НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+28°C

Сейчас в Ярославле
Погода+28°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +29

4 м/c,

вос.

 757мм 66%
Подробнее
2 Пробки
USD 77,89
EUR 91,12
Надвигается гроза
Отзыв о русском юге
Афиша на выходные
Отзыв на новый «Метеор»
Обзор парка Тысячелетия
Почему нельзя купаться в пруду
Смертельная авария на трассе: видео
Стройка у ТЦ
Очереди в аквапарк
Новые теплоходы по Волге
Экономика Кризис-2025 Для экономики опаснее не инфляция, а крепкий рубль. Как на бизнесе и на всех нас скажется снижение ключевой ставки

Для экономики опаснее не инфляция, а крепкий рубль. Как на бизнесе и на всех нас скажется снижение ключевой ставки

Этого события давно жду все участники рынка

281
5 комментариев
Сильный рубль не нужен&nbsp;— парадокс российской экономики | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUСильный рубль не нужен&nbsp;— парадокс российской экономики | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Сильный рубль не нужен — парадокс российской экономики

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) ожидает от Центробанка в июле резкого снижения ключевой ставки с 20% до 18%. Глава РСПП Александр Шохин заявил, что снижение ставки по одному процентному пункту не имеет смысла и предложил ЦБ «рискнуть» для стимулирования деловой активности.

Ведь к запредельно высоким ставкам прибавляется плохая конъюнктура на сырьевых рынках и крепкий рубль — всё это вместе негативно и влияет на российскую экономику. Также существуют структурные факторы замедления, связанные с ограниченностью свободных трудовых ресурсов, говорит первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин. По его оценкам, если всё останется, как прежде, то экономический рост по итогам всего 2025 года не превысит 1,5%.

Все опрошенные MSK1.RU эксперты сходятся во мнении: ставку нужно снижать как можно быстрее, дав наконец-то свободно вздохнуть российской экономике.

«Ставки по кредитам пойдут вниз, но не быстро»

— Снижение ключевой ставки с 20 до 18% — сценарий, который рынок давно ждал, — говорит инвестиционный советник Юлия Кузнецова. — Ставка 20% убивает спрос на инвестиционные кредиты и бизнес-расширение, особенно в промышленности и девелопменте. Многие предприятия фактически живут в режиме выживания, не развития. В этих условиях мягкая поэтапность вряд ли работает — экономика нуждается в более ощутимом импульсе.

 Ну а что это будет значить для граждан?

— Во-первых, постепенно начнет снижаться стоимость кредитов. Правда, с задержкой. Банки реагируют на ставку Центробанка не мгновенно, и сначала снижение затронет краткосрочные займы и только потом — ипотеку.

Во-вторых, это повлияет на доходность вкладов: ставки по депозитам тоже пойдут вниз. Следовательно, сбережения, лежащие «под процент», начнут терять привлекательность, и россияне будут искать альтернативу — недвижимость, фондовый рынок, золото.

Но важно понимать, что ставка — лишь инструмент. Если инфляционные ожидания у населения и бизнеса остаются высокими, ни 18%, ни 17% не помогут экономике оживиться быстро. Поэтому всё будет зависеть от того, как Центробанк выстроит баланс между инфляционным давлением и необходимостью роста.

«Какой бы ни была ставка, цены всё равно растут»

— Конечно, снижение ставки должно положительно сказаться на экономике и уж тем более на гражданах, — размышляет профессор РЭУ им. Плеханова Юрий Ляндау. — Снижение ставки должно стимулировать экономический рост и ее надо снижать и дальше. Конечно, снижение до 18% — это не очень существенный результат, но хоть что-то. Это доступность денег для населения и бизнеса. Начинают снижаться проценты по кредитам, заемные средства становятся более доступными, деньги с депозитов начнут вкладываться в экономику. Хотя те же кредиты реально доступными станут, когда ставка будет в районе 10%.

 Разве всё это не вызовет новый инфляционный всплеск?

— Центральный банк нам рассказывает, что они с помощью ставки усиленно борются с инфляцией. Такое ощущение, что других способов борьбы просто не существует в природе. Для борьбы с инфляцией нужны гибкие настройки экономических процессов. Это и регулирование тарифов, наценок торговых сетей на необходимые для нормальной жизни продукты. И без этого не обойтись, иначе ключевая ставка низкая — цены растут, ключевая ставка высокая — цены всё равно растут. Но нам рассказывают, что якобы цены росли бы еще больше. А результат мы видим, нам его Министерство финансов официально сообщило: экономический рост планируется только на уровне 1,5%, а должен был хотя бы на уровне 2,7%.

«Способствует ослаблению рубля»

— Ожидается, что снижение ставок по депозитам последует вслед за уменьшением ключевой ставки. В результате средняя ставка по вкладам может опуститься до 16–17%. Однако, вероятно, что ставки в двузначном диапазоне сохранятся как минимум до 2026–2027 годов, что, кстати, делает депозиты по-прежнему привлекательным инструментом для консервативных инвесторов, — говорит Илья Васильков, руководитель продукта «Вклады» в финансовом маркетплейсе «Сравни».

— Заметьте, если ранее при принятии решения по ставке Центробанк ориентировался главным образом на уровень инфляции, то сейчас решение принимается с оглядкой на чересчур крепкий рубль. Ведь бюджет недополучает планируемого от экспорта энергоресурсов дохода, — рассуждает член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин. — Небольшое снижение ключевой ставки на 1–1,5 пункта способствует ослаблению рубля для повышения наполняемости казны.

 Но, согласитесь, для граждан небольшое снижение ставок по кредитам никак подстегнет спрос на автомобили или рыночную ипотеку.

— Тут важно другое: снижение ставки — это сигнал для банков, компаний и граждан о грядущих изменениях. Резкие движения вроде снижения ключевой ставки до 10% и ниже скорее принесли бы вред. Банкам из-за резко возросшего отложенного спроса пришлось бы срочно искать денежные резервы, привлечь которые можно было бы только ультракороткими деньгами. При этом новых резких поступлений не ожидается: всё, что можно было переложить на счет из других источников, уже на счетах банков. А от погашения текущих обязательств по вкладам кредитные организации при этом никто не освобождает. А большинство завершенных договоров клиенты, скорее всего, не пролонгировали бы ввиду других, более доходных инструментов.

В резервах банков образовалась бы дыра, а стоимость фондирования, несмотря на низкий «ключ», резко бы возросла в моменте. Это большая нагрузка на систему. Так что постепенное снижение ставки позволяет нивелировать риски.

 Как думаете, какой будет ключевая ставка к концу года?

— Ситуация, которую мы видим, соответствует общему курсу Центробанка о снижении ключевой ставки до 16% к концу года.

А вы ждете снижения ключевой ставки?

Нет
Да
ПО ТЕМЕ
Дмитрий Капустин
Ключевая ставка Снижение ключевой ставки Укрепление рубля Курс рубля Депозиты Банковский вклад Укрепление экономики
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Инженер1
34 минуты
Слабый рубель выгоден экономикам стран- бензоколонок и банановых республик. Кстати, минсельхоз включил выращивание бананов в план предприятиям?
Гость
54 минуты
К чему полумеры, а давайте в дефолт!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Пока есть кредиты, нужно пахать дальше»: семья зарабатывает 300 тысяч в месяц — как расходуются деньги
София
Мнение
Каменный берег и старинный монастырь: туристка показала необычный остров в Белом море
Галина Скородумова
Мнение
В три раза дешевле Турции! Туристка рискнула испытать арабский all inclusive: что из этого вышло
Ольга Чиги
Мнение
Каким получился заключительный сезон «Игры в кальмара»: разбор со спойлерами
Кирилл Титов
Мнение
«Бесконечный городской лабиринт»: северянка провела отпуск с детьми в Ярославле — ее отзыв
Екатерина Нестеренко
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление