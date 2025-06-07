Срочно бежать в обменник? Дешевле, чем сейчас, доллар может уже не стоить

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Внебиржевой курс доллара в среду, 4 июня, снизился до 77 рублей, а вчера был — 79,12 — но очередной психологический рубеж взят. Официальный курс, правда, выше, но тенденция налицо: с начала апреля доллар потерял по отношению к рублю почти 10% стоимости.

Одной из наиболее заметных реакций на укрепление рубля стал резкий спад цен на бытовую технику и зарубежные турпоездки. За последние несколько месяцев цены на электронику упали на 10–20%, что как раз и связывают с укреплением национальной валюты и ажиотажной распродажей складских запасов.

Среди наиболее заметных изменений цен — снижение стоимости техники брендов Kraft (на 22%), «Бирюса» (на 21%) и Dexp (на 8%). Также подешевели новые модели холодильников Samsung и Beko — на 17 и 15% соответственно.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) также отмечает, что благодаря резко подешевевшей валюте значительно подешевели и зарубежные туры. Благодаря этому, например, Турция готовится в нынешнем году к очередному туристическому рекорду — более 7 миллионов россиян, по словам министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя. Для сравнения: в прошлом году, невзирая на резко выросшие цены, отдохнули там 6,7 миллиона россиян.

— Сейчас действительно самый благоприятный момент для покупок за границей или товаров, ориентированных на импорт, как туров, так и техники и одежды, — комментирует MSK1.RU ведущий аналитик финансовой компании AMarkets Игорь Расторгуев. — Импортные товары и зарубежные туры часто пересчитываются с задержкой, но курс уже учитывается в будущих ценах. Поэтому при текущем значении валюты покупать сейчас выгоднее, чем осенью или зимой.

— Долго ли валюта будет дешевой?

— На фоне налогового периода, ужесточения валютного контроля и высоких цен на нефть рубль временно укрепился. Сейчас курс считается относительно сильным. Однако это не устойчивая тенденция, — говорит Расторгуев. — Ближе к осени или концу года доллар может снова пойти вверх — по разным оценкам, до 80–90 рублей и выше. Причины — сезонный рост импорта, возможное снижение экспортной выручки и геополитическая волатильность.

Другие опрошенные MSK1.RU финансовые аналитики считают, что курс будет сильно колебаться. Скажем, руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман считает, что к началу следующей недели колебания курса могут составить от 77,5 до 84 за доллар и от 88 до 94 за евро.

— Итоги весенней сессии показывают стремление рынка перейти в новые торговые границы: 75–80 рублей за доллар и 85–90 рублей за евро. Крепкий рубль поддержит снижение инфляции и даст возможность Банку России быстрее перейти к смягчению монетарного курса, — говорит Шнейдерман.

А вот инвестиционный советник и основатель университета инвестиций «Финансология» Юлия Кузнецова считает, что устойчивое укрепление рубля, которое наблюдалось с марта по май, сменилось более плавной «коррекцией».

— Причины — это ожидание снижения ключевой ставки Центробанка с текущего 21%, усиление спроса на валюту со стороны импортеров, а также геополитическая турбулентность, — объясняет Кузнецова. — Думаю, в июне доллар будет колебаться в пределах 78–81 рубля с уклоном к росту. Евро будет стоить 89–92 рубля с потенциалом краткосрочного роста на фоне волатильности евро на мировом рынке. В целом же июнь может стать точкой разворота рубля после снижения ключевой ставки.

Стабилизация рубля, а также спад инфляционного давления и стабилизация потребительских ожиданий сообща станут драйвером для снижения ключевой ставки, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Зубкова в беседе с MSK1.RU.

— В ближайший период фактические банковские ставки будут постепенно снижаться, а у Банка России появится еще несколько недель, чтобы принять окончательное решение по уровню снижения ставки, — объясняет финансовую механику рынка Зубкова. — В будущем не исключено значительное снижение до 18%. В любом случае сейчас то время, когда еще можно зафиксировать хорошую доходность как в депозитных, так и в инвестиционных инструментах. Риски ослабления рубля и роста импорта также могут сдерживать темпы снижения ставки.