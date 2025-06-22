Появятся русские Armani и Apple? Что из любимых товаров останется в магазинах после урезания параллельного импорта

Новенький iPhone купить станет еще сложнее Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Правительство сократит список товаров, которые могут ввозиться в страну по параллельному импорту. Такой вот «сюрприз» озвучил для любителей заграничного качества министр промышленности и торговли Антон Алиханов в интервью агентству «Интерфакс».

Изменения коснутся товаров из сферы легкой промышленности, радиоэлектроники и других отраслей. Проще говоря, гаджетов, одежды, обуви. Дорога, как обычно, выстлана благими намерениями: ограничивая параллельный импорт, чиновники вроде как развивают импортозамещение. Ну конечно же, ведь в России уже давно производят собственные мобильники, игровые консоли, а беспроводные наушники — буквально на каждом прилавке.

В соцсетях мгновенно поднялась волна хейта: якобы россиян лишат востребованной продукции. Правда, такое уже было. В мае 2024 года правительство уже ограничило ввоз косметической и парфюмерной продукции из недружественных стран по параллельному импорту, оставив лишь лечебную косметику. Но дефицита не случилось. Всё потому, что нашлись лазейки.

Алиханов, кстати, подсчитал, что ежемесячный объем параллельного импорта в Россию составляет около 2 млрд долларов. Кстати, цифра, оказывается, падает: рекордный показатель был зафиксирован в декабре 2023 года — 6 млрд долларов.

Сокращение ввоза продукции по параллельному импорту чиновники связывают с развитием российских производств. Хотя поговорившие с MSK1.RU эксперты уверены в обратном: импорт в Россию идет, но окольными путями. С этим же связано и «падение» показателей параллельного импорта: просто большая часть ввозимого перестала учитываться в официальной статистике.

— Даже если часть электроники уберут из списка параллельного импорта, это не значит, что она исчезнет с полок, — объясняет MSK1.RU хитрости рынка ведущий аналитик финансовой компании AMarkets Игорь Расторгуев. — Сейчас на рынке преобладает техника из Китая, поставки идут напрямую, в обход прежних схем. У ряда брендов (например, Tecno, Infinix, Xiaomi, Realme, Huawei и др.) налажен стабильный канал ввоза как через дружественные страны, так и напрямую.

При этом, уверен Расторгуев, вместо дефицита россияне столкнутся с подорожанием импортной техники.

— И особенно по категориям, где осталась зависимость от «серого» ввоза, например у отдельных моделей Apple, Samsung и премиум-сегмента, — говорит аналитик.

«Резать» будут не только электронику, но и импорт одежды. Сегодня в списке разрешенных к ввозу в Россию брендов 239 наименований, в основном премиального и люксового сегмента, от Giorgio Armani до Michael Kors. И если уж качественные российские смартфоны на рынке так и не появились, сомнительно, что после запрета импорта появится «русский Givenchy».

— Уже произошло изменение покупательских привычек в сфере одежды, — говорит руководитель компании по международной торговле и ВЭД «Команда Сикурс» Раиса Донская. — Сейчас тренд больше идет на разумное потребление, на то, чтобы не покупать постоянно одноразовые вещи, а покупать что-то приличное и практичное.

С сомнением смотрит на планы импортозамещения и Антон Полилов, основатель агентства интернет-маркетинга OptimPro.

— Развивать российское производство — это логично, правильно для государства. Помогать поставкам из дружественных стран в целом тоже понятно, почему и для чего делается. Но не хотелось бы, чтобы это происходило за счет наших покупателей. Когда в итоге мы получим то же самое, только дороже, но «правильного» производства, — говорит Полилов. — Конкуренция всегда ведет к борьбе между продавцами и более интересным предложениям для покупателей, то есть итого мы получаем либо уменьшение цен, либо улучшение товара/услуги. А любое «закручивание гаек» со стороны государства — к искусственному снижению конкуренции, а значит — росту цен. Уже есть пример того же АВТОВАЗа, которому особо нет смысла как снижать цены, так и улучшать качество. Не хотелось бы получить что-то подобное и в других сегментах.