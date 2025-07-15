Что грозит российской экономике из-за новых санкций Трампа: варианты

Если страны не придут к соглашению, Трамп намерен ввести стопроцентные санкции в отношении РФ Источник: Andrew Harnik / AP Photo

Президент США Дональд Трамп заявил о жестких санкциях и пошлинах в отношении РФ из-за недовольства переговорным процессом между Россией и Украиной. Разбираемся, как эта мера отразится на российской экономике.

Президент США в своем заявлении накануне дал России и Украине 50 дней на решение конфликта. После этого американский лидер пригрозил стопроцентными санкциями, которые планирует ввести, если страны все-таки не придут к мирному соглашению.

«Вторичные пошлины, на которые возлагает надежды Трамп, окажут определенное давление на российскую экономику, в первую очередь на экспортно-ориентированные отрасли. Но учитывая уже существующие санкции и тот факт, что российская экономика адаптировалась к санкционному давлению, ожидаемый эффект вряд ли порадует американскую администрацию», — отметила доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Давыдова в разговоре с РИА Новости.

У России есть основные торговые партнеры. Китай, Турция, Индия, страны БРИКС, которые уже стараются снизить зависимость своей экономики от США из-за новой тарифной политики Трампа и перенаправить торговые потоки в другие страны.

Еще введение вторичных санкций США в отношении РФ приведет к ускорению программ импортозамещения и развитию внутреннего производства. При этом самим Штатам, по мнению Давыдовой, «обойтись без дешевой российской нефти, которая является важным фактором снижения издержек производства, вряд ли получится».

«Это для него (Трампа. — Прим. ред.) мир Украины и России просто сделка, а для нас — это наши геополитические интересы и будущее страны-соседа. Наш президент сразу же и открыто заявил о наших целях и интересах, и здесь, как говорится: „Дружба дружбой, а табачок врозь“», — подчеркнула эксперт.

Американский геополитический аналитик Скотт Риттер на своем YouTube-канале заявил, что Трампом руководит исключительно обида и чувство унижения. Американский лидер ранее заявил, что мог заключить сделку с президентом РФ Владимиром Путиным «примерно четыре раза», но отказался отвечать на вопрос о том, как далеко готов зайти в случае продолжения эскалации.

Еще на прошлой неделе американский лидер сообщил о возобновлении поставок оружия на Украину, которые были ранее приостановлены. Анализируя недавние заявления Трампа, Риттер считает, что у администрации Белого дома нет никакой стратегии или вменяемого плана. По его словам, никто даже примерно не понимает, как система будет работать.

«17 комплексов Patriot, а кто будет ими управлять? У Украины нет столько специалистов. Кроме того, неизвестно, какие установки они получат, это могут быть устаревшие комплексы, они ничего не сделают российским ракетам. <…> Сейчас происходит политическое прикрытие человека из Белого дома, который унижен и оскорблен тем, что Путин не признал авторитет и не стал выполнять все его прихоти», — сказал он.

Европа тоже не стала скрывать разочарования заявлением Трампа. Особенно сильно там сетуют на санкции, которые американский лидер собирается принять. Издание Spiegel уверено, что прямые тарифы не слишком повлияли бы на российскую экономику.

«В 2023 году Россия экспортировала в США товаров на общую сумму менее пяти миллиардов долларов. В 2024 году их стало еще меньше», — заключило издание.

По информации аналитика «Эйлер» Барри Эрлиха, таможенные поступления в федеральный бюджет США после вступления в силу всех пошлин на импорт могут вырасти почти в восемь раз и достигнуть порядка 600 миллиардов долларов в год.

За первые девять месяцев 2025 года таможенные сборы достигли рекордных 108 миллиардов долларов. За весь 2024 год они составляли 77 миллиардов долларов.