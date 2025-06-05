С 1 июля в России подорожает ЖКХ. Кто сможет получить скидку

Несколько категорий граждан могут получить скидку в 30–50% Источник: Лина Саитова / 116.RU











Государство оказывает поддержку при оплате услуг ЖКХ, если гражданин входит в перечень льготных категорий или имеет невысокий доход. Об этом напомнил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

С 1 июля 2025 года тарифы на услуги ЖКХ будут проиндексированы. В среднем по России они увеличатся на 11,9%.

«На сегодняшний день в масштабах страны вне зависимости от региона жительства от оплаты ЖКУ освобождаются Герои России и Советского Союза, а также Герои Труда РФ и Союза, полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы», — рассказал ТАСС парламентарий.

Он напомнил, что скидку в 50% на оплату ЖКХ на все услуги или на часть услуг имеют:

инвалиды первой, второй и третьей групп;

участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и их вдовы;

участники Великой Отечественной войны и трудившиеся на военных объектах в период войны;

жители блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда.

Кроме того, льгота при оплате коммунальных услуг действует для ветеранов боевых действий, членов семей погибших или умерших ветеранов боевых действий.

«Педагоги сельских школ также имеют право на скидку при оплате ЖКУ. А многодетные семьи могут рассчитывать на 30%. Это категории из федерального списка, а есть еще списки региональные — по ним средства возмещают из бюджета субъекта», — добавил Колунов.