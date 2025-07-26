«Алкоголь должен стоить дорого»: что будет с ценами на спиртное в России — разбор

Разбираемся с экспертами, почему выросли цены на водку Источник: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

Россияне столкнулись с очередным повышением цен. На этот раз речь идет о крепком алкоголе. По данным сервиса мониторинга цен «Ценозавр», с начала 2025 года водка, коньяк и ром подорожали более чем на 12% и почти на 5% — виски.

«Подорожание крепкого алкоголя связано с ростом акцизов, увеличением минимальных розничных цен и снижением спроса, что объясняется изменением предпочтений молодежи, которая отвергает крепкие напитки», — уточнили аналитики сервиса MSK1.RU.

Для анализа изменения цен были отобраны различные виды крепкого алкоголя разных производителей Источник: Мария Романова / MSK1.RU

Аналитики уточняют, что брали средние цены в федеральных и региональных сетях, где торгуют алкоголем, выпущенным на заводах. Об аналогичной тенденции говорят и дистилляторы.

«Рост цен на крепкий алкоголь происходит из-за инфляции и политики государства по снижению потребления алкоголя. Цены будут расти и дальше. Причем независимо от инфляции. Отрасль производства крепкого алкоголя в России регулируется государством всё жестче и жестче. Цены на импортный крепкий алкоголь зависят от сложностей поступления его на российский рынок и от общих тенденций к росту цен во всем мире. Например, цены и спрос на односолодовый виски растут во всем мире последние 10 лет», — рассказал MSK1.RU российский винокур, пожелавший остаться анонимным.

Эксперт уточнил, что затраты на производство ректификата и дистиллята разные. Производство дистиллята дороже и более трудоемкое.

Ректификованный спирт (спирт-ректификат) — это этиловый спирт, очищенный от примесей и добавок с помощью разделения жидких смесей на практически чистые компоненты или фракции. В обороте питьевых ректификованных спиртов выделяют такие сорта, как «Люкс» или «Альфа». Дистиллят сохраняет часть примесей и вкусоароматических веществ (например, в виски, коньяке, роме, кальвадосе), а ректификат почти полностью их лишен.

Кто зарабатывает на продаже водки?

В России минимальные цены на алкоголь впервые ввели в 1996 году, но по факту система тогда не сработала. Из-за долгих согласований цены не менялись, и установленный минимум — 31 рубль за пол-литровую бутылку — быстро устарел. К вопросу вернулись только в 2010-м, закрепив минимальную стоимость водки на уровне 89 рублей. С тех пор цену пересматривают каждый год.

Официально минимальную цену на водку в России вводят по нескольким причинам, связанным с экономикой, здоровьем населения и борьбой с контрафактом Источник: Полина Авдошина / MSK1.RU

За эти годы минимальная цена водки в России выросла почти в 4 раза, но основную прибыль от продаж получает не производитель, а государство. Если производитель зарабатывает всего 5–10% с бутылки, то больше половины ее стоимости уходит на акцизы и налоги. Как же формируется цена главного русского напитка? Оказывается, сам спирт занимает лишь 6–10% от конечной цены, а главным «ценовым драйвером» выступают акцизы.

«Основные производственные компоненты, заложенные в цены на водку, — спирт, вода, стоимость бутылки, этикетки, коробки и прочие затраты: стрейч-пленки, палеты и иные упаковочные материалы. Но ключевой фактор, влияющий на стоимость водки, — это, конечно, акциз», — объяснил РБК председатель совета директоров «АГК», конечного бенефициара Калужского ликеро-водочного завода «Кристалл», Павел Победкин.

Эксперт Strategy Partners Артем Суворов подтвердил: в бутылке за 300–400 рублей акциз съедает 30–40% стоимости, тогда как спирт — всего около 10%.

«В идеале алкоголь и должен стоить дорого, особенно крепкий, чтобы люди не гибли попусту. Но сейчас это работает еще и потому, что экономика России переживает не лучшие времена: цены растут, доходы падают и так далее», — сообщил MSK1.RU финансовый аналитик и доцент РАНХиГС Николай Кульбака.

Цены на алкоголь подняли, чтобы государство в принципе больше заработало денег. Николай Кульбака экономист

Несмотря на растущие цены, производство водки в 2024 году выросло до 83 миллионов декалитров. Лидером стал «Татспиртпром» (плюс 8%), второе место заняла Novabev Group (минус 3%), а бронза досталась Алкогольной сибирской группе с впечатляющим ростом на 14%.

ВОЗ фиксирует резкое падение потребления алкоголя в России: за 13 лет страна опустилась с 4-го на 16-е место в мировом рейтинге Источник: Елена Вахрушева / 76.RU

А вы водку по какой цене покупаете? Ровно за 349 рублей До 500 рублей От 500 до 700 рублей Выше 700 рублей Предпочитаю другой алкоголь Я вообще не пью

Как отличить настоящую водку от подделки?

Водка — напиток, который должен быть кристально чистым не только на вкус, но и по происхождению. Однако иногда и на полках магазинов всё чаще встречается контрафакт: от дешевых подделок известных брендов до опасных суррогатов, которые могут нанести серьезный вред здоровью.

Как не ошибиться при выборе? На что обратить внимание, чтобы вместо качественного продукта не купить сомнительную жидкость сомнительного происхождения? Разберем ключевые признаки настоящей водки — от проверки акцизной марки до простых «домашних» тестов. Эти правила помогут вам выбрать безопасный напиток и избежать неприятных последствий.

Слишком дешево? Подозрительно! Знакомая марка по низкой цене или незнакомая — повод насторожиться.

Прозрачность. Настоящая водка без мути и осадка.

Крышка. Должна сидеть плотно, не протекать и не прокручиваться.

Горит синим. Капля водки в ложке должна гореть ровным пламенем без копоти, с чистым спиртовым запахом. Если пахнет плохо — много сивушных масел.

Акцизная марка. Должна быть: С четким штрихкодом. На самоклеящейся бумаге с фольгой. С голографией (герб РФ и надпись «РФ»). С розовой защитной нитью. С номером из трех цифр.

Этикетка. Краски четкие, шрифт не мутный, оклейка ровная. Данные на этикетке и марке должны совпадать.

Бутылка. Подделывать сложно, если стекло цветное (например, голубое). Крашеное в массе стекло дорогое, а переплавленное (например, из зеленых бутылок) даст грязный оттенок.

Проверка онлайн. Код акцизной марки можно проверить на сайте производителя. В будущем, возможно, бутылки будут делать это сами.

Великие мифы о водке, в которые все почему-то верят

Водка — часть русской культуры, но вокруг нее много вымысла. Авторы сетевого издания Maxim рассказали, где правда, а где миф.

«Настоящая водка не замерзает» — враньё. Замерзает, как и любая жидкость, просто при очень низких температурах (ниже −25 °C).

«Россия пьет больше всех водки» — нет. По общему потреблению алкоголя мы далеко не в лидерах. Водку сейчас активно пьют и в других странах, особенно в коктейлях.

«Водка лечит радикулит» — компресс может немного улучшить кровообращение, но современные мази работают лучше.

«Водка снимает отек легких» — врачи используют пары спирта, чтобы убрать пену в дыхательных путях. Выпить стакан — бесполезно и опасно.

«Ложка водки перед едой лечит язву» — ничем не подтверждено. Водка раздражает желудок, а не заживляет его.

«Русская водка — самая лучшая» — на международных конкурсах побеждают водки из Исландии, Шотландии и Польши. Наша редко в топе.

«Водкой можно продезинфицировать» — только 70%-ный спирт эффективен. Водка (40%) убивает лишь часть бактерий.

«Водка гипоаллергенна» — нет. В ней могут быть следы злаков (рожь, пшеница), вызывающие аллергию.

«Водка спасает от радиации» — полный бред. Алкоголь не защищает от облучения, а наоборот, мешает выводу токсинов.

«Водка — самый чистый и полезный алкоголь» — чистый, да, но от этого и более вредный. Этанол в ней быстро всасывается, а в других напитках (из-за примесей) опьянение мягче.

Вывод: водка — не панацея, не лекарство и не лучший алкоголь в мире. Пейте осознанно.