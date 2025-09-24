«Упаковка стоит как половина самого продукта»: чего ждать от цен на молоко осенью и зимой

Прогнозы экспертов сходятся в одном: нужно готовиться к постепенному, но неизбежному росту Источник: Максим Серков / NGS42.RU, Михаил Контуев / MSK1.RU

Почему житель Владивостока платит за литр молока почти в два раза больше, чем житель Казани? И как в одной стране бутылка одного и того же продукта первой необходимости может стоить и 77 и 140 рублей? Разброс цен на молоко в России бьет все рекорды, и дело тут не только в жадности ретейлеров. За цифрами скрывается сложная формула из логистики, климата, государственных дотаций и ценовых войн сетей.

Журналисты MSK1.RU изучили мнения экспертов, чтобы понять, кто виноват в этом ценовом неравенстве и чего ждать россиянам от осени и Нового года — традиционного сезона подорожаний.

Россия молочная — страна контрастов

Данные по стране наглядно демонстрируют, что единой цены на молоко в России не существует. Фактически мы видим несколько разных рынков в границах одного государства.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Дальневосточный федеральный округ уверенно лидирует по стоимости, где средняя цена за литр достигает 131,63 рубля. Покупать молоко здесь — настоящее испытание для кошелька.

Неожиданно высокие цены показывают и регионы Северо-Кавказского федерального округа — 110,1 рубля, что опровергает утверждение о том, что все южные регионы автоматически отличаются дешевизной продуктов.

Регионом с самой доступной стоимостью молока стал Приволжский федеральный округ — 86,91 рубля за литр. Именно здесь расположены крупные агропромышленные центры, что и формирует низкую конечную стоимость.

Золотая середина — в Уральском, Южном, Центральном, Северо-Западном и Сибирском федеральных округах. Здесь средние цены на молоко незначительно отличаются от общероссийского показателя — 96,22 рубля за литр. Так, в УрФО средняя стоимость этого товара первой необходимости — 94,48 рубля, в ЮФО — 94,72, в ЦФО — 95,52, в СЗФО — 96,47, а в СФО — 98,75 рубля.

По последним данным Росстата, самая высокая цена на молоко в РФ зафиксирована в городе Шагонаре Республики Тыва — 172,52 рубля за литр , а самая низкая — в городе Касимов Рязанской области: 58,76 рубля . Разница — почти в три раза.

Откуда такие цены

В целом цена на продукты в магазинах складывается из нескольких составляющих, которые закладываются в стоимость для нас, покупателей:

непосредственно стоимость закупки продукции. Тут цена почти у всех одинакова, но производители дают скидки за объем: чем больше покупает конкретный магазин, тем ниже для него цена;

логистика — стоимость доставки от производителя до магазина. Тут всё просто: чем дальше везти, тем дороже для покупателя;

заработная плата в регионе. Чем она выше, тем больше затраты и цена продукции;

арендная плата. Зависит от расположения: помещение в центре дороже, чем на окраине, а в развитых регионах дороже, чем там, где меньше денег.

«На некоторые продукты разница доходит до 20–30%. При этом чистый доход предпринимателя с этих магазинов одинаковый. В одном он продает на 20–30% дороже, но из-за повышенных затрат зарабатывает столько же, — рассказал MSK1.RU основатель компании „М-Инвест“ и проекта „Кедры России“ Василий Маньжов. — И если взять нашу огромную страну, то довезти товар из Москвы до Хабаровска — это примерно неделя пути и огромные затраты. Частично исправить это может только развитие производств по всей стране».

Почему такая разница

Эксперты называют девять ключевых причин для столь существенной разницы в стоимости молока по разным регионам России. Во-первых, это объемы производства молока и молочной продукции.

Единственный реальный способ хоть как-то сэкономить — искать товары со скидками Источник: Максим Серков / NGS42.RU

«В Дагестане, судя по информации из открытых источников, производителей в 14 раз больше, чем в Хабаровском крае. Соответственно, южный регион может самостоятельно обеспечить локальный спрос в отличие от Дальнего Востока», — рассказал MSK1.RU маркетолог, основатель агентства Redbee Дмитрий «Горди» Бычков.

Вторая причина — cебестоимость производства . Летом традиционно надои выше и предложения молока больше, что сдерживает цены. К осени и особенно к зиме себестоимость растет, увеличиваются затраты на корма для коров, переработку и хранение продукта. Это приводит к постепенному росту цен.

«Упаковка стоит как половина молока, — говорит MSK1.RU кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Рута Абрамова. — Молоко в обычном пакете стоит дешевле. Герметичная упаковка спасает от солнца и температурных воздействий, но сама по себе дорогостоящая. Это дает увеличение себестоимости, однако от него никуда не деться».

В-третьих, логистические издержки тоже закладываются в конечную стоимость продукта и ложится на плечи потребителя.

«Чем дальше тот или иной регион находится от крупных молочных хозяйств и перерабатывающих заводов, тем выше транспортные издержки. Именно поэтому Дальний Восток традиционно отличается самыми высокими ценами: доставка удорожает конечный продукт», — сказала MSK1.RU маркетолог Надежда Александрова.

Еще один немаловажный фактор, который определяет, за сколько мы покупаем молоко, — ценовая политика самих сетей. Разница между самым дорогим и самым дешевым предложением составляет колоссальные 63 рубля: в «Реми» — 140,2 рубля за литр, а в «Светофоре» — 77,1 рубля.

« „ Светофор “ работает в низком ценовом сегменте за счет оптимизации ассортимента и минимальной наценки, тогда как „Реми“ ориентирован на средний класс и держит более высокую маржу», — объяснила MSK1.RU маркетолог Людмила Калинина.

Инфляция и доходы населения также регулируют то, сколько стоит молоко в вашем регионе и даже ближайшем магазине.

«В условиях роста цен люди начинают экономить и чаще выбирают дискаунтеры. Это вынуждает производителей и ретейл либо снижать маржу, либо компенсировать издержки ростом цен в премиальных сегментах», — добавляет Надежда Александрова.

Также цену молока может определять и уровень конкуренции в торговле.

«В регионах с большим количеством сетевых дискаунтеров цены ниже. В то же время в удаленных регионах, где меньше сетей и сильнее монополизация рынка, цена растет», — рассказала Надежда Александрова.

Молоко относится к категории товаров первой необходимости, поэтому в регулирование цен вмешивается государство. По словам экономистов, в ряде российских регионов работают программы поддержки сельхозпроизводителей , что также влияет на конечную стоимость продукции.

На цену молока влияют и макроэкономические факторы — курс доллара и ключевая ставка Центробанка . Высокая ставка делает дороже кредиты для агропромышленного комплекса. Фермеры осторожнее берут займы на модернизацию, а это снижает эффективность производства и косвенно подталкивает цены вверх.

«Хотя молоко является продуктом внутреннего производства, значительная часть оборудования, кормовых добавок и упаковки завозится из-за рубежа. Соответственно, ослабление рубля повышает себестоимость производства и логистики», — добавляет Надежда Александрова.

Сколько стоит молоко в России

Помимо разницы в регионах страны, в 2025 году пастеризованное молоко для россиян постепенно, но верно дорожало. Год начался с отметки в 90 рублей 35 копеек, а к июню цена доползла до годового максимума в 96,15 рубля.

Данные Росстата рисуют картину уверенного роста, ненадолго прерванного летним затишьем Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Казалось, рост бесконечен, но лето внесло свои коррективы — к августу молоко неожиданно подешевело: в среднем стоимость снизилась почти на 25 копеек. Правда, этой передышки хватило ненадолго — уже к началу осени, 8 сентября, продукт снова обновил ценник, приблизившись к 96,5 рубля.

Что будет дальше с ценами на молоко

Главный вопрос, который волнует всех россиян прямо сейчас: что будет с ценой дальше? Эксперты единодушны: дешеветь не будет.

«Осенью цены на молоко, как и на большинство продуктов первой необходимости, традиционно идут вверх, обычно на 3–7% к октябрю–ноябрю. Перед Новым годом возможен дополнительный краткосрочный рост, обусловленный повышенным спросом и сезонным удорожанием логистики», — предполагает в разговоре с MSK1.RU маркетолог, основатель агентства Redbee Дмитрий Бычков.

Эти цифры конкретизируют маркетологи.

«К концу года средняя цена молока по России может выйти на уровень 85–90 рублей за литр. В регионах Дальнего Востока и Севера цены останутся выше 130–140 рублей, в южных регионах будут ближе к 75–80 рублям», — считает Надежда Александрова.

С другой стороны, скачок цен на обычное молоко не будет стремительным.

«Из-за роста инфляции сотрудникам увеличивают заработную плату, растут цены на корма, стоимость логистики, — уверена Рута Абрамова. — Поэтому молоко будет дорожать, но скачок будет не слишком большой, ведь это продукт первого потребления. А вот на безлактозное молоко могут цены повышаться сильнее».

О том, что рост цен на молоко продолжится и в следующем году, заявляет маркетолог-стратег и аналитик Михаил Каржин.

«По данным „Союзмолока“, в 2026 году средняя цена на сырое молоко (без НДС) составит 48–50 руб/кг, что означает прирост на 9,1%, — сказал эксперт MSK1.RU. — Однако ассортимент десертной группы — творожки, йогурты, сырки и аналогичные продукты — будет подвержен более заметному росту цен и может дорожать быстрее остальных категорий молочной продукции».

А вы часто покупаете молоко? Каждый день Несколько раз в неделю Очень редко Вообще не покупаю