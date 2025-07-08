«Не может быть на уровне прожиточного минимума»: в России предложили увеличить МРОТ в три раза

Правительство РФ планирует увеличить минимальный размер оплаты труда до 35 тысяч рублей к 2030 году Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В Госдуме заявили о необходимости повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в три раза. С такой инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Совершенно очевидно, что МРОТ не может быть на уровне прожиточного минимума. По нашим расчетам, уже сейчас минимальный размер оплаты труда должен быть в три раза выше, чем он есть, — не ниже 60 тыс. рублей», — заявил Миронов ТАСС.

МРОТ — это сумма, меньше которой работодатель не может платить сотрудникам. С учетом этого показателя рассчитывают минимальный размер отпускных, больничного, в том числе по беременности и родам, а также пособия по уходу за ребенком до полутора лет и некоторые другие социальные выплаты.

В правительстве РФ сообщили о планах увеличить минимальный размер оплаты труда до 35 тысяч рублей к 2030 году в соответствии с поручением президента Владимира Путина. Подробности об этом мы писали в отдельном материале.

Депутат считает, что по сравнению с нынешними 22,4 тысячи рублей — это много, но, учитывая цены в магазинах сегодня, этого недостаточно.

С мнением Миронова согласны и наши эксперты. Алексей Климовский, руководитель отдела экономических исследований аналитического агентства «Национальный Эксперт», рассказал нашим коллегам из 72.RU, что сумма в 35 тысяч рублей вряд ли окажется существенной. По его оценкам, повышение МРОТ затронет около четырех миллионов работников бюджетной сферы и низкоквалифицированных специалистов, несколько увеличив их доходы и потребительский спрос. Это, в свою очередь, поддержит малый бизнес, но создаст риски. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.