Цена женского счастья. Как девичье одиночество делает выручку сайтам знакомств

На рынке цифровой любви назрела тихая революция. Там, где раньше платили почти исключительно мужчины, теперь самый быстрорастущий сегмент — женщины, готовые вкладываться в поиск партнера. Причем не молодые девушки, а россиянки 35–45 лет. «Фонтанка» изучила, кто перекраивает правила флирта и как меняется поведение россиян на рынке цифровой любви.

Любовь требует инвестиций

Дейтинги фиксируют устойчивый рост интереса к платным функциям и подпискам. Пользователи всё чаще готовы оплачивать дополнительные возможности сервиса — прежде всего те, которые повышают видимость профиля и ускоряют поиск подходящих знакомств. В LovePlanet «Фонтанке» рассказали, что число активных подписчиков за последний год увеличилось примерно на 15%. В «Фотостране» количество тех, кто оплачивает те или иные продукты, за год выросло в 1,2 раза.

«Общая конверсия в подписку составляет от 2 до 6% в зависимости функционала сервиса знакомств. Например, у Twinby доля платящих, по нашим данным, составляет 6%», — рассказала руководитель направления мобильных разработок социально-развлекательной сети «Фотострана» Наталья Кукушина.

Источник: «Фонтанка.ру»

Прайс-лист на любовь

Самый дорогой премиум-пакет оказался у «Дайвинчика». Дейтинг также предлагает воспользоваться сервисом «Клич любви», который рассылает вашу анкету всем пользователям противоположного пола из вашего города. Бюджетнее всего искать любовь на «Мяте» — 275 рублей за неделю или 1970 за месяц, если за семь дней так и не екнуло.

Что примечательно, у ряда сервисов ценовая политика на стороне женщин. К примеру, на Pure базовый доступ для них бесплатный, а мужчинам нужно отдать 1999 рублей за первый год, далее — 5499 рублей. Для женщин, которые всё же хотят вложиться, есть отдельный тариф «Королева Pure» — за 1999 рублей в год. В TOP face премиум для женщин в пересчете на неделю почти в полтора раза дешевле мужского — 299 против 499 рублей.

И если раньше такой подход был объясним тем, что женщины в принципе редко платили за услуги дейтингов: первый шаг и первый чек брали на себя мужчины, то сейчас прекрасная половина человечества стала более настойчивой в поисках партнера, говорят маркетологи и менеджеры сайтов знакомств.

От оттепели к инициативе

Перемены на сложном рынке поиска любви начались в 2022-м — после мобилизации аналитики рейтингов фиксировали «женскую оттепель». На 27% выросло число «успешных переписок», когда девушка ответила на сообщение, а не отправила потенциального партнера в бан, на 16% выросло число женских лайков анкет, а в 30% случаев именно они делали первый шаг.

К 2025-му тенденция укрепилась: россиянки не только проявляют инициативу, но и финансово вкладываются в личную жизнь, хоть и потенциальную. В последние годы увеличилась доля женщин, покупающих подписки, особенно в возрастной группе 35–45 лет, рассказали «Фонтанке» в LovePlanet. Типичный портрет пользователя, который оставляет на дейтингах деньги, — это либо мужчины 25–35 лет, либо женщины 30–45 лет — вторая по численности группа, причем ее доля стабильно растет год к году.

За деньги мужчины станут симпатичнее

«Женщины больше совершают микроплатежи, а если этот платеж не только дает быстрый результат, — например, суперлайк притягивает внимание мужчин, но и раскрывает дополнительную ценность для знакомств, — то здесь женщины даже занимают лидирующее положение по покупкам», — отмечает Наталья Кукушина.

Маркетолог одного из крупных сервисов дейтинга рассказал «Фонтанке», что зачастую женщины оплачивают подписки в надежде на то, что сайт начнет предлагать премиум-пользовательницам анкеты получше.

«Если мужчины платят для скорости — чтобы не ждать взаимного лайка, то женщины чаще всего надеются, что подписка повлияет на алгоритмы. Что предлагаемые мужчины будут симпатичнее, состоятельнее, что среди них будет выше доля тех, кто ищет серьезные отношения», — отмечает он с оговоркой, что наличие подписки не влияет на выборку анкет.

В «Фотостране» на этой почве ввели платную функцию — показатель грамотности собеседника. Она особенно пользуется спросом у женщин в возрасте 30–45 лет.

Вызов зумеров: когда лайка недостаточно

Из других перемен: на дейтинги пришли зумеры, которые в скором времени могут сильно изменить политику сервисов. Аналитики отмечают, что молодые девушки куда более требовательны даже к тем, с кем планируют просто пообщаться. Лайка или сообщения недостаточно для того, чтобы завязать знакомство, анкеты мужчин тщательно анализируются на предмет «ред флагов», а настойчивость расценивается как нарушение личных границ, рассказали в «Фотостране»: «Они ищут в дейтинге не любовь всей жизни, а в первую очередь человека, с которым интересно проводить время, тех, кто близок по духу».