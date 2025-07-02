«Есть даже очереди на увольнение»: почему кредитные менеджеры бегут из банков

Многие сотрудники банков уходят в другие сферы, обычно тоже связанные с продажами Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

На фоне высокой ключевой ставки россияне массово отказались от кредитов, буквально уничтожив бонусную часть зарплат банковских менеджеров. Сотрудники банков говорят, что вместо снижения планов руководство требует «выполнять их любыми способами»: навязывать ненужные страховки, скрывать реальные проценты и даже накручивать отчетность. Почему и куда сейчас уходят сотрудники банков — в материале NGS.RU.

Ключевая ставка Банка России, которая уже довольно долго находится на рекордно высоких значениях, заморозила рынок потребительского кредитования. Люди перестали брать дорогие займы, а значит, рухнула система оплаты труда кредитных менеджеров, где 40–60% дохода составляли проценты с выданных кредитов. На поверхности остались голые оклады: в регионах они редко превышают 21–35 тысяч рублей на руки и даже в крупных банках столиц составляют до 45 тысяч рублей.

Как рассказала корреспонденту NGS.RU уже бывший кредитный менеджер одного из крупных банков Анастасия (имя изменено по просьбе героини), это была основная причина ее ухода из банка после нескольких лет работы.

«В банке был очень маленький оклад — 21 тысяча рублей на руки. В других банках тоже до 45 тысяч оклады. Они цены видели? — возмутилась девушка. — Если смотреть масштабно, никто нормально не получает в рознице, если не обманывает».

Принуждение к обману

В эпоху дорогих кредитов менеджеры банков всё больше внимания уделяют продаже других продуктов, таких как вклады и страховые решения Источник: Ирина Шарова / 72.RU

По словам Анастасии, вместо корректировки планов под новые реалии банки усилили давление на сотрудников. Основной KPI сместился на продажи страховок, особенно к вкладам, и других комиссионных продуктов. Менеджеров в регионах, рассказала она, открыто обязывают применять неэтичные схемы работы, особенно с уязвимыми группами клиентов — пенсионерами. В частности, навязывание сложных страховых продуктов на сроки до 10 лет, сокрытие реальной процентной ставки, требования перевести зарплату в банк или купить товары в «партнерских» магазинах для искусственного выполнения планов.

«Руководители заставляют бабушкам и дедушкам оформлять вклады со страховкой на очень большой срок. С кредитами то же самое: жесткое навязывание страховки, вранье про ставку, условия неадекватные», — рассказала собеседница.

Екатерина также отметила, что невозможность выполнить завышенные планы (нередко выросшие на 20–25% при падении спроса на кредиты на 40%) оборачивается финансовыми санкциями для рядовых сотрудников. Параллельно менеджеры сталкиваются с моральным давлением, негласными запретами на увольнение и формированием «очередей на увольнение». По словам девушки, вскоре после ее ухода уволились еще пять менеджеров.

«Не делаешь план по вкладам и кредитам — не получаешь зарплату, сидишь на окладе. Кто-то не в состоянии поменять работу, кого-то давят морально, у некоторых просто запрет на увольнение, есть даже очереди на увольнение. Текучка огромная, но политика неизменна: капание на мозги и гонка за несуществующими цифрами в компьютере», — возмущается девушка.

«Все ищут сотрудников»

Сейчас банки борются между собой за кредитных специалистов, пытаясь предложить более выгодные условия, чем конкуренты Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Кредитный менеджер другого крупного банка Наталья (имя изменено по просьбе героини) подтвердила, что сотрудники банков сейчас действительно переживают не лучшие времена. По ее словам, текучка кредитных специалистов очень большая, но банки стараются за них бороться.

«Специалистов по кредитам сейчас не хватает везде. Практически еженедельно приходят предложения от других банков: все ищут сотрудников и стараются предложить оклад побольше и систему мотивации попрозрачнее, но фактически везде одно и то же. Работать стало невыгодно», — отметила собеседница.

По словам Натальи, планы для сотрудников по выдаче кредитов действительно завышены, поэтому менеджеры либо получают урезанные премии, либо могут не получить их вовсе.

«Смотришь годовые отчетности банков — они все с каждым годом зарабатывают больше. Но при этом не индексируют, а даже урезают зарплаты сотрудников. При этом и объем работы становится больше», — пожаловалась девушка.

Наталья добавила, что работает кредитным менеджером уже почти пять лет, но в последнее время начала всерьез задумываться о смене рода деятельности, как это сделали уже многие ее бывшие коллеги.

Что говорят цифры

В пресс-службе hh.ru в Сибири редакции NGS.RU рассказали, что спрос на кредитных специалистов действительно вырос.

«За период январь — июнь 2025-го в Новосибирской области было открыто 490 вакансий для кредитных специалистов, и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на них вырос на 10%», — отметили представители HeadHunter.

Если смотреть на более длинные периоды, то самый высокий спрос на кредитных специалистов за последние четыре года случился в 2023 году, когда количество вакансий для них выросло сразу на 37% относительно 2022 года. В 2024 году, напротив, произошло снижение числа вакансий кредитных специалистов: на 9% по отношению к 2023 году.

«На данный момент кредитные специалисты не входят в число дефицитных: на одну вакансию для них приходится 7,4 резюме потенциальных кандидатов», — подчеркнули в сервисе по поиску работы.

Корреспондент NGS.RU попросил крупнейшие российские банки прокомментировать ситуацию. Ответ прислали только представители Сбербанка. Там, судя по всему, ситуация стабильная и проблем нет.

«Существенных изменений относительно предыдущего года не произошло. В компании регулярно проводятся активности по сохранению, укреплению команды и минимизации рисков увольнения квалифицированных специалистов. Дополнительно разработаны структурированные карьерные треки, предусматривающие возможность внутреннего перемещения между подразделениями, а также проводятся регулярные обучения для развития навыков и компетенций. Сформированная стратегия по управлению персоналом позволяет эффективно развивать команду Сбера», — ответили в банке.

В случае получения информации от других банков материал будет дополнен.