет.

Фиксированная выплата (ФВ) — это гарантированная государством базовая часть страховой пенсии. Ее размер для большинства пенсионеров с 1 января 2026 года составляет 9584,69 рубля после индексации на 7,6%. Соответственно, после удвоения она будет составлять 19 169,38 рубля.

Важный нюанс : растет именно фиксированная часть, а не вся сумма пенсии. Также повышение происходит только один раз. Если у вас уже установлена инвалидность I группы, то получить вторую аналогичную надбавку по достижении 80 лет не получится.

Кроме того, пенсионерам старше 80 лет полагается дополнительная ежемесячная надбавка за уход в размере 1413,86 рубля. Помогать при этом им может любой гражданин, необязательно родственник.

Как и когда происходит повышение

Перерасчет производится автоматически. Прибавку можно будет увидеть уже в мартовской пенсионной выплате. Обращаться с заявлением не требуется.

Для уточнения информации по вашей конкретной ситуации рекомендуется свериться с данными в личном кабинете на портале «Госуслуги» или в отделении Социального фонда России (СФР) по месту жительства.