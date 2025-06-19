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Экономика Война на Ближнем Востоке Эксперт Дефицит бюджета сокращается? Как ирано-израильская война наполняет российскую казну нефтедолларами

Дефицит бюджета сокращается? Как ирано-израильская война наполняет российскую казну нефтедолларами

Каким при этом будет курс рубля и доллара, по мнению экспертов

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17 комментариев
Казна наполняется валютой | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RUКазна наполняется валютой | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Казна наполняется валютой

Источник:
Ксения Филимонова / IRCITY.RU

На фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном нефтяные рынки лихорадит, а аналитики судорожно пытаются оценить потенциальные последствия для мировой экономики. Конечно, и для России. Разброс прогнозов велик. Подробности — в материале MSK1.RU.

Поначалу аналитики американского банка JP Morgan заявляли, что нефть подорожает до уровня $ 120–130 за баррель. Но, правда, в случае самого неблагоприятного сценария: если будет уничтожена нефтегазовая инфраструктура Ирана или если Иран сам захочет перекрыть экспорт нефти и СПГ через Ормузский пролив (а через него идут отгрузки из всех стран Персидского залива).

А вот, скажем, Goldman Sachs скромнее в прогнозах: считает, что в случае резкого падения добычи нефти Ираном мировые цены вырастут до $ 90. Правда, якобы потом цены вернутся к прежним значениям — $ 60 за баррель.

Банк Morgan Stanley считает, что котировки вырастут до $ 67,5. Но никак не вдвое против того, что есть сейчас.

В любом случае Россия от ситуации на Ближнем Востоке только выигрывает. Нефтегазовые доходы госбюджета снижались. Так, в бюджет на этот год закладывался прогноз цены барреля Urals почти в $ 70 за баррель. Реально она торговалась в последние месяцы в пределах $ 52–59. Реально это привело к тому, что пришлось принимать поправки к бюджету (он сейчас на рассмотрении в Совфеде), исходя из того, что в него теперь заложена плановая цена нефти $ 56 за баррель. Так что пришлось резать и доходы (с 40,3 до 38,5 триллиона), и расходы, зато дефицит вырос.

— Да, цена на нефть растет, на днях она достигала $ 78,5 за баррель марки Brent. В общем-то это для России неплохо. Ведь растет и параллельно с этим цена на нефть марки Urals, то есть она сейчас стоит в районе $ 67–68 долларов, что уже начинает соответствовать тем целям, которые у нас были заявлены в бюджете, — объясняет в беседе с MSK1.RU известный экономист, инвестиционный банкир Евгений Коган.

 А как это непосредственно повлияет на федеральный бюджет?

— Мы помним, что если у нас восстанавливаются нефтегазовые доходы, то, соответственно, дефицит бюджета будет все-таки не 2,5, может быть, даже 2,8% от ВВП, как мы боялись, а, может быть, всего 1,5% и так далее. У нас, как мы знаем, ВВП примерно 200 триллионов рублей. Это значит, что любой дефицит бюджета в пределах 3,5–4 и даже 5 триллионов — это не смертельно. По году у нас бюджет планировался на уровне где-то 0,5% от ВВП — дефицит, иначе говоря, примерно 1 триллион.

Но последнее время из-за падения цены на нефть мы боялись, дефицит будет 3,8 триллиона, может быть, даже 4. Ну, а нынешняя ситуация, в общем-то, более позитивная, более сильное будет наполнение бюджета, это будет как бы действовать фактором, укрепляющим рубль.

 Страшное слово «секвестр» уже давно пугает россиян. Они боятся, что будут резать социальные программы. Но теперь бояться нечего из-за наполнения бюджета дополнительными деньгами?

— Я думаю, что никто за пять минут ничего снова пересматривать не будет. Вероятно, корректировки бюджета будут ближе где-то к четвертому кварталу. Посмотрят, посчитают. И если действительно ситуация будет гораздо более комфортная, возможно, пролоббируют, так сказать, те, кому надо, какие-то изменения [в бюджет], которые позволят вернуться к прежним параметрам. А может, это перенесут на следующий год, мы же этого не знаем.

Нужно понимать, что нынешняя ситуация [с нефтью] достаточно неплоха для бюджета, а следовательно, для рубля, для стабильности экономики. Центробанк может более агрессивно снижать ключевую ставку, не опасаясь последствий. И это очень важно для экономики.

 Сколько будет стоить рубль?

— Скорее всего, рубль будет относительно твердым и к концу года. Ну если мы дойдем до уровня 90 [рублей за доллар] — это будет хорошо. А может быть, даже и будем вокруг 80, как сейчас, прыгать.

— Растущая цена на нефть теоретически усиливает позиции валют стран-экспортеров, в том числе рубля. Хотя эффект от этого в России пока ограничен из-за геополитических ограничений и внутреннего спроса на валюту, — прогнозирует частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. По его мнению, до конца недели рубль может стоит в пределах от 78 до 84 рублей.

А вот эксперт компании «Сравни» Алексей Лоссан в прогнозе для MSK1.RU отмечает: если возникнут угроза поставкам нефти из Персидского залива, то это подтолкнет доллар вверх. В таком случае до конца июня он может стоить до 91 рубля (евро — до 97 рублей).

— Но если ситуация стабилизируется, рубль может показать укрепление — особенно с учетом налогового периода в конце месяца, — говорит Лоссан. — Тогда доллар может вернуться ближе к 88 рублям, евро — к 94–95 рублям.

Как видно, разброс прогнозов огромный. Всё потому, что никто из экономистов даже не знает, на сколько затянется новая война на Ближнем Востоке. И насколько жестокой будет. А экономика, увы, как всегда, завязана на крови.

Как на вашей жизни скажется рост цен на нефть?

Никак не скажется
Положительно скажется, если цены начнут падать, в том числе на бензин
В любом случае лучше, когда дефицита бюджета нет
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Дмитрий Капустин
Нефтедоллары Дефицит бюджета Цена на нефть Война на Ближнем Востоке Курс валют Курс рубля Госбюджет Ирано-израильский конфликт
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Комментарии
17
Гость
2 часа
Покадефицит бюджета ТОЛЬКО РАСТЁТ. А минфин ничего не может с этим поделать.
Гость
3 часа
здесь чтобы не произошло жизнь будет только хуже и ужаснее таков план по которому всё идёт
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