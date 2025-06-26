«Остановишься — проиграешь». Как процветал главный производитель сельхозтехники России в докризисное время и что с ним теперь

Рассказываем, как работал завод Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

В конце 2021 года это кажется далекими разговорами, но в девяностые компанию «Ростсельмаш» массово покидали сотрудники. Оставшимся зарплату выдавали металлическими дверьми. Сейчас «Ростсельмаш» выпускает более 50% отечественной аграрной техники. В его модельном ряду — самые мощные тракторы в России и универсальные комбайны. Сельхозтехнику продают в 43 страны, а зарплата на предприятии гораздо выше, чем в среднем по региону.

Это неопубликованный репортаж из жизни «Ростсельмаша» в 2021 году. Наши коллеги из 161.RU вспоминают работу абсолютного лидера российского рынка по производству зерноуборочных машин до масштабного кризиса, охватившего сельское хозяйство и следом аграрное машиностроение в России. Ремарки о современной жизни «Ростсельмаша» выделены синим .

На четырех континентах

Улетая из Ростова-на-Дону, можно купить на память модель комбайна. Для многих они — визитная карточка региона, всё равно что донские раки или цимлянские вина. Например, купил фермер комбайн в поле — модель поставит на полочку в конторе.

Ростовский аэропорт «Платов» закрыт с 24 февраля 2022-го года. Росавиация уже более трех лет продлевает запрет на полеты гражданской авиации из-за близости к зоне боевых действий .

Впрочем, флешки в виде комбайнов, мини-модели, пазлы и прочие сувениры можно купить и на самом заводе «Ростсельмаш». В холле его головного офиса висит интерактивная карта мира. На ней цветом выделены страны, куда компания экспортирует технику.

«Ростсельмаш» основали в 1929 году. Тогда на площадке работали пять цехов, где выпускали крестьянские хода, поперечные грабли, тракторные плуги и сеялки. Сегодня на «Ростсельмаше» работают более 15 тысяч сотрудников, компания выпускает машины и оборудование для сельскохозяйственных операций — от подготовки почвы до первичной переработки зерна. Компания экспортирует технику в 20 стран. «Ростсельмаш» закончил 2024 год с чистой прибылью в 6,9 миллиарда рублей. Это в 2,3 раза ниже, чем по итогам 2023-го. Общая выручка завода за 2024 год составила 78,3 миллиарда рублей, снизившись по сравнению с 2023 годом почти на 20 миллиардов рублей.

Почти всё полотно — цветное. В этом году завод вышел на рынок Франции и Финляндии.

— Наша техника работает на четырех континентах. Если я буду указывать на карту мира, не ошибусь, разве что на Северный полюс не укажу или Южный. Где есть сельхозугодия, выращивают культуры, мы либо там, либо заходим на эти рынки, — говорит специалист по персоналу «Ростсельмаша» Александр Левонюк. У него было немало зарубежных командировок: Левонюк ездил на аграрные выставки представлять сельхозмашины, расширять географию сбыта.

За последние три года «Ростсельмаш» не продал в Европу ни одного трактора и комбайна, экспорт продукции упал до 8%, сообщил специальному корреспонденту 161.RU совладелец завода Константин Бабкин в 2025 году .

— Экспортные рынки — это, конечно, приятно. Мы им большое внимание уделяем. Но рассчитывать на них не приходится. <…> В Евросоюз нас сложно пускали. Мы туда комбайны поставляли, но в 2022 году выбыли с этих рынков, и ни одного комбайна за последние три года мы туда не продали. И, соответственно, тракторов тоже, — сказал Бабкин .

Александр Левонюк проводит экскурсии для многочисленных делегаций, посещающих предприятие. Впервые Александр оказался на «Ростсельмаше» еще студентом-инженером: его направили сюда на трудовой семестр. Тогда он в три смены собирал площадку водителя комбайна «Нива». Так студент заработал первые хорошие деньги. А в 1982 году Левонюк стал сотрудником «Ростсельмаша» и получил жилье от завода.

Александр Левонюк Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

— Я конструировал комбайны. Чертил. Еще [использовали] ватман, кульман, карандашик, резинку. А сейчас у нас сквозное проектирование, всё на компьютерах. Несколько сот инженеров работает, — рассказывает он.

Тогда «Ростсельмаш» был государственным предприятием и снабжал сельхозтехникой весь Советский Союз. Но с развалом СССР пришли проблемы. Начали задерживать зарплату, из-за этого многие сотрудники уходили.

— Непростые девяностые мы пережили. Главное, что сохранили костяк коллектива, — рассуждает Левонюк. — Было непросто: и производство резко упало, и по зарплате проблемы были. Даже бартером меняли комбайны на металл. Так продолжалось до начала двухтысячных. <…> Мне в счет задолженности выдали железную дверь. Хорошая, производства компании «Ростсельмаш». Отличный металл! Я не знаю, из чего сейчас делают двери. Она у меня до сих пор стоит, нет желания заменить.

На предприятии нет возрастного ценза для сотрудников, утверждает пресс-служба «Ростсельмаша». По официальным данным, в компании трудоустроены 13 500 человек. Средний возраст работников — 34–35 лет.

Модель комбайна Источник: Максим Воробьев / E1.RU

Глава холдинга «Новое содружество», совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин считает, что в российской истории завода были два главных периода: кризис, борьба за выживание, и расцвет. Второму во многом способствовала государственная политика в области сельхозмашиностроения, а именно — программа субсидирования отечественных производителей сельскохозяйственной техники «1432». С ее помощью производство сельскохозяйственной, строительно-дорожной, прицепной техники и пищевого оборудования за 2020 год в стране выросло на 15%, а экспорт продукции машиностроения — на 18%.

Это привело к тому, что «Ростсельмаш» вместе с другими заводами стал быстрее обновлять свой модельный ряд и расширять производство. Возросла потребность в кадрах. За 2020 год на «Ростсельмаш» приняли около 500 человек, в незавершенном 2021 году — вдвое больше. Пресс-служба предприятия сообщает, что в основном оформляются на работу молодые сотрудники. Им около 24–28 лет.

Территория «Ростсельмаша» Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

— Очень много сейчас молодежи работает, — считает Левонюк. — Но есть и ветераны. Работает у нас такой товарищ: стаж работы — 60 лет. Недавно ему исполнилось 80. Работает в экспериментальном производстве, проявляет боевой настрой. Доказывает еще раз, что возраст — не главное.

Весной 2025 года Константин Бабкин сообщил корреспонденту 161.RU, что из-за кризиса в сельском хозяйстве завод «Ростсельмаш» сократил часть сотрудников .

— Часть перевели с комбайнового производства на новые коробки передач — это всё-таки сократили людей на комбайновом производстве. Можно сказать, что всех людей не сокращали, а перевели на запущенный завод, — сказал Бабкин. — А 500 человек уволили. Но я считаю, что две тысячи человек уволили, потому что, так или иначе, с основного производства ушли люди. Ушли не за забор, не на улицу — мы нашли возможность их пристроить. Но в моем понимании это сокращение людей .

От «Колхоза» до «Акроса»

До строительства цехов здесь было поле, к которому городская застройка даже не успела подобраться. Грабли и косилки на конном ходу были первой продукцией «Ростсельмаша». В конце двадцатых годов тут начали разрабатывать первые прицепные зерноуборочные комбайны — приводом им уже служил небольшой трактор на колесах или на гусеничном ходу. Эти комбайны проходили испытания в начале тридцатых годов, модель называлась «Колхоз», рассказывает Левонюк.

Выставка современной и ретротехники перед «Ростсельмашем» Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Перед разработкой серийных машин советские инженеры посетили американский комбайновый завод. Им провели экскурсию, показали технику, но документации, конечно, не предоставили. Блокноты с пометками о посещении американского завода изъяли, говорит Левонюк. Но, вернувшись, делегация разработала первый советский комбайн, получивший большое распространение, — «Сталинец-1».

По тем временам комбайн был передовым из-за универсальности: на нем можно было убирать зерновые, кукурузу, подсолнечник.

— В [первые годы] в Советском Союзе была проблема с комбайнами: они в основном поступали из-за границы, экспортом, — говорит Левонюк. — Запуском этих комбайнов мы фактически решили проблему импортозамещения как тогда, так и сейчас. Стали поставлять в колхозы машины производства Советского Союза. Одна из этих машин в 1937 году была отправлена на международную выставку в Париж и получила золотую медаль. По оценкам западных специалистов, машина «Сталинец-1» была признана лучшей в мире.

До Великой Отечественной войны «Ростсельмаш» успел выпустить около 50 тысяч комбайнов «Сталинец-1». В годы войны завод эвакуировали в Узбекистан. Там вместо техники отливали фугасы и снаряды, чуть позже — ракеты для «Катюши».

В 1943 году Ростов освободили от оккупации, но цеха «Ростсельмаша» взорвали, рассказывает Александр Левонюк. Всё пришлось строить снова. В первые годы в Ростове возвратившийся «Ростсельмаш» отливал снаряды, а во второй половине сороковых приступил к разработке мирной продукции — комбайнов.

Перед заводом Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Минусы у первых комбайнов были заметными. Механизатор управлял «Сталинцем» стоя, он не был защищен от полевой пыли. «Ростсельмаша» сообщает, что в те годы одной из самых распространенных болезней механизаторов был рак легких. Следующий комбайн, сконструированный после войны, РСМ-8, получил брезентовую кабину.

В 1958 году завод поставил на серийное производство первые универсальные самоходные комбайны — СК-3, СК-4. Затем был знаменитый комбайн СК-5 «Нива», в конце семидесятых — «Дон». Это были первые комбайны с металлическими кабинами и стеклянными окнами; они оставили проблему с раком легких среди механизаторов позади. С 1986 году «Дон» поставляли во все субъекты СССР и на экспорт.

На стенах завода повсюду — граффити Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Во время экскурсий делегации, посещающие завод, чаще всего узнают именно «Ниву» и «Дон», говорит Александр Левонюк. Сейчас все эти модели стоят на территории предприятия в качестве выставочной экспозиции. Здесь же стоит деревянная телега, грабли на конной тяге. Рядом с ними — современные комбайны.

— Хорошо, что теперь есть конкуренция, — считает Левонюк. — В советские времена фактически ее не было. <…> А сейчас — пожалуйста. Это стимулирует нас к развитию. Остановишься — проиграешь. Сейчас конкуренты — это прежде всего мировые бренды. В мире предложений техники очень много.

Комбайн без корпуса Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

В 2000 году завод вместе со всеми долгами выкупил холдинг «Новое содружество» и, как уверены многие на предприятии, спас от разорения. Сейчас «Ростсельмаш» производит зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, тракторы, самоходные косилки, опрыскиватели, зерноперерабатывающую, посевную, кормозаготовительную, почвообрабатывающую и дорожно-коммунальную технику.

— У группы компаний «Ростсельмаш» тринадцать предприятий, они находятся в пяти странах на одиннадцати площадках: Россия, Узбекистан, Казахстан, Канада, США, — перечисляет Левонюк. — Основная площадка «Ростсельмаш» выпускает зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, [развивает] тракторное направление.

Канадские банкиры и политики вынудили «Ростсельмаш» продать тракторный завод в Канаде после февраля 2022 года, сообщил совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин в интервью порталу 161.RU .

— В 2022 году нам сказали: либо вы его продаете канадцам, либо мы его у вас заберем. Причем канадские банки сказали, что готовы купить это предприятие, но деньги вам не отдадим, а положим на специальный счет, который когда-то — когда санкции будут отменены — мы разморозим и деньги вам, может быть, отдадим. Грозились не заплатить. Были сложные переговоры, подключились коллеги из Турции, и нам удалось хотя бы третью часть цены завода получить. Вообще у нас завод отобрали. Заплатили одну третью часть того, что он стоит. Даже меньше, — сказал Константин Бабкин .

Он добавил, что завод перестали кредитовать, а потом велели продать производство до 2024 года. В противном случае банкиры грозились закрыть счета, и тогда завод лишился бы возможности платить зарплаты и налоги .

«Ростсельмаш» выпускает самые мощные российские тракторы — на 575 лошадиных сил. Коробку передач для них собирают в отдельном цехе.

Сборка комбайна Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

— В 2019 году мы купили лицензию у японской компании, на ее основе построили производство. Десять наших ребят поехали на стажировку в Японию, прошли аттестацию. Были там полтора месяца. Приехали и научили [остальных], — рассказывает пресс-секретарь компании Юлия Кравченко.

Корпус и литье коробки делают в Ростове, а шестеренный вал по-прежнему привозят из Японии. Когда научатся их производить сами, коробка станет на 100% российской.

Из-за санкций гордость «Ростсельмаша» — самый мощный трактор — выпускать перестали, потому что двигатель и коробку передач на завод привозили из Америки. К 2025 году восстановить его производство заводу не удалось .

Наш общий план — накормить страну

В первые годы на «Ростсельмаше» работали пять цехов. Сейчас их более шестидесяти. Чтобы рабочие могли быстрее перемещаться по территории, рядом с помещениями стоят «дежурные» велосипеды.

В конце каждого часа объявляют десятиминутный перерыв. Рабочие могут отдохнуть, а яркий свет приглушают для экономии энергии.

Александр Левонюк Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

В цехах развешены плакаты в советском стиле: «Всё для клиента, всё для урожая», «Качество сборки в твоих руках», «Наш общий план — накормить страну». На стене цеха сборки комбайнов висит плакат, на котором изображен молодой мужчина с гаечным ключом, а позади него — парад комбайнов, убирающих пшеницу. «Больше дела, меньше фраз! Ростсельмаш», — гласит надпись.

Внутри цеха Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Конвейер для сборки комбайном — это огромные плиты на полу. В одном конце цеха только собирают детали; плиты передвигаются от мастера к мастеру, пока не обрастают нужными запчастями и не приобретают форму комбайна. Почти собранный комбайн ждет у выхода из цеха; он уже может ездить и убирать пшеницу, не хватает только защитного красно-белого корпуса. Комбайн стоит черный, еще голый. В таком виде несколько комбайнов ездят по территории завода — сотрудники проверяют работу комбайна, прежде чем «надеть» на него корпус.

Комбайны, где механизатор рулил стоя, глотая пыль, и рисковал получить рак легких — давно в прошлом. В современной кабине есть кондиционер и даже мини-холодильник.

Сотрудники завода говорят, что порой к ним устраиваются люди, которые плохо представляют, что такое работа на конвейере. Такие обычно отсеиваются еще во время испытательного срока. Те, кто отработал год, привыкает и остается.

Мастеру участка на главном сборочном конвейере Вячеславу Пугачеву 35 лет, последние пять с половиной работает на «Ростсельмаше». Когда искал работу, выбирал среди крупных и стабильных компаний. По образованию Пугачев инженер сельскохозяйственных машин.

— Пришел сюда слесарем на участок. В первые дни всё интересно: большой завод, всё новое. Я же на таких предприятиях не работал. Всё узнавал. Здесь хорошо устроена система наставничества. Ко мне на месяц приставили опытного сотрудника, он меня посвящал во все тонкости. Водил экскурсию по цеху, показывал, что, где, как. В дальнейшем я освоился, стал работать, повышать разряд.

Вячеслав Пугачев Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

В начале работы на «Ростсельмаше» Вячеслав Пугачев собирал загрузочные шнеки — с их помощью зерно загружается в бункер. Параллельно изучал другие операции. Через полгода Вячеслав знал половину участка. В его обязанности добавилась сборка комплектующих для вибродна.

Тогда Вячеслав собирал детали на рабочем столе и специальных устройствах. Потом они уходили на сборку. Сейчас Вячеслав — мастер на главном сборочном конвейере, под его началом — 31 сотрудник. Пугачев управляет участком, координирует работу подчиненных, следит за движением конвейера, деталями, находит дефекты.

— Смена начинается в семь утра. Включают главный конвейер, мы начинаем работать. Когда всё нормально, часов до четырех работаем, до пяти. По-разному, в зависимости от людей и плана. Где-то, может, и задержаться надо будет, — рассказывает Вячеслав.

Отец Пугачева тоже работал на «Ростсельмаше». Молодые сотрудники часто приходят сюда вслед за родителями — династий на заводе немало.

Вячеслав Пугачев сообщил корреспонденту 161.RU, что больше не работает на «Ростсельмаше» .

В семье Едомских на «Ростсельмаше» работали три поколения. Едомские приехали из Казахстана. 16-летняя Светлана, только окончившая школу, поступила на вечернее отделение в институт. Мама Светланы — медицинский работник со стажем — в ростовские поликлиники оформиться не смогла. Она устроилась на «Ростсельмаш» маляром и вместе с дочкой работала на заводе.

Велосипеды для передвижения по территории завода Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

— Я поступила на вечернее отделение института, потому что маме было тяжело обеспечивать семью. Начала работать здесь. Нам выдали квартиру, — вспоминает Светлана Едомская.

Спустя 42 года «Ростсельмаш» — по-прежнему единственная запись в трудовой книжке Светланы. Малярами Едомские были недолго: у мамы Светланы началась аллергия на краску, она перешла работать в поликлинику при заводе. Лечила сотрудников «Ростсельмаша» до выхода на пенсию.

«Ростсельмаш» Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Светлана Едомская стала инженером диспетчерского отдела, потом дослужилась до начальника планово-диспетчерского бюро. Около тридцати лет Светлана занималась учетом — планировала график выпуска комбайнов, составляла производственные и сменные задания, вела учет деталей и готовых изделий.

Но три года назад перешла в старшие диспетчеры — уступила место молодежи.

Сын и дочь Едомской тоже пришли работать на «Ростсельмаш».

— Не заставляла, а предложила, — смеется Светлана. — Сын после армии искал себя, он грамотный компьютерщик. Но в стране была шаткость-валкость, и в 2014 году он пришел сюда слесарем-сборщиком на конвейер. Потом дочь пришла в отдел снабжения, доросла до главного специалиста.

По словам Едомской, конвейер мало изменился — разве что с ленточного типа перешли на плиточный. Когда собирают все части, полнокомплектный комбайн — еще черный, некапотированный — поступает в бокс обкатки.

Светлана Едомская — в центре Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Здесь самое мощное освещение в цеху. Комбайн получает масло и топливо, его заводят, проверяют «рабочие органы». После этого выводят на специальную трассу на территории предприятия и обкатывают его на ходу. Если комбайн без дефектов, его направляют на участок капотирования. Металлические конструкции варят здесь же, окрашивают в цехах и подают на участок.

На заводе Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Что сейчас?

В 2025 году нет нужды выпускать 75 машин или даже 25 за смену: продажи техники рухнули так, что полугодовые запасы не распроданы и стоят на площадках дилеров. Совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин говорил, что 2024 год был худшим в отрасли за последние десять лет. Текущий год еще сложнее, считает Бабкин. Он публично говорил о кризисе в российском сельском хозяйстве, а следом и в машиностроении и призывал власти спасти ситуацию.

Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко попросила премьер-министра Михаила Мишустина «взять на контроль» ситуацию на заводе и поручить Минпромторгу РФ еженедельно проверять финансовые отчеты «Ростсельмаша». Совладелец завода Константин Бабкин сказал, что рад вниманию государства к кризису в российском машиностроении. Он надеется, что, изучив отчетность, Минпромторг РФ выделит дополнительные деньги на госпрограмму «1432».

Федеральная программа «1432» работала так: аграрии покупали отечественную технику со скидкой, а разницу заводу-изготовителю возвращало государство. Но в 2023 году бюджет программы урезали с 8 до 2 миллиардов рублей — уменьшили в четыре раза всего за год. Представитель Минпромторга РФ Мария Ёлкина объяснила сокращение «приоритезацией расходов бюджета». Аграрии называют финансирование программы недостаточным.

«Я думаю, еженедельный мониторинг финансов пойдет на пользу. У нас всё прозрачно. Мы всегда стараемся рассказывать о своих успехах и трудностях. И мы, наоборот, рады такому вниманию со стороны государства. Мы понимаем, что обществу и депутатам это интересно. Это действительно многотысячный коллектив, его самочувствие отражается на ситуации в Ростове, в области, на всём сельском хозяйстве страны. Поэтому, естественно, я очень хочу, чтобы общество и депутаты за этим следили», — говорил Бабкин корреспонденту 161.RU.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия фиксирует падение продаж комбайнов в два с половиной раза по сравнению с мирным 2021 годом, следует из ответа чиновников на запрос корреспондента 161.RU.

По данным министерства, в 2021 году донские аграрии купили 589 комбайнов и 1177 тракторов. Субсидии на технику, выделенные министерством, составили 322,5 миллиона рублей. Цифры за последующие годы показывали снижение продаж сельхозтехники на фоне растущей господдержки, но эти меры были просто каплей в море, говорят фермеры.

Сейчас не распроданы полугодовые запасы комбайнов Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

В прошлом году донские аграрии потратили на сельхозтехнику больше 12 миллиардов рублей. Государство выплатило им 818,5 миллиона рублей. При этом техники купили в разы меньше: в 2024 году фермеры взяли только 238 комбайнов и 567 тракторов.

У фермеров из-за снижения рентабельности стало меньше возможностей покупать технику, признает совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин. Он сообщил, что цена на технику выросла на 15% из-за санкций. От американских и европейских комплектующих заводу пришлось отказаться и закупать запчасти в Китае, в Турции, в Индии. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский отмечал, что фермеры и рады бы покупать новую технику, но деньги в карманах «просто кончились».

Ранее в интервью нашему порталу совладелец «Ростсельмаша» сообщал, что 2024 год стал худшим для сельхозмашиностроения за последние десять лет. Динамика продаж в нынешнем году еще хуже, говорит Бабкин. Почти полугодовой запас техники стоит на площадках компаний-дилеров.

Причинами падения продаж Константин Бабкин считает:

экспортные пошлины на зерно и низкую доходность аграрного бизнеса;

запредельно высокую ключевую ставку Центробанка;

недостаточное финансирование мер господдержки аграриев и машиностроителей;

рост себестоимости производства техники и сельхозпродукции.