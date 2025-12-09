Запасаемся уже сейчас? Как подорожают самые популярные продукты для новогоднего стола

Даже если купить сейчас много мандаринов со скидкой, до Нового года они не долежат Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

До Нового года осталось чуть больше трех недель, и в голове начинают маячить вопросы: куда поехать и что поставить на праздничный стол? А вместе с ними другой: сколько же на всё это придется потратить и можно ли на чем-то сэкономить?

Наши коллеги из MSK1.RU узнали, во сколько обойдется классическая «новогодняя» корзина, сколько стоят популярные продукты для праздничного стола, и сравнили эти цифры с прошлогодними. А еще спросили у экспертов, как и на чем можно сэкономить, не отказывая себе в гастрономических радостях в главную ночь года.

«Мандарины, наоборот, подешевели»

Большинство россиян по традиции включают в новогодние покупки мандарины , апельсины , селедку , красную икру , шоколадные конфеты и шампанское . Сервис мониторинга цен «Ценозавр» проанализировал стоимость этих продуктов в торговых сетях без учета скидок и акций.

С ноября 2024 года цены на большую часть этого набора заметно выросли. Так, килограмм селедки теперь в среднем стоит 511,7 рубля, что на 13% дороже. Бутылка шампанского объемом 0,75 литра, включая импортное и российское, подорожала на 14,4% — до 1342,1 рубля.

Шоколадные конфеты показывают самый резкий рост: за килограмм теперь просят 879,5 рубля, что на 20,2% больше, чем в ноябре. При этом красная икра — единственный продукт в списке, который немного подешевел: баночка весом 95 граммов теперь стоит 1021,4 рубля, что на 1,5% меньше прошлого года.

«За год мандарины, наоборот, подешевели, а не подорожали. Сейчас средняя стоимость в торговых точках — 239,3 рубля за килограмм. Снижение цены — 5,5%», — рассказали MSK1.RU в сервисе «Ценозавр».

По данным Росстата, филе сельди в декабре прошлого года стоило в среднем 626 рублей, а сейчас цена поднялась до 672 рублей. Красная икра в конце 2024-го — 9240 рублей за килограмм, а теперь ее можно купить за 9346 рублей.

Шампанское плавно дорожало. В пик спроса в 2024-м за бутылку отечественного в среднем отдавали 518 рублей, а в октябре 2025-го, когда до праздника оставалось еще два месяца, — уже 566 рублей. Конфеты шоколадные стоили накануне Нового года 954 рубля за килограмм, а теперь подорожали до 1038 рублей. И только апельсины подешевели — с 200 рублей до 183 рублей за килограмм.

Вопреки ожиданиям, в январе 2025-го, когда последние салаты были доедены и все вернулись к работе, цены на большинство продуктов из новогоднего набора не только не упали, но и остались высокими. Сельдь стоила на 2,3% больше декабрьской цены, красная икра — на 3% дороже. Стоимость шампанского прибавила 1,8%, а шоколадных конфет — на 0,8%.

Правда, апельсины, напротив, стали еще доступнее и стоили 184 рубля, что на 8% дешевле, чем перед новогодними праздниками.

Как могут подорожать продукты к Новому году

Получается, что даже после продолжительных застолий цены на продукты продолжили медленно расти в течение всего 2025 года. Не станет исключением и декабрь.

«Рост может составлять от 5 до 15%, а отдельные товары могут подорожать и на 30%. Это вызвано резко возросшим спросом и общей атмосферой ажиотажа в предпраздничные дни, — считает юрист-экономист Юрий Капштык. — У розничных сетей есть удобная отговорка: „производитель поднял цены“, проверить которую быстро чаще всего невозможно или просто не хочется».

На рост цен влияют сезонный и часто ажиотажный спрос, логистика, закупки торговых сетей и общая продовольственная инфляция.

«В 2025 году она уже превышала 8–9%, а в начале 2026-го ожидается сохранение роста на уровне 5–6%. Это означает, что наступающие праздники вновь поднимут стоимость ключевых товаров», — подчеркивает маркетолог, кандидат наук, преподаватель СПбГИК Надежда Александрова.

Динамика цен на рынке складывается из двух ключевых факторов: сезонного ажиотажа перед праздниками и общего роста затрат на производство и логистику, что и объясняет неравномерный рост по разным товарным категориям, объясняет маркетолог Юлия Игнатенко.

Сельдь

Этот товар ожидает наиболее заметный рост — до 10%. Несмотря на хорошие уловы, на цену влияет высокий экспортный спрос, который сокращает предложение на внутреннем рынке.

Мандарины

Старт сезона ознаменовался ценами примерно на 25% ниже, чем годом ранее. Это создает хорошую базу для покупателей: даже с традиционным декабрьским подорожанием общий уровень может остаться комфортным.

Красная икра

Вероятен умеренный сезонный рост в пределах 5%. При этом цены на некоторые виды икры (например, горбуши) уже сейчас ниже прошлогодних, поэтому ее выгодно покупать заранее.

Шампанское и игристые вина

Существенного скачка цен не предвидится. Основное удорожание производители и ретейл заложили ранее, в течение года, а в пик предновогодних продаж акцент смещается на объемы, часто сопровождаемые промоакциями.

Шоколад и конфеты

Снижение мировых цен на какао-бобы начинает сдерживать рост цен на продукцию из шоколада, поэтому резкого подорожания сладкого подарка, которое выходит за рамки обычной инфляции, скорее всего, не произойдет.

«С точки зрения экономии, наиболее оправдана заблаговременная покупка красной икры. Это товар с длительным сроком хранения, чьи текущие цены привлекательны, а прогнозируемый рост хоть и невелик, но позволит сэкономить и избежать ажиотажа в последние дни декабря, — считает Юлия Игнатенко. — Запасаться скоропортящейся сельдью ради 10% нецелесообразно. Мандарины, шампанское и шоколадные наборы разумнее покупать в обычном режиме».

Впрочем, вряд ли грядущее повышение цен остановит россиян. Большинство ближе к празднику пойдет с тележками в гипермаркеты — покупать продукты к новогоднему столу. Исключением станут только те, кто улетает на каникулы.

«Новый год и предновогодняя суета — это когда люди бегут в магазины, хватают всё подряд и даже не смотрят на цены, — объясняет MSK1.RU кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве России Рута Абрамова. — На этом продавцы выигрывают: ставят цены выше обычного, а человек уже не считает, за сколько купил. У него в голове праздник, гирлянды, елка. Покупатель уже не думает о деньгах, ему важно расслабиться после тяжелого года».

На чем можно сэкономить

Самые предусмотрительные уже изучили ценники в магазинах и строго предупредили домашних: «Это на Новый год!» Закупать впрок стоит продукты, которые могут долго храниться: масло, сыр, замороженное мясо, консервы, алкоголь, чай и кофе. Их можно купить в начале декабря по более низким ценам. Замороженные морепродукты и рыбу также стоит приобрести заранее.

«Мандарины в декабре дорожают на пике спроса, но к концу месяца цены могут стабилизироваться благодаря поставкам из новых регионов, — подсказывает читателям MSK1.RU эксперт по финансам Евгения Поповская. — Шампанское и игристые вина дорожают на 10–15% перед Новым годом, а в январе возвращаются к обычному уровню, особенно российские марки».

Свежие овощи, фрукты, зелень, молочную продукцию и готовые салаты лучше покупать непосредственно перед праздником — риск испортить товар перевесит экономию. Кроме того, некоторые магазины снижают цены на продукты 29–31 декабря. Макароны и крупы могут подешеветь прямо перед новогодними праздниками.

