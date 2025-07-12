Для экономики опаснее не инфляция, а крепкий рубль. Как на бизнесе и на всех нас скажется снижение ключевой ставки

Сильный рубль не нужен — парадокс российской экономики Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) ожидает от Центробанка в июле резкого снижения ключевой ставки с 20% до 18%. Глава РСПП Александр Шохин заявил, что снижение ставки по одному процентному пункту не имеет смысла и предложил ЦБ «рискнуть» для стимулирования деловой активности.

Ведь к запредельно высоким ставкам прибавляется плохая конъюнктура на сырьевых рынках и крепкий рубль — всё это вместе негативно и влияет на российскую экономику. Также существуют структурные факторы замедления, связанные с ограниченностью свободных трудовых ресурсов, говорит первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин. По его оценкам, если всё останется, как прежде, то экономический рост по итогам всего 2025 года не превысит 1,5%.

Все опрошенные MSK1.RU эксперты сходятся во мнении: ставку нужно снижать как можно быстрее, дав наконец-то свободно вздохнуть российской экономике.

«Ставки по кредитам пойдут вниз, но не быстро»

— Снижение ключевой ставки с 20 до 18% — сценарий, который рынок давно ждал, — говорит инвестиционный советник Юлия Кузнецова. — Ставка 20% убивает спрос на инвестиционные кредиты и бизнес-расширение, особенно в промышленности и девелопменте. Многие предприятия фактически живут в режиме выживания, не развития. В этих условиях мягкая поэтапность вряд ли работает — экономика нуждается в более ощутимом импульсе.

— Ну а что это будет значить для граждан?

— Во-первых, постепенно начнет снижаться стоимость кредитов. Правда, с задержкой. Банки реагируют на ставку Центробанка не мгновенно, и сначала снижение затронет краткосрочные займы и только потом — ипотеку.

Во-вторых, это повлияет на доходность вкладов: ставки по депозитам тоже пойдут вниз. Следовательно, сбережения, лежащие «под процент», начнут терять привлекательность, и россияне будут искать альтернативу — недвижимость, фондовый рынок, золото.

Но важно понимать, что ставка — лишь инструмент. Если инфляционные ожидания у населения и бизнеса остаются высокими, ни 18%, ни 17% не помогут экономике оживиться быстро. Поэтому всё будет зависеть от того, как Центробанк выстроит баланс между инфляционным давлением и необходимостью роста.

«Какой бы ни была ставка, цены всё равно растут»

— Конечно, снижение ставки должно положительно сказаться на экономике и уж тем более на гражданах, — размышляет профессор РЭУ им. Плеханова Юрий Ляндау. — Снижение ставки должно стимулировать экономический рост и ее надо снижать и дальше. Конечно, снижение до 18% — это не очень существенный результат, но хоть что-то. Это доступность денег для населения и бизнеса. Начинают снижаться проценты по кредитам, заемные средства становятся более доступными, деньги с депозитов начнут вкладываться в экономику. Хотя те же кредиты реально доступными станут, когда ставка будет в районе 10%.

— Разве всё это не вызовет новый инфляционный всплеск?

— Центральный банк нам рассказывает, что они с помощью ставки усиленно борются с инфляцией. Такое ощущение, что других способов борьбы просто не существует в природе. Для борьбы с инфляцией нужны гибкие настройки экономических процессов. Это и регулирование тарифов, наценок торговых сетей на необходимые для нормальной жизни продукты. И без этого не обойтись, иначе ключевая ставка низкая — цены растут, ключевая ставка высокая — цены всё равно растут. Но нам рассказывают, что якобы цены росли бы еще больше. А результат мы видим, нам его Министерство финансов официально сообщило: экономический рост планируется только на уровне 1,5%, а должен был хотя бы на уровне 2,7%.

«Способствует ослаблению рубля»

— Ожидается, что снижение ставок по депозитам последует вслед за уменьшением ключевой ставки. В результате средняя ставка по вкладам может опуститься до 16–17%. Однако, вероятно, что ставки в двузначном диапазоне сохранятся как минимум до 2026–2027 годов, что, кстати, делает депозиты по-прежнему привлекательным инструментом для консервативных инвесторов, — говорит Илья Васильков, руководитель продукта «Вклады» в финансовом маркетплейсе «Сравни».

— Заметьте, если ранее при принятии решения по ставке Центробанк ориентировался главным образом на уровень инфляции, то сейчас решение принимается с оглядкой на чересчур крепкий рубль. Ведь бюджет недополучает планируемого от экспорта энергоресурсов дохода, — рассуждает член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин. — Небольшое снижение ключевой ставки на 1–1,5 пункта способствует ослаблению рубля для повышения наполняемости казны.

— Но, согласитесь, для граждан небольшое снижение ставок по кредитам никак подстегнет спрос на автомобили или рыночную ипотеку.

— Тут важно другое: снижение ставки — это сигнал для банков, компаний и граждан о грядущих изменениях. Резкие движения вроде снижения ключевой ставки до 10% и ниже скорее принесли бы вред. Банкам из-за резко возросшего отложенного спроса пришлось бы срочно искать денежные резервы, привлечь которые можно было бы только ультракороткими деньгами. При этом новых резких поступлений не ожидается: всё, что можно было переложить на счет из других источников, уже на счетах банков. А от погашения текущих обязательств по вкладам кредитные организации при этом никто не освобождает. А большинство завершенных договоров клиенты, скорее всего, не пролонгировали бы ввиду других, более доходных инструментов.

В резервах банков образовалась бы дыра, а стоимость фондирования, несмотря на низкий «ключ», резко бы возросла в моменте. Это большая нагрузка на систему. Так что постепенное снижение ставки позволяет нивелировать риски.

— Как думаете, какой будет ключевая ставка к концу года?

— Ситуация, которую мы видим, соответствует общему курсу Центробанка о снижении ключевой ставки до 16% к концу года.