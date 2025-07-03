Пенсионный стаж в России можно купить: кому это выгодно и как это сделать

Гражданин получает социальную пенсию, вместо страховой, если не выполнил одно из условий Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Самозанятые россияне могут делать взносы в Социальный фонд России, чтобы получать в будущем страховую пенсию по старости вместо социальной, которая в разы меньше. Подробности об этом рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

По словам эксперта, самозанятые платят налог на профессиональный доход, но не осуществляют взносы в Соцфонд России. Из-за этого к моменту выхода на пенсию у некоторых возникает риск невыполнения одного из условий назначения страховой пенсии: наличие не менее 15 лет страхового стажа и накопленный размер ИПК не менее 30.

Если одно из условий не выполняется, то гражданин получает социальную пенсию, вместо страховой. Примечательно, что социальная пенсия меньше по размеру, а также ее начинают выплачивать на пять лет позже.

Такая ситуация может возникнуть у тех граждан, кто одновременно с самозанятостью не осуществлял работу по трудовому договору. В случае, если самозанятый зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, он будет обязан вносить взносы в Социальный фонд России, что повышает вероятность получения страховой пенсии в будущем.

«Чтобы избежать негативного сценария в отношении пенсионного дохода, у самозанятых есть возможность осуществлять добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, т. е. возможна „покупка“ недостающего стажа для получения страховой пенсии», — отметила Финогенова.

Для этого нужно зарегистрироваться в качестве плательщика добровольных взносов в СФР через «Госуслуги» или лично посетить отделение СФР и подать заявление. Тогда взносы будут уплачиваться на добровольной основе, но есть требование к их минимальному размеру: не менее 59 241,6 рублей в 2025 г. (рассчитывается как 22% x МРОТ x 12 мес.). Максимальный платеж в 8 раз выше (473 932,8 рублей в год).

Если плательщик осуществил минимальный взнос, то он получит 0,975 ИПК, а при уплате максимального взноса — 7,799 ИПК, но в обоих случаях можно купить лишь один год стажа.